Netflix novità dicembre 2020: film, serie TV e originals

Siete pronti a scoprire le novità da vedere a dicembre 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questi giorni del periodo natalizio non fanno ovviamente eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film, come sempre.

Film da vedere su Netflix

L’amore bugiardo

Partiamo con le novità Netflix di dicembre 2020 con L’amore bugiardo, thriller del 2014 con protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Gillian Flynn. Uno scrittore e la sua bellissima moglie sembrano formare una coppia perfetta, ma la realtà è ben diversa: in seguito alla sparizione della donna durante il loro quinto anniversario, l’uomo diventa il sospettato principale.

Disponibile su Netflix dall’1 dicembre 2020.

L’amore bugiardo, il trailer ufficiale

MANK (original)

A dicembre 2020 arriva su Netflix MANK, film originale diretto da David Fincher con Gary Oldman, Amanda Seyfried e Lily Collins. La Hollywood degli anni ’30 viene rivalutata attraverso gli occhi del graffiante critico e sceneggiatore alcolista Herman J. Mankiewicz, mentre è in affanno a terminare la stesura del copione di Quarto Potere per Orson Welles. La pellicola ripercorre la genesi e le difficoltà produttive, fino ad arrivare alla lotta per i diritti in seguito al successo agli Oscar.

Disponibile su Netflix dal 4 dicembre 2020.

MANK, il trailer ufficiale

Shark – Il primo squalo

In arrivo su Netflix Shark – Il primo squalo, film di azione e fantascienza adattamento del romanzo MEG del 1997. Una gigantesca creatura degli abissi attacca un sommergibile nelle acque più profonde: l’equipaggio resta intrappolato in fondo all’Oceano e toccherà all’esperto subacqueo Jonas Taylor (Jason Statham) provare a salvarli.

Disponibile su Netflix dal 5 dicembre 2020.

Shark – Il primo squalo, il trailer ufficiale

The Prom (original)

Le novità Netflix di dicembre 2020 accolgono anche The Prom, adattamento cinematografico del premiato musical di Broadway candidato ai Tony, diretto da Ryan Murphy. Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Carden) sono due stelle del teatro newyorkese alle prese con una crisi; nel frattempo la liceale Emma Nolan non potrà partecipare al ballo scolastico con la sua ragazza Alyssa. Dee Dee e Barry sposano la causa di Emma e proveranno di tutto per regalarle una serata in cui possa essere davvero sé stessa.

Disponibile su Netflix dall’11 dicembre 2020.

The Prom, il trailer ufficiale

The Midnight Sky (original)

Altro film originale Netflix in arrivo tra le novità di dicembre 2020 è The Midnight Sky, pellicola diretta e interpretata da George Clooney. Augustine, scienziato solitario nell’Artide, cerca di impedire a Sully (Felicity Jones) e ai colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. Tratto dal romanzo di Lily Brooks-Dalton.

Disponibile su Netflix dal 23 dicembre 2020.

The Midnight Sky, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Ghostbusters – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 I Guerrieri della notte – 1 dicembre 2020

– 1 dicembre 2020 L’incredibile storia de l’Isola delle Rose – 9 dicembre 2020

– 9 dicembre 2020 Bar Sport – 13 dicembre 2020

– 13 dicembre 2020 Ma Rainey’s Black Bottom – 18 dicembre 2020

– 18 dicembre 2020 Balto – 31 dicembre 2020

– 31 dicembre 2020 L’esercito delle 12 scimmie – 31 dicembre 2020

– 31 dicembre 2020 O Brother Where Art Thou? – 31 dicembre 2020

Serie TV da vedere su Netflix

The 100 – stagione 6

Le novità Netflix di dicembre 2020 accolgono la sesta stagione di The 100, serie TV liberamente tratta dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan. Una guerra nucleare ha sconvolto il pianeta, e dopo 97 anni vengono scelti 100 delinquenti minorenni tra i sopravvissuti, rifugiati sulla stazione spaziale chiamata Arca: questi avranno il compito di verificare se la Terra sia nuovamente abitabile.

Disponibile su Netflix dal 1 dicembre 2020.

The 100 6, il trailer ufficiale

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. – stagione 7

Arriva a dicembre 2020 su Netflix l’attesissima stagione finale, la settima, di Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., serie TV ambientata nel mondo dei celebri fumetti Marvel Comics che racconta la storia dell’organizzazione segreta dedicata al mantenimento della pace sulla Terra (e non solo). Il gran finale delle avventure con protagonisti Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker e Henry Simmons.

Disponibile su Netflix dal 5 dicembre 2020.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 7, il trailer ufficiale

Alice in Bordeland (original)

Altra serie TV originale Netflix in arrivo tra le novità di dicembre 2020 è Alice in Borderland. Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere saranno costretti a partecipare a una serie di giochi sadici e pericolosi. 8 episodi per la prima stagione della produzione Robot Communications, con la regia di Shinsuke Sato.

Disponibile su Netflix dal 10 dicembre 2020.

Alice in Borderland, il trailer ufficiale

Tiny Pretty Things (original)

Tra le novità Netflix di dicembre 2020 nel ramo serie TV abbiamo anche Tiny Pretty Things, tratta dal libro di Sona Charaipotra e Dhonielle Clayton. Ambientata nel mondo di un’esclusiva accademia di danza (la Archer School of Ballet di Chicago), segue l’ascesa e la caduta di alcuni giovani che vivono lontani da casa nel tentativo si realizzare i propri sogni.

Disponibile su Netflix dal 14 dicembre 2020.

Tiny Pretty Things, il trailer ufficiale

Le terrificanti avventure di Sabrina – parte 4

Arriva a dicembre 2020 su Netflix la quarta e ultima parte de Le terrificanti avventure di Sabrina, serie TV di genere paranormale tratta dall’omonima serie di fumetti. Reinventa le origini e le peripezie di Sabrina, vita da strega trasformandole in una storia di formazione dark tra horror, occulto e stregoneria.

Disponibile su Netflix dal 31 dicembre 2020.

Le terrificanti avventure di Sabrina, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix

Big Mouth (stagione 4) – 4 dicembre 2020

– 4 dicembre 2020 Song Exploder: Volume 2 – 15 dicembre 2020

– 15 dicembre 2020 Natale con uno sconosciuto (stagione 2) – 18 dicembre 2020

– 18 dicembre 2020 Bridgerton – 25 dicembre 2020

Le novità Netflix di dicembre 2020

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più sulla vostra TV tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a segurci.

