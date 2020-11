La ricarica wireless di iPhone 12 Mini è la più lenta della gamma

Apple ha recentemente lanciato sul mercato iPhone 12, ma solo i due modelli iPhone 12 e iPhone 12 Pro della gamma sono già disponibili per l’acquisto, mentre iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max saranno in vendita tra un paio di giorni.

Oltre alla connettività 5G, è la prima volta che Apple offre un modello Mini nella gamma iPhone, come accaduto anni fa per la gamma iPad, e a parte un display più piccolo da 5,4 pollici, quasi tutte le specifiche dello smartphone sono simili a quelle dell’iPhone 12 standard.

La Ricarica wireless sarà più lentai per Phone 12 Mini

A pochi giorni dal lancio, nuovi documenti di supporto di Apple evidenziano che iPhone 12 Mini avrà una velocità di ricarica wireless MagSafe più lenta rispetto agli altri modelli di questa serie.

Mentre gli altri tre modelli della gamma supportano la ricarica wireless da 15 W, iPhone 12 Mini supporta la ricarica wireless da 12 W tramite MagSafe che è comunque più veloce rispetto alla ricarica wireless Qi standard da 7,5 W.

Lo smartphone iPhone 12 Mini è alimentato dal nuovo chipset A14 Bionic di Apple e viene fornito con un sistema a doppia fotocamera che mira a offrire risultati fotografici migliori.

iPhone 12 Mini sarà disponibile per il preordine in diverse regioni dal 6 novembre a partire da un prezzo di 699 dollari per il modello base con 64 GB di spazio di archivizione, tuttavia la società offre anche modelli con 128 GB e 256 GB di storage.

Leggi anche: Recensione iPhone 12 e iPhone 12 Pro: ora chi ha più senso?

Fonte