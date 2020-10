Migliori caricabatterie wireless – Se avete appena acquistato uno smartphone che tra le sue caratteristiche offre anche la ricarica wireless, e state cercando un dispositivo che possa caricarlo senza fili, siete arrivati nel posto giusto. In questa guida all’acquisto, aggiornata al mese di ottobre 2020, vi presenteremo i migliori caricabatterie wireless, dividendoli in due categorie.

Oltre a quelli da tavolo, decisamente più diffusi e utilizzati, sono in commercio anche i modelli da auto, da collegare alla presa accendisigari e che vi permettono di caricare lo smartphone quando siete in macchina senza dover collegare alcun cavo. Prima di mostrarvi le offerte più interessanti però, scopriamo come funziona un caricabatterie wireless e come fare a scegliere quello giusto per il vostro smartphone.

Come funziona la ricarica wireless

Esistono due tecnologie utilizzate per la ricarica wireless degli smartphone, ma anche di altri prodotti come smartwatch o cuffie: a induzione e a risonanza. Quest’ultima però non è ancora sufficientemente matura ed economica, per cui nel campo della telefonia mobile è preferita la ricarica induttiva.

Il principio di funzionamento è lo stesso che regola i piani cottura a induzione, che richiedono l’utilizzo di pentole particolari. Per quanto riguarda la telefonia mobile il principio è il medesimo. Una bobina di trasmissione, situata all’interno della base di ricarica, invia un segnale, che ricerca una bobina di ricezione. Quando quest’ultima viene rilevata viene avviata la ricarica a induzione elettromagnetica.

La corrente passa quindi dall’alimentatore, collegato alla rete elettrica, alla bobina della base e tramite induzione elettromagnetica tale energia viene trasferita alla bobina ricevente, a sua volta collegata alla batteria interna del dispositivo.

I caricabatterie attualmente in commercio operano seguendo lo standard Qi, che permette di gestire correttamente la tensione e la corrente che dovranno essere erogate, per evitare di danneggiare il dispositivo in carica. Le specifiche iniziali dello standard Qi prevedevano una potenza massima di 5 watt, ma nel 2015 è stato introdotto l’Extended Power Profile che supporta fino a 15 W. Tale valore è stato aggiornato nel 2017 con l’Extended Power Profile di classe 0, che permette di raggiungere i 30 watt di potenza erogata.

Negli ultimi anni però molti produttori hanno sviluppato tecnologie proprietarie per aumentare la potenza erogata e ridurre i tempi di ricarica. È sempre garantita la compatibilità con lo standard Qi, per cui acquistando un caricabatterie proprietario è comunque possibile caricare smartphone di altri produttori.

La ricarica wireless richiede che il dispositivo da caricare sia posto a meno di 40 millimetri dalla base di ricarica (ma nella maggior parte dei casi tale distanza non deve superare i 5-10 mm), e posizionato in modo che le bobine di ricarica risultino allineate. Più recentemente sono in commercio basi di ricarica che permettono di ricaricare la batteria senza curarsi in maniera precisa dell’allineamento, grazie a una particolare disposizione delle bobine interne.

Sono principalmente due le tipologie di caricabatterie da tavolo, quelle di tipo “stand”, con lo smartphone che viene posizionato in verticale, per essere consultato anche durante la ricarica, e quelli di topo “pad”, di svariate forme, con il dispositivo che va appoggiato orizzontalmente sulla superficie di ricarica.

Non va dimenticato il caricabatterie da inserire nella presa a muro, che deve essere in grado di erogare la potenza necessaria alla base wireless, al fine di garantire la massima potenza erogata. Scordatevi dunque di collegare la basetta a un computer o a un alimentatore con potenza in uscita a 5 watt, pena l’allungamento spropositato dei tempi di ricarica.

I caricabatterie wireless sono pericolosi? Questa È una domanda che si pongono in molti, visto che si parla di radiazioni elettromagnetiche. Quando non sta ricaricando un dispositivo la basetta emette un segnale di ricerca innocuo mentre durante la ricarica il segnale si concentra sulla bobina di ricezione. In questa fase vengono emesse meno radiazioni di quelle emesse da uno smartphone connesso alla rete mobile, quindi gli esperti sostengono che potete tenere la basetta di ricarica anche sul comodino vicino al letto senza rischio.

Migliori caricabatterie wireless da tavolo

Ecco dunque la nostra selezione dei migliori caricabatterie wireless, in questo caso vi parliamo dei modelli da tavolo, aggiornata al mese di ottobre 2020. La selezione sarà aggiornata regolarmente per includere le novità che saranno presentate o rimuovere quei modelli non più in commercio.

Xiaomi Mi Wireless charger 20W

Il primo modello che vi presentiamo è realizzato da Xiaomi, è di tipo orizzontale per cui oltre allo smartphone ci potete caricare senza problemi anche le cuffie o lo smartwatch.

Raggiunge una potenza massima di 20 watt, grazie anche al caricabatterie fornito nella confezione di vendita. Il caricabatterie ha un connettore USB Type-C per cui potete collegarlo a un qualsiasi caricabatterie in vostro possesso.

Il caricabatterie Xiaomi dispone di una ventola silenziosa che permette di mantenere sotto controllo le temperature durante la ricarica. Dispone di un sistema di protezione che rileva eventuali oggetti metallici sulla base, che blocca la ricarica.

Lo trovate su Amazon a 31,98 euro

Xiaomi vertical wireless charger 20W

Lanciato nello stesso periodo del modello precedente, il caricabatterie verticale di Xiaomi offre una potenza di 20 watt, ma è in grado di alimentare anche i modelli che supportano 5 o 10 watt.

Nella confezione di vendita è incluso solo il caricabatterie e un cavo Type-C, mentre l’alimentatore da collegare alla rete elettrica va acquistato a parte (oppure potete utilizzare quello del vostro smartphone, a patto che sia in grado di erogare almeno 27 watt).

Sono presenti inoltre una serie di sistemi di protezione per evitare possibili danni durante la ricarica.

Potete acquistarlo su Amazon a circa 22 euro.

Huawei SuperCharger CP61

Anche Huawei ha realizzato un caricabatterie wireless orizzontale, un modello SuperCharge in grado di erogare 27 watt di potenza, perfetto per alimentare i più recenti prodotti Huawei. Ovviamente la compatibilità con lo standard Qi permette di caricare anche smartphone realizzati da altri produttori.

Nella confezione di vendita è presente anche un caricabatterie da parete da 40 watt e il cavo dati USB Type-C. Per tenere sotto controllo la temperatura è presente un canale di aerazione a forma di C per migliorare la dissipazione del 30%.

È in vendita su Amazon a 37,10 euro

Yootech vertical charger

È il modello più economico della nostra rassegna, ma è comunque in grado di erogare fino a 15 watt di potenza. È un modello verticale, con un LED verde integrato nel supporto inferiore.

La luce si spegne dopo alcuni secondi per evitare di creare fastidio durante la notte. Nella parte posteriore è presente una serie di feritoie per dissipare il calore prodotto. Nella confezione di vendita è incluso un solo cavo USB Type-C, mentre l’alimentatore da parete va acquistato a parte.

Potete acquistarlo su Amazon a 12,74 euro

Xiaomi vertical wireless charger 55W

È il carica batterie wireless più recente di Xiaomi, pensato per ricaricare Xiaomi Mi 10 Pro grazie alla ricarica a 55 watt. È ovviamente in grado di caricare anche qualsiasi altro modello che supporti una potenza inferiore.

Include una ventola silenziosa con una feritoia a metà altezza per una migliore circolazione dell’aria fresca. Non mancano i sistemi di protezione contro sovra-sottotensioni/sovracorrenti, elettricità statica, elementi metallici estranei e sovratemperature.

Lo trovate su Gearbest a circa 38 euro

OnePlus wireless Warp Charger

È il modello più caro della nostra rassegna, ma è anche uno dei più belli dal punto di vista del design. È il modello OnePlus Wireless Warp Charge 30, in grado di erogare un massimo di 30 watt (perfetto per OnePlus 8 Pro) ma funzionante anche con modelli che permettono potenze inferiori.

Se lo utilizzate di notte è in grado di disattivarsi da solo quando viene attivata la modalità notte, per non disturbare il sonno.

Lo potete acquistare su Banggood a circa 57 euro

Migliori caricabatterie wireless da auto

Se invece state cercando i migliori caricabatterie wireless da auto, ecco la nostra selezione. Visto che per garantire la ricarica wireless è necessario portare un’alimentazione USB direttamente al supporto di ricarica, buona parte dei modelli selezionati dispone di un meccanismo automatico di apertura e chiusura delle staffe di supporto, diventando ancora più semplice e comodo da utilizzare.

Anche in questo caso le proposte saranno aggiornate regolarmente per portarvi le più recenti novità.

Xiaomi Mi Wireless Car Charger

Il primo caricabatterie wireless da auto che vi presentiamo è il modello di Xiaomi, che nella confezione di vendita include l’adattatore per accendisigari. È in grado di erogare una potenza massima di 20 watt, risultando quindi ottimo per caricare in maniera molto rapida qualsiasi smartphone dotato di ricarica wireless.

È dotato di un sensore che permette di aprire i due supporti grazie a un motorino elettrico, che provvede a richiudersi dopo alcuni secondi. Per rimuovere lo smartphone basta un tocco sul lato sinistro per aprire di nuovi i braccetti. Il piano di contatto con lo smartphone è in vetro e all’interno troviamo una ventola per tenere sotto controllo la temperatura dello smartphone.

Potete acquistarlo su Amazon a 33,50 euro

AUKEY Wireless Car Charger

Anche AUKEY, brand molto conosciuto e affidabile nel settore degli accessori per smartphone, ha realizzato un caricabatterie wireless da auto con supporto alla tecnologia Qi e apertura/chiusura automatizzata dei supporti.

Il caricabatterie è in grado di erogare una potenza massima di 10 watt, sufficienti a caricare la maggior parte dei telefoni in commercio. Non raggiunge la potenza del modello Xiaomi ma se avete un iPhone o un Google Pixel i 10 watt sono più che sufficienti.

Nella confezione di vendita è incluso il solo cavetto USB, mentre l’alimentatore da presa accendisigari va acquistato separatamente, nel caso l’auto non disponga di una uscita USB.

Potete acquistare il caricabatterie AUKEY su Amazon a 28,99 euro

CHOETECH Wireless Auto

Decisamente più semplice la soluzione di Choetech, che non offre automatismi per l’apertura o la chiusura dei braccetti di supporto, lasciando tale compito alla gravità. l telefono va infatti inserito dall’alto e il peso farà chiudere i due braccetti laterali.

È presente il supporto alla ricarica wireless fino a 10 watt, in grado di ricaricare qualsiasi smartphone in commercio, ma se l’auto non dispone di una porta USB adeguata è necessario acquistare separatamente un caricabatterie da accendisigari.

Il caricabatterie può essere fissato alle bocchette di aerazione o al vetro semplicemente cambiando il supporto (incluso nella confezione di vendita).

Lo trovate su Amazon a 23,99 euro

Baseus LED Auto Lock

Abbiamo lasciato per ultimo il caricabatterie wireless da auto più bizzarro. Questa soluzione di Baseus è in grado di ricaricare gli smartphone con una potenza di 15 watt, un buon compromesso per chi non vuole esagerare con la ricarica senza fili.

La sua particolarità è data dal sistema di fissaggio dello smartphone. I due supporti laterali si aprono come i petali di un fiore per accogliere il telefono e si richiudono autonomamente quando quest’ultimo è al suo posto.

E se questo non bastasse nella parte superiore è inserita un sistema luminoso davvero affascinante, che rende futuristico il prodotto.

Potete acquistarlo su Banggod a 30,76 euro

Questi erano quindi i migliori caricabatterie wireless da tavolo e da auto del mese di ottobre 2020.