Xiaomi presenta il nuovo aspirapolvere wireless MIJIA K10

Xiaomi ha in catalogo una serie di aspirapolvere a marchio MIJIA e altri brand facenti parti del suo ecosistema come Roidmi, Roborock, Viomi ecc.

Oltre al campanello wireless autoalimentato a meno di 7 euro, Xiaomi ha appena lanciato ufficialmente sulla sua piattaforma Youpin il nuovo aspirapolvere wireless MIJIA K10.

Specifiche dell’aspirapolvere wireless Xiaomi MIJIA K10

L’aspirapolvere wireless MIJIA K10 è dotato di un motore brushless ad alta velocità da 125.000 giri al minuto che può avviarsi istantaneamente per fornire un’aspirazione più potente che arriva a 150AW per garantire la rapida inalazione di polvere, capelli e particelle visibili.

L’aspirapolvere cordless di Xiaomi sfodera un design ciclonico a 12 coni che permette di aspirare anche le particelle più piccole separandole in modo più efficace dall’aria inalata, in modo da impedire l’ostruzione del filtro HEPA prolungando notevolmente la sua durata.

L’aspirapolvere wireless MIJIA K10 adotta un sistema che consente di filtrare il 99,97% di polvere sottile fino a 0,3 micron scaricando aria pulita, inoltre, i componenti del filtro possono essere lavati per evitare frequenti sostituzioni di elementi.

MIJIA K10 offre un display LCD intelligente in grado di visualizzare la modalità di pulizia, l’autonomia rimanente e le eventuali informazioni sui guasti, ma l’esperienza smart è rappresentata soprattutto dalla spazzola per pavimenti a induzione intelligente, dalla serratura elettronica a un pulsante, dall’integrazione di aspirazione e trascinamento e dall’autonomia di 65 minuti.

Disponibilità e prezzo

L’aspirapolvere wireless MIJIA K10 è attualmente in pre-ordine in Cina al prezzo di 1.299 yuan (circa 164 euro) tramite sito web Youpin. Al momento non abbiamo notizie in merito alla commercializzazione del prodotto al di fuori della Cina.

