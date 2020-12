Il caricabatterie wireless Apple MagSafe Duo è finalmente disponibile

Apple MagSafe Duo permette di ricaricare magneticamente sia iPhone che Apple Watch grazie alla suo design a conchiglia che include sia MagSafe che il caricabatteria dello smartwatch di Apple.

Presentato durante il keynote di Apple di qualche mese fa assieme alla nuova serie di iPhone 12, il nuovo caricabatterie wireless Apple MagSafe Duo è finalmente disponibile all’acquisto nello store dell’azienda.

Caratteristiche di Apple MagSafe Duo

Apple MagSafe Duo permette di ricaricare magneticamente due prodotti contemporaneamente e oltre a consentire la ricarica di iPhone e Apple Watch, il caricabatterie è in grado di ricaricare qualsiasi tipo di smartphone che sia compatibile con la ricarica Qi senza fili, dunque anche uno smartphone Android.

Il nuovo accessorio di Apple risulta particolarmente comodo anche da trasportare, dal momento che può essere ripiegato come un portafoglio.

Nella confezione è incluso il cavo di alimentazione da USB-C a Litghing lungo 1 metro, tuttavia manca l’alimentatore da parete che potrà essere acquistato separatamente in versione da 20 W o da 27 W per velocizzare la ricarica, visto che via wireless la ricarica arriva fino a 14 W.

MagSafe Duo è compatibile con iPhone 8, 8 Plus e successivi, inclusi iPhone 12 e iPhone 12 Pro e con tutti gli Apple Watch, dalla prima generazione fino a Apple Watch 6, oltre che con AirPods Pro, AirPods con custodia di ricarica wireless (seconda generazione) e la custodia di ricarica wireless per AirPods.

Prezzo di Apple MagSafe Duo

Il nuovo caricabatterie wireless Apple MagSafe Duo è acquistabile sullo store dell’azienda di Cupertino al prezzo di 149 euro.

