Disney+ novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire insieme le novità da vedere a dicembre 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia la scorsa primavera, sta continuando a lavorare per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo periodo natalizio accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo dicembre 2020, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a dicembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Mulan

Dopo il passaggio (non senza polemiche) a pagamento dello scorso settembre causa COVID-19, Mulan arriva nella “canonica” programmazione di Disney+. L’Imperatore della Cina decreta che un uomo per famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dagli invasori, e Hua Mulan, figlia di un guerriero, prende il posto del padre malato travestendosi da uomo: nel corso di un epico viaggio, si trasformerà in una stimata guerriera, guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Disponibile su Disney+ dal 4 dicembre 2020.

GUARDA SU Disney Plus

ACQUISTA € 8.99 € 9.99 € 9.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99

Mulan, il trailer ufficiale

Fata Madrina Cercasi

Tra le novità Disney+ di dicembre 2020 troviamo Fata Madrina Cercasi, commedia ambientata nel periodo natalizio con protagonista Eleanor, giovane e inesperta fata madrina che vuole dimostrare al mondo l’importanza della sua professione. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, la fata rintraccia quest’ultima, ormai diventata adulta, per provare a dare alla sua vita una svolta di felicità.

Disponibile su Disney+ dal 4 dicembre 2020.

Fata Madrina Cercasi, il trailer ufficiale

Safety: sempre al tuo fianco

Ispirato alla storia vera di emancipazione dell’ex giocatore di football Ray McElrathbey, arriva su Disney+ il film Safety: sempre al tuo fianco. La dedizione e la perseveranza di Ray lo aiutano a superare le ripetute difficoltà, aiutato dai compagni di squadra e dalla comunità di Clamson, e a prendersi cura del fratello di 11 anni.

Disponibile su Disney+ dall’11 dicembre 2020.

Safety: sempre al tuo fianco, il trailer ufficiale

Miraculous World: New York, Eroi uniti

Film d’animazione basato sull’omonima serie TV d’animazione, arriva a dicembre 2020 su Disney+ Miraculous World: New York, Eroi uniti, ambientato tra la terza e la quarta stagione. La classe di Marinette deve andare a New York, e Ladyburg chiede a Chat Noir di tenere d’occhio Parigi, ma quando la prima convince Gabriel a lasciar andare il figlio coi compagni di classe, Adrien si ritrova in una situazione scomoda. I supereroi potrebbero aver bisogno di una mano.

Disponibile su Disney+ dal 18 dicembre 2020.

Miraculous World: New York, Eroi uniti, il trailer ufficiale

Soul

Il giorno di Natale arriva su Disney+ Soul, nuovo lungometraggio targato Pixar Animation Studios con protagonista Joe Gardner, insegnante di musica di una scuola media con l’occasione di suonare nel migliore locale jazz della città. Un passo falso lo porterà all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità e interessi prima di andare sulla Terra: l’esperienza lo porterà a trovare risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Disponibile su Disney+ dal 25 dicembre 2020.

GUARDA SU Sky Go Sky Go Netflix

ACQUISTA € 9.99 € 5.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 9.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 Infinity

Soul, il trailer ufficiale

Burrow (cortometraggio)

Altra novità Disney+ di Natale 2020 è il cortometraggio Burrow, che racconta il viaggio di una giovane coniglietta imbarcatasi in un viaggio per scavare la tana dei suoi sogni. Non avendo idea di cosa stia esattamente facendo, si caccerà nei guai, imparando però una preziosa lezione. Diretto da Madeline Sharafian e prodotto da Mike Capbarat, fa parte del progetto SparkShorts di Pixar.

Disponibile su Disney+ dal 25 dicembre 2020.

Serie TV da vedere su Disney+

On Pointe – Sogni in ballo

Debutta su Disney+ a dicembre 2020 On Pointe – Sogni in ballo, serie TV che racconta una stagione nella School of American Ballet (SAB) di New York. La serie, con un accesso senza precedenti a una delle principali istituzioni di danza classica, racconta le vite degli allievi che inseguono il sogno di diventare ballerini.

Disponibile su Disney+ dal 18 dicembre 2020.

On Pointe – Sogni in ballo, il trailer ufficiale

(in arrivo)

Le avventure di Rapunzel – stagione 3

Arriva a dicembre 2020 su Disney+ la terza stagione della serie animata Le avventure di Rapunzel. Dopo aver trascorso mesi lontana per un lungo viaggio, Rapunzel torna a Corona, dove assume il ruolo di regina temporanea: dovrà affrontare l’incombente minaccia di Cassandra, sua amica ora divenuta nemica.

Disponibile su Disney+ dal 18 dicembre 2020.

Beyond the Clouds

Tra le novità Disney+ di dicembre 2020 anche Beyond the Clouds, docuserie composta da nove episodi (uno a settimana fino al 29 gennaio) che offre uno sguardo esclusivo alla produzione e a ciò che ha ispirato il film Nuvole. Nel primo episodio il registra Justin Baldoni si imbatte nella storia di Zach Sobiech e si mette alla sua ricerca, rendendosi subito conto di come sia speciale.

Disponibile su Disney+ dal 18 dicembre 2020.

Altre serie TV da vedere su Disney+

I Cavalieri di Castelcorvo (ultimi 3 episodi finale di stagione) – dal 4 dicembre 2020

(ultimi 3 episodi finale di stagione) – dal 4 dicembre 2020 High School Musical: The Musical, Speciale di Natale – dall’11 dicembre 2020

– dall’11 dicembre 2020 The Mandalorian (finale stagione 2) – dal 18 dicembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?