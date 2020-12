Amazon Prime Video novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

Quali sono le novità Amazon Prime Video di dicembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il catalogo del collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua il suo ampliamento con il passare dei mesi, e in questo mese natalizio non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2020 siete dunque capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

The Gentlemen

Una delle novità principali di Amazon Prime Video a dicembre 2020 è senza dubbio The Gentlemen, film d’azione e commedia scritto e diretto da Guy Ritchie con Matthew McConaughey, Hugh Grant e Colin Farrell. Michael Pearson è un espatriato americano che si è arricchito grazie a un impero basato sullo spaccio di marijuana a Londra: ben presto si ritrova però coinvolto in una guerra contro chi vuole impadronirsi del suo dominio.

Disponibile su Amazon Prime Video dall’1 dicembre 2020.

GUARDA SU Amazon

The Gentlemen, il trailer ufficiale

Sound of Metal

Tra le novità Amazon Prime Video di dicembre 2020 arriva il film drammatico Sound of Metal, diretto da Darius Marder. Racconta la graduale e incessante perdita di udito da parte di un batterista metal, interpretato da Riz Ahmed. Il processo lo porta rapidamente alla completa ipoacusia, e il musicista prova ad accettare la situazione e ritrovare il suo equilibrio interiore entrando a far parte di una comunità.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 dicembre 2020.

Sound of Metal, il trailer ufficiale

10 giorni con Babbo Natale

A dicembre 2020 arriva su Amazon Prime Video il film natalizio 10 giorni con Babbo Natale, scritto e diretto da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono, sequel di 10 giorni senza mamma. La famiglia è alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e parte per un’avventura verso la Lapponia per trascorrere un Natale spensierato in camper: gli imprevisti renderanno il viaggio indimenticabile.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 dicembre 2020.

10 giorni con Babbo Natale, il trailer ufficiale

Antebellum

Tra le novità Amazon Prime Video di dicembre 2020 troviamo Antebellum, thriller scritto, diretto e prodotto da Gerard Bush e Christopher Renz. La vicenda si svolge su due piani temporali: nel primo, una donna afroamericana lavora come schiava nell’America del 1860 e subisce continue violenze da parte dei proprietari terrieri; nel secondo ci si sposta nella New York del 2020, dove l’autrice di successo Veronica scompare e rimane bloccata in una realtà terrificante dalla quale non riesce a uscire.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 dicembre 2020.

ACQUISTA € 15.99

Antebellum, il trailer ufficiale

After 2

Arriva su Amazon Prime Video After 2, film sentimentale e drammatico adattamento cinematografico del romanzo del 2013 di Anna Todd. In questo nuovo capitolo Tessa e Hardin dovranno affrontare diverse sfide per tornare uniti, anche più di prima. Un improvviso ritorno sconvolge la ragazza, mentre Hardin nasconde altri terribili segreti del suo passato.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 22 dicembre 2020.

After 2, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

Hotel Transilvania – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Liam Gallagher: As it Was – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Caleb – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Ace Ventura: L’acchiappanimali – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Ace Ventura: Missione Africa – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il giardino segreto – 10 dicembre 2020

– 10 dicembre 2020 I’m Your Woman – 11 dicembre 2020

– 11 dicembre 2020 Weekend – 17 dicembre 2020

– 17 dicembre 2020 L’agenzia dei bugiardi – 18 dicembre 2020

– 18 dicembre 2020 A un metro da te – 20 dicembre 2020

– 20 dicembre 2020 Sylvie’s Love – 23 dicembre 2020

– 23 dicembre 2020 I fratelli Sisters – 28 dicembre 2020

– 28 dicembre 2020 Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa – 30 dicembre 2020

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

The Wilds

Tra le novità Amazon Prime Video di dicembre 2020 nel ramo serie TV abbiamo The Wilds, una sorta di survival drama che segue un gruppo di ragazze adolescenti di varia estrazione sociale che lottano per la sopravvivenza dopo essere finite su un’isola deserta. La serie indaga sulla loro evoluzione psicologica in una situazione di così forte stress: riusciranno a far funzionare il gruppo e a trovare un modo per sopravvivere?

Disponibile su Amazon Prime Video dall’11 dicembre 2020.

GUARDA SU Netflix

The Wilds, il trailer ufficiale

The Expanse – stagione 5

Arriva tra le novità Amazon Prime Video di dicembre 2020 anche la quinta stagione di The Expanse, serie TV di fantascienza basata sull’omonima serie letteraria, i cui diritti sono stati acquisiti dalla piattaforma con la quarta stagione. Segue le avventure della nave spaziale da guerra Rocinante e del suo equipaggio, che si ritrova invischiato in vaste cospirazioni e misteriose tecnologie aliene che minacciano di sconvolgere il destino dell’umanità intera.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 16 dicembre 2020.

The Expanse 5, il trailer ufficiale

The Grand Tour presenta: Caccia grossa

Altra novità di grande peso per il dicembre 2020 di Amazon Prime Video è il nuovo speciale della quarta stagione di The Grand Tour, popolarissima serie e show con protagonista il trio composto da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. In The Grand Tour presenta: Caccia Grossa sono alle prese con una bizzarra sfida, che li spinge ad attraversare l’Oceano per raggiungere il Madagascar e affrontare la strada più ardua del mondo a bordo di auto particolarmente “modificate”.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 dicembre 2020.

GUARDA SU Amazon

The Grand Tour presenta: Caccia grossa, il trailer ufficiale

El Cid

Amazon Prime Video accoglie a dicembre 2020 El Cid, serie TV che riprende la leggenda del condottiero e cavaliere medioevale spagnolo Rodrigo Diaz de Bivar. Interpretato da Jaime Lorente (La Casa di Carta), El Cid si mette in cammino per affrontare un viaggio epico durante i suoi primi anni di vita, durante i quali affronta prima la dolorosa e violenta perdita del padre e poi il distacco dalla madre.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 dicembre 2020.

El Cid, il trailer ufficiale

Yearly Departed

Su Amazon Prime Video il 2020 si chiude con lo special comico originale Yearly Departed. Per salutare l’anno abbiamo una sorta di memorial ironico e un “elogio funebre” al 2020: con una squadra di comiche tutta al femminile composta da Rachel Brosnahan, Ziwe, Tiffany Haddish, Patti Harrison, Natasha Leggero, Natasha Rothwell e Sarah Silverman.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 30 dicembre 2020.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Occhi di gatto (stagione 1) – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Masha e Orso (stagioni 1-2) – 5 dicembre 2020

– 5 dicembre 2020 Scatola nera (stagione 2) – 7 dicembre 2020

– 7 dicembre 2020 Attack On Titan (stagione 4) – 8 dicembre 2020

– 8 dicembre 2020 Bull (stagioni 1-3) – 10 dicembre 2020

– 10 dicembre 2020 Hawaii Five-O – (stagioni 9-10) – 14 dicembre 2020

– 14 dicembre 2020 Occhi di gatto (stagione 2) – 15 dicembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Potrebbe interessarti: le 10 migliori serie TV su Amazon Prime Video