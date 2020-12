Apple TV+ novità dicembre 2020: film, serie tv e originals

Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia poco più di un anno fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese natalizio.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a dicembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

A Charlie Brown Christmas (cortometraggio)

Novità Apple TV+ di dicembre 2020 è A Charlie Brown Christmas – Un Natale da Charlie Brown, uno speciale di Natale di 30 minuti originariamente trasmesso nel dicembre del 1965. Charlie soffre di depressione natalizia e una sedicente psichiatra lo nomina regista della recita di Natale della banda: riuscirà a scoprire il vero significato del Natale, con la gioia di stare assieme.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 dicembre 2020.

A Charlie Brown Christmas, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Il Natale si avvicina e su Apple TV+ arriva lo speciale Mariah Carey’s Magical Christmas Special, uno show ricco di ospiti famosi (tra cui Ariana Grande, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, Billy Eichner e Jennifer Hudson) e musica natalizia. Uno spettacolo musicale con balli, animazioni e allegria natalizia per provare a chiudere questo difficile anno con un po’ di serenità.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 dicembre 2020.

GUARDA SU Amazon

ACQUISTA € 7.99 € 4.99 € 6.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99

Mariah Carey’s Magical Christmas Special, il trailer ufficiale

Earth at Night in Color – Il pianeta notturno a colori

Tra le poche novità di dicembre 2020 di Apple TV+ abbiamo Earth at Night in Color – Il pianeta notturno a colori. Si tratta di una docu-serie narrata da Tom Hiddleston (Loki nei popolari film Marvel) che trasporta i telespettatori in un viaggio per i continenti per scoprire natura e animali attraverso riprese notturne realizzate con speciali attrezzature. Una serie di documentari originali da vedere con la famiglia.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 dicembre 2020.

Earth at Night in Color, il trailer ufficiale

Stillwater

Tra le novità Apple TV+ di dicembre 2020 arriva Stillwater, serie per bambini tratta dal libro Zen Shorts scritto da Jon Muth. Racconta la storia di tre bambini, Karl, Michael e Addy, e della loro amicizia con un panda, che dispensa loro insegnamenti sulla pazienza, la gentilezza e la compassione. Un contenuto per giovani spettatori dal messaggio importante, da vedere in famiglia.

Disponibile su Apple TV+ dal 4 dicembre 2020.

Stillwater, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: le 15 migliori serie TV su NOW TV e Sky On Demand