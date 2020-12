Infinity TV novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

Pronti a scoprire le novità Infinity TV di dicembre 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese natalizio tanti nuovi contenuti: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a dicembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Nancy Drew e il passaggio segreto

La prima novità Infinity TV di dicembre 2020 è Nancy Drew e il passaggio segreto, adattamento cinematografico con Sophia Lillis del romanzo del 1930 Il passaggio segreto. Dopo la morte della moglie, Carson Drew lascia Chicago insieme alla figlia Nancy: in campagna, la ragazzina scopre un’antica dimora che potrebbe essere infestata, e decide di indagare per svelarne il mistero.

Disponibile su Infinity TV dal 2 dicembre 2020.

Nancy Drew e il passaggio segreto, il trailer ufficiale

Richard Jewell

Torna su Infinity TV a dicembre 2020 Richard Jewell, film di Clint Eastwood che racconta la vera storia dell’omonima guardia di sicurezza. Durante le Olimpiadi di Atlanta del 1966, una guardia scopre una bomba al Centennial Park: prima celebrato come un eroe, in seguito diventa gradualmente il principale sospettato.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 4 al 10 dicembre 2020.

Richard Jewell, il trailer ufficiale

Shark – Il primo squalo

Arriva su Infinity TV Shark – Il primo squalo, film di fantascienza con protagonista Jason Statham e adattamento del romanzo del 1997 MEG, di Steve Alten. Una gigantesca creatura degli abissi attacca un sommergibile nelle acque più profonde, lasciando l’equipaggio intrappolato in fondo all’Oceano; l’esperto subacqueo Jonas Taylor deve provare a salvarli.

Disponibile su Infinity TV dal 5 dicembre 2020.

Shark – Il primo squalo, il trailer ufficiale

Deadpool 2

Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel e undicesimo film della saga degli X-Men, Deadpool 2 è un divertente (e un po’ sboccato) film d’azione diretto da David Leitch con protagonista Ryan Reynolds. Il mercenario Deadpool deve proteggere un adolescente mutante da Cable, un soldato geneticamente potenziato inviato dal futuro: non sarà solo.

Disponibile su Infinity TV dal 17 dicembre 2020.

Deadpool 2, il trailer ufficiale

L’amore criminale

Sbarca su Infinity TV a dicembre 2020 anche L’amore criminale, thriller con protagoniste Katherine Heigl e Rosario Dawson. Il matrimonio tra Tessa e David giunge al capolinea, e l’uomo si ricostruisce una vita con la nuova compagna Julia; Tessa non riesce ad accettare la situazione e giorno dopo giorno diventa morbosa e sempre più ossessionata, fino a compiere un gesto di pura follia.

Disponibile su Infinity TV dal 27 dicembre 2020.

L’amore criminale, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

40 anni vergine – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 About a boy – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Baby Mama – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Basic Instinct – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Bugiardo bugiardo – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Cape fear – Il promontorio della paura – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Cavalli Selvaggi – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Dante’s Peak – La furia della montagna – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Doa: dead or alive – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Doom – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 D-Tox – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 È complicato – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Elizabeth – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Elizabeth – The golden age – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Forsaken – Il fuoco della giustizia – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Friday night lights – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Funny People – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Fuoco assassino – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Giovani, carini e disoccupati – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Guida per la felicità – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Harry Potter e i doni della morte – Parte II – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Hot Fuzz – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Hulk – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 I love radio rock – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il miglio verde – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il professore matto – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il re Scorpione – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Il sesto giorno – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 In a valley of violence – Nella valle della violenza – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Jarhead – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Johnny English – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 La famiglia del professore matto – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 La terra dei morti viventi – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Land of the lost – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 L’uomo dei sogni – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Mattatoio 5 – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Mirage – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Mr. Bean: l’ultima catastrofe – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Mr. Bean’s holiday – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Millholland drive – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Orgoglio e pregiudizio – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Prima ti sposo, poi ti rovino – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Psycho, Ray – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Role models – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Senna – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Slither – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Smokin’ aces – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Taverna Paradiso – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 The american – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 The skeleton key – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Un’impresa da Dio – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Van Helsing – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Waterworld – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Welcome home – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Roscoe Jenkins – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Wimbledon – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 Life of the party – 3 dicembre 2020

– 3 dicembre 2020 L’ultima ruota del carro – 6 dicembre 2020

– 6 dicembre 2020 Kubo e la spada magica – 8 dicembre 2020

– 8 dicembre 2020 Teen Titans go! Il film – 11 dicembre 2020

– 11 dicembre 2020 Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn – dall’11 al 17 dicembre 2020 (Infinity Premiere)

– dall’11 al 17 dicembre 2020 (Infinity Premiere) Doctor Sleep – 13 dicembre 2020

– 13 dicembre 2020 Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York – 15 dicembre 2020

– 15 dicembre 2020 Schindler’s List – 15 dicembre 2020

– 15 dicembre 2020 I figli degli uomini – 16 dicembre 2020

– 16 dicembre 2020 St. Vincent – 18 dicembre 2020

– 18 dicembre 2020 Me contro Te – La vendetta del signor S. – dal 18 al 24 dicembre 2020 (Infinity Premiere)

– dal 18 al 24 dicembre 2020 (Infinity Premiere) Blue Jasmine – 20 dicembre 2020

– 20 dicembre 2020 A history of violence – 22 dicembre 2020

– 22 dicembre 2020 The Kingdom – 23 dicembre 2020

– 23 dicembre 2020 Molto incinta – 23 dicembre 2020

– 23 dicembre 2020 Paddington – 25 dicembre 2020

– 25 dicembre 2020 Lego DC Shazam: Magic and Monsters – dal 25 al 31 dicembre 2020 (Infinity Premiere)

Serie TV da vedere su Infinity TV

Prodigal Son

Tra le novità Infinity TV di dicembre 2020 arriva la prima stagione di Prodigal Son, che segue le vicende di Malcolm Bright, psicologo criminale che usa il suo genio contorto per entrare nella mente degli assassini: in questo modo aiuta il dipartimento di polizia di New York a risolvere i casi, anche con una mano dal vecchio padre, noto serial killer che ha ucciso più di 20 persone.

Disponibile su Infinity TV dal 1 dicembre 2020.

Prodigal Son, il trailer ufficiale

Manifest – stagione 2

Su Infinity TV arriva a dicembre 2020 la seconda stagione di Manifest (la prima è già disponibile per intero). Un aereo passeggeri scompare misteriosamente durante un volo transoceanico e ricompare cinque anni dopo; familiari e amici dei passeggeri hanno ormai voltato pagina, mentre per i loro cari il tempo non è mai trascorso.

Disponibile su Infinity TV dal 6 dicembre 2020.

Manifest 2, il trailer ufficiale

Legacies – stagione 2

A dicembre arriva su Infinity TV anche la seconda stagione di Legacies, spin-off della serie The Originals a sua volta spin-off di The Vampire Diaries. Ambientata a Mystic Falls, segue le vicende di Hope Mikaelson, figlia del vampiro Klaus Mikaelson e di Hayley Marshall; la prima stagione è già disponibile nel catalogo.

Disponibile su Infinity TV dal 7 dicembre 2020.

Legacies 2, il trailer promo ufficiale

A.P. Bio – stagione 3

Tra le novità Infinity TV dicembre la terza stagione di A.P. Bio, con un episodio a settimana (le prime due sono già disponibili). Lo studioso di filosofia Jack Griffin perde il lavoro dei suoi sogni ed è costretto a tornare a Toledo, in Ohio, per lavorare come professore di biologia in un liceo; dopo essersi reso conto di avere “tra le mani” una classe piena di ottimi studenti, li sfrutterà a proprio vantaggio.

Disponibile su Infinity TV dal 20 dicembre 2020.

A.P. Bio 3, il trailer ufficiale

Veronica Mars – stagione 4

Chiude le novità Infinity TV di dicembre 2020 la quarta stagione di Veronics Mars: a distanza di 13 anni dalla terza, Kristen Bell ritorna nei panni della nota investigatrice privata; Neptune è sconvolta da una serie di omicidi e la Mars Investigation viene assunta per trovare l’assassino che sta mettendo a rischio anche il settore del turismo.

Disponibile su Infinity TV dal 31 dicembre 2020.

Veronica Mars 4, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV dicembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a dicembre 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di dicembre per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.