iPhone 12 e iPhone 12 Pro in vendita da oggi: ecco dove acquistarli online

iPhone 12 e iPhone 12 Pro in vendita da oggi: ecco dove...

Sono iniziate oggi le vendite di iPhone 12 e iPhone 12 Pro, due dei nuovi smartphone presentati da Apple qualche giorno fa. Si tratta dunque di metà della nuova lineup, che andrà a completarsi nel corso delle prossime settimane con la commercializzazione di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max.

I preordini sono aperto già da qualche giorno, ma per quegli utenti che hanno preferito attendere la disponibilità, scatta dunque la corsa all’acquisto. La scelta è tra diversi tagli di memoria e colorazioni, visto che quest’anno Apple si è definitivamente sganciata dai colori tradizionali introducendo numerose varianti di colore.

Abbiamo dunque raccolto le offerte dei vari store online, per aiutarvi a trovare il modello che state cercando. Non aspettatevi particolari promozioni, visto che si tratta di prodotti nuovissimi, e che storicamente è difficile risparmiare subito sui prodotti targati Apple. Ecco dunque store e modelli in offerta.

iPhone 12 e iPhone 12 Pro su Amazon

iPhone 12 e iPhone 12 Pro su Unieuro

iPhone 12 e iPhone 12 Pro su MediaWorld

