Partono le Offerte di Primavera di Amazon: ecco le migliori del 24 marzo

Quale modo migliore per festeggiare l’arrivo della primavera se non con una nuova serie di promozioni? Amazon, il noto colosso dell’e-commerce, lancia oggi le Offerte di Primavera, che fino alle 23:59 del 31 marzo metteranno in promozione migliaia di prodotti di tutte le categorie merceologiche.

Con così tante offerte è indubbiamente facile perdersi, per cui abbiamo deciso di selezionare quotidianamente le proposte più allettanti, certi che saprete farne buon uso. Ovviamente la nostra selezione è limitata ad alcuni prodotti, ma a fine pagina troverete una serie di link che vi riporteranno ad altrettante pagine, che aggiorneremo nel corso della promozione, per consentirvi di non perdere alcuna offerta.

Vediamo allora di scoprire le offerte più intriganti del 24 marzo.

Offerte di Primavera del 24 marzo

Partiamo con un paio di proposte per chi cerca un notebook interessante. In offerta abbiamo, ad esempio, Microsoft Surface X Pro, nella versione con schermo da 13 pollici, connettività LTE e 16-256 GB di memoria. Grazie a uno sconto di 400 euro lo pagherete 1.299 euro invece di .1699 euro.

Se state cercando un notebook da gaming, e non avete grossi problemi di budget, ecco Lenovo LEGION 7 15IMHG05 con schermo IPS da 15,6 pollici, CPI Intel Core i7 di decima generazione, 32 GB di RAM e un SSD da 2 TB, affiancati da una GPU NVIDIA RTX 2080 Super Max-Q con 8 GB di memoria DDR6. In questo caso lo sconto è di ben 1.000 euro e vi permetterà di avere questo spettacolare notebook a 2.499 euro invece di 3.499 euro.

Microsoft Surface X Pro a 1.299 euro invece di 1.699 euro

Lenovo Legion 7 15IMHG05 a 2.499 euro invece di 3.499 euro

Se invece state cercando una nuova TV, magari per godervi qualche film sul vostro servizio di streaming preferito, o qualcosa di compatto da mettere nella camera dei ragazzi, ecco un paio di prodotti. Partiamo da Sony KD-65XG7005, una smart TV con schermo da 65 pollici 4K, ideale per il soggiorno, per poi segnalarvi HiSense 40AE5600FA, una smart TV con Android TV e pannello FullHD da 40 pollici, ideale per essere collocato in camera. Ecco i prezzi di vendita e i rispettivi link:

Sony KD-65XG7005 a 649 euro invece di 999 euro

HiSense 40A5600FA a 289 euro invece di 329 euro

Non potevano ovviamente mancare le offerte sui prodotti hardware Amazon. Ecco quindi che Echo Dot di quarta generazione è in offerta a 29,99 euro invece di 59,99 euro, mentre Echo Flex può essere vostro a 19,99 euro invece di 29,99 euro. Ottimo sconto anche per Echo Auto, in vendita a 39,99 euro invece di 59,99 euro. Ecco i link per l’acquisto:

Queste erano le proposte più interessanti di oggi, per altre offerte vi ricordiamo di seguirci perché ogni giorno pubblicheremo le più interessanti. Qui sotto invece trovate le offerte divise per categoria, aggiornate in tempo reale con il meglio delle Offerte di Primavera di Amazon.

Offerte per categoria