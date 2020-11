NOW TV e Sky On Demand novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

NOW TV e Sky On Demand novità dicembre 2020: film, serie TV...

Volete conoscere le novità da vedere a dicembre 2020 su NOW TV e Sky On Demand tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e in questo ultimo mese del 2020 non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a dicembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito iniziando dai film.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Last Christmas

Le novità NOW TV e Sky On Demand di dicembre 2020 si aprono subito con il film natalizio Last Christmas, con protagonista Emilia Clarke. Kate, ormai abbonata alle scelte sbagliate, trova un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino: qui conosce Tom, e la sua vita prende una svolta che le cambierà la vita per sempre.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 1 dicembre 2020.

Last Christmas, il trailer ufficiale

Doctor Sleep

Arriva finalmente su Sky On Demand (e su Premium Cinema) Doctor Sleep, sequel del film Shining del 1980 (entrambi tratti dai libri di Stephen King). Alle prese con la propria dipendenza dall’alcool, un Dan Torrance ormai adulto porta ancora il peso degli eventi tragici di cui è stato vittima da bambino. L’incontro con Abra, adolescente con poteri extrasensoriali, cambierà le cose.

Disponibile Sky On Demand dal 12 dicembre 2020.

Doctor Sleep, il trailer ufficiale

Piccole donne

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di dicembre 2020 anche Piccole donne, settimo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, con una cast ricchissimo (che comprende Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet e Meryl Streep). Racconta la storia di quattro sorelle durante la guerra civile americana: in viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l’amore e l’importanza del legami familiari.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 27 dicembre 2020.

Piccole donne, il trailer ufficiale

Bloodshot

Un po’ di azione in arrivo a dicembre su NOW TV e Sky On Demand con Bloodshot, adattamento cinematografico del celebre e omonimo fumetto creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Un soldato (Vin Diesel) viene ucciso insieme alla moglie, ma viene successivamente resuscitato da una squadra di scienziati: potenziato grazie alla nanotecnologia, diventerà una vera e propria macchina per uccidere.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 28 dicembre 2020.

Bloodshot, il trailer ufficiale

John Wick 3 – Parabellum

A proposito di “macchine” per uccidere, a dicembre arriva anche John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo della popolare saga con protagonista Keanu Reeves. In fuga con una taglia di 14 milioni di dollari sulla testa, il sicario John Wick cerca di sopravvivere dopo aver perso la protezione del Sindacato degli Assassini a causa del delitto commesso all’interno dell’Hotel Continental di New York.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 30 dicembre 2020.

John Wick 3 – Parabellum, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Dalle 5 alle 7: due ore per l’amore – 2 dicembre 2020

– 2 dicembre 2020 The Debt Collector – 3 dicembre 2020

– 3 dicembre 2020 The Farewell – Una bugia buona – 4 dicembre 2020

– 4 dicembre 2020 Se mi vuoi bene – 5 dicembre 2020

– 5 dicembre 2020 Ailo – Un’avventura tra i ghiacci – 6 dicembre 2020

– 6 dicembre 2020 Il primo Natale – 7 dicembre 2020

– 7 dicembre 2020 A proposito di Rose – 9 dicembre 2020

– 9 dicembre 2020 Official Secrets – Segreto di Stato – 11 dicembre 2020

– 11 dicembre 2020 Cops: Una banda di poliziotti – Forze del disordine – 14 dicembre 2020

– 14 dicembre 2020 Resistance – La voce del silenzio – 15 dicembre 2020

– 15 dicembre 2020 Complotto fatale – 16 dicembre 2020

– 16 dicembre 2020 Un elfo per amico – 17 dicembre 2020

– 17 dicembre 2020 Believe – Il sogno si avvera – 18 dicembre 2020

– 18 dicembre 2020 Double Trouble e lo specchio magico – 19 dicembre 2020

– 19 dicembre 2020 Bad Country: affari di famiglia – 20 dicembre 2020

– 20 dicembre 2020 Le verità – 20 dicembre 2020

– 20 dicembre 2020 Cops: Una banda di poliziotti – La stretta dell’anaconda – 21 dicembre 2020

– 21 dicembre 2020 La belle epoque – 22 dicembre 2020

– 22 dicembre 2020 Scarpette rosse e i 7 nani – 23 dicembre 2020

– 23 dicembre 2020 Trolls World Tour – 24 dicembre 2020

– 24 dicembre 2020 Tutti per 1 – 1 per tutti – 25 dicembre 2020

– 25 dicembre 2020 Dolittle – 26 dicembre 2020

– 26 dicembre 2020 Il meglio deve ancora venire – 29 dicembre 2020

– 29 dicembre 2020 La sfida delle mogli – 30 dicembre 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Penny Dreadful: City of Angels

Spin-off della popolarissima serie TV horror Penny Dreadful con protagonista Eva Green, Penny Dreadful: City of Angels è ambientata nella Los Angeles del 1938 e ispirata al folklore messicano-americano. La città viene sconvolta da una omicidio, sul quale sono chiamati a indagare il detective Tiago Vega e il suo partner Lewis Michener: si ritroveranno invischiati in una complicata rete di eventi.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 5 dicembre 2020.

Penny Dreadful: City of Angels, il trailer ufficiale

Deutschland 89

Arriva su NOW TV e Sky On Demand Deutschland 89, serie TV tedesca sequel di Deutschland 83 e Deautschland 86 ambientata in Germania dell’Est dopo la caduta del muro di Berlino del 1989. In un Paese crollato dall’oggi al domani, i protagonisti (Jonas Nay e Maria Schrader, che interpretano i ruoli di Martin e Lenora Rauch) si trovano a un drammatico bivio, sia dal punto di vista umano che professionale.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 dicembre 2020.

Deutschland 89, il trailer ufficiale

Moonbase 8

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di dicembre 2020 debutta Moonbase 8, una serie TV comedy che ruota attorno a tre astronauti con la grande speranza di essere scelti per viaggiare sulla luna. La vicenda si svolge nel deserto dell’Arizona, dove nel simulatore lunare della NASA i protagonisti dovranno completare il loro addestramento. Con Fred Armisen e John C. Reilly.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 14 dicembre 2020.

Moonbase 8, il trailer ufficiale

His Dark Materials – stagione 2

L’attesa seconda stagione di His Dark Materials – Queste Oscure Materie arriva a dicembre 2020 su NOW TV e Sky On Demand. La serie TV è basata sull’omonima trilogia letteraria di Philip Pullman (partita con La Bussola d’Oro), e la stagione 2 racconterà gli eventi relativi al secondo volume (La Lama Sottile), con l’incontro tra Lyra e Will.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 21 dicembre 2020.

His Dark Materials 2, il trailer ufficiale

Tin Star – stagione 3 (fine serie)

Si chiude con la terza stagione la storia di Tin Star, serie TV anglo-canadese originale con protagonisti Tim Roth, Christina Hendricks e Genevieve O’Reilly. Dopo la scottante rivelazione del finale di stagione, che sconvolge Anna, la famiglia fa ritorno a Liverpool per affrontare l’inquietante passato di Jim.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 30 dicembre 2020.

Tin Star 3, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Euphoria: Trouble Don’t Last Always (speciale) – dal 7 dicembre 2020

– dal 7 dicembre 2020 Deputy (stagione 1) – dall’11 dicembre 2020

– dall’11 dicembre 2020 NCIS (stagione 17) – dal 14 dicembre 2020

– dal 14 dicembre 2020 Black Monday (stagione 2) – dal 15 dicembre 2020

– dal 15 dicembre 2020 A.P. Bio (stagione 3) – dal 19 dicembre 2020 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

– dal 19 dicembre 2020 (Premium Stories, solo Sky On Demand) Bob Hearts Abishola (stagione 1) – dal 19 dicembre 2020 (Premium Stories, solo Sky On Demand)

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a dicembre 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e utilizzare i link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

