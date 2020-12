TIMVISION novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo mese natalizio, rinforzando il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di dicembre.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a dicembre 2020 siete quindi finiti nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione iniziando come sempre dai film.

Film da vedere su TIMVISION

Smetto quando voglio – la trilogia

Le novità TIMVISION di dicembre 2020 si aprono con la trilogia di Smetto quando voglio, composta dai film Smetto quando voglio, Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem. Le commedie raccontano la storia di un gruppo di brillanti ricercatori universitari che, per uscire da una situazione lavorativa ed economica non propriamente felice, iniziano a produrre e spacciare una particolare droga.

Disponibile su TIMVISION dal 4 dicembre 2020.

GUARDA SU Netflix

ACQUISTA € 7.99 € 7.99 € 7.99 € 7.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99

Smetto quando voglio, il trailer ufficiale

Un piccolo favore

Disponibile incluso nell’abbonamento TIMVISION da dicembre 2020 anche Un piccolo favore, film di Paul Feig con Anna Kendrick e Blake Lively, adattamento cinematografico del romanzo del 2017. Stephanie è una vedova che fa la blogger, e quando la sua migliore amica scompare misteriosamente decide di avviare la propria personale indagine scavando nel passato.

Disponibile su TIMVISION dal 13 dicembre 2020.

GUARDA SU Amazon

ACQUISTA € 11.99 € 11.99 € 11.99 € 9.99 € 10.99

NOLEGGIA € 3.99 € 4.99 € 3.99 € 4.99 € 4.99 € 3.5

Un piccolo favore, il trailer ufficiale

7 uomini a mollo

Un gruppo di uomini in crisi di mezz’età e depressi per via di fallimenti professionali o familiari forma una squadra di nuoto sincronizzato: incuranti dello scetticismo che li circonda, gli improvvisati atleti proseguono nella loro avventura. La commedia 7 uomini a mollo è una delle novità TIMVISION di dicembre 2020, diretta da Gilles Lellouche.

Disponibile su TIMVISION dal 20 dicembre 2020.

ACQUISTA € 7.99 € 5.99 € 7.99 € 8.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.49

7 uomini a mollo, il trailer ufficiale

Creed II

Tra le novità TIMVISION di dicembre 2020 arriva anche Creed II, sequel del film spin-off della saga di Rocky Balboa. In questo secondo capitolo, il giovane Adonis Creed si lascia convincere a partecipare a una difficile sfida: dovrà battere sul ring il figlio di Ivan Drago, Viktor. Con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren e Florian Munteanu.

Disponibile su TIMVISION dal 23 dicembre 2020.

Creed II, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Il racconto dei racconti – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il professor Cenerentolo – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Reality – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Cold War – 20 dicembre 2020

– 20 dicembre 2020 Il professore e il pazzo – 21 dicembre 2020

Serie TV da vedere su TIMVISION

Ally McBeal – serie completa

Tra le novità TIMVISION di dicembre 2020 arriva la serie completa di Ally McBeal, composta da cinque stagioni e un totale di 112 episodi. Racconta di una giovane avvocatessa in carriera, interpretata da Calista Flockhart, che opera in uno studio legale di Boston: la serie spazia dall’attività in tribunale agli intrecci amorosi e alle rivalità della vita della donna.

Disponibile su TIMVISION dal 1 dicembre 2020.

Ally McBeal, il trailer ufficiale di lancio

Cinque in famiglia – stagioni 4-6

Dopo l’arrivo delle prime tre stagioni a novembre, a dicembre 2020 sbarcano su TIMVISION le ultime tre di Cinque in famiglia. Il teen drama, ambientato a San Francisco, racconta la vita dei fratelli Salinger, che dopo la morte dei genitori sono costretti ad affrontare da soli i problemi quotidiani. Il fratello maggiore Charlie (Matthew Fox) cerca di tenere salda la famiglia, composta dai fratelli Bailey e Owen e dalle sorelle Julia e Claudia.

Disponibile su TIMVISION da dicembre 2020.

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

Potrebbe interessarti: i 10 migliori film su NOW TV e Sky On Demand