I robot aspirapolvere sono uno dei prodotti più tecnologici maggiormente apprezzati dagli italiani, visto che permettono di risparmiare parecchie ore di lavoro alla settimana, da dedicare ad altre attività.

Negli store fisici e online abbondano le offerte di brand più o meno famosi, anche se per avere funzioni evolute come la mappatura degli ambienti è spesso necessario mettere in previsione una spesa elevata. Viomi SE, il nuovo prodotto del brand cinese che orbita nell’ecosistema Xiaomi, è la chiara dimostrazione di come sia possibile ottenere molto anche senza spendere una follia.

Il nuovo robot si colloca in una fascia di prezzo relativamente bassa, inferiore ai 300 euro, ma offre caratteristiche che siamo abituati a vedere su dispositivi che costano almeno il doppio. Parliamo proprio della gestione delle mappe, frutto di un algoritmo intelligente e di un sistema di navigazione LDS che permette, dopo il primo avvio, di creare una mappa completa dell’ambiente.

L’intelligenza artificiale che controlla Viomi SE analizza l’ambiente e stabilisce il percorso ottimale da seguire, riducendo il tempo complessivo di pulizia e l’efficienza del 30%. Non vedrete dunque i movimenti casuali dei modelli più economici, ma nemmeno la pulizia sequenziale dei modelli più evoluti, che però non sempre operano in modo razionale.

E oltre a raccogliere la polvere Viomi E è anche in grado di aumentare la pulizia grazie al panno in microfibra che sarà mantenuto umido grazie al serbatoio da 200 ml in cui inserire l’acqua. Il tutto ovviamente può essere controllato tramite il proprio smartphone, utilizzando l’app Xiaomi Mi Home, che molti di voi già utilizzeranno per la gestione dei dispositivi IoT targati Xiaomi e non solo.

Ottima la potenza di aspirazione, che raggiunge i 2.200 Pa mentre l; autonomia si attesta sui 120 minuti, permettendo quindi di pulire ambienti di dimensioni superiori ai 150 metri quadri senza bisogno di ricariche supplementari. Va comunque detto che, qualora la batteria non dovesse essere sufficiente, il robot tornerà autonomamente alla base di ricarica e riprenderà il proprio lavoro dopo aver riempito la batteria, esattamente dal punto in cui era stato interrotto.

Potete acquistare Viomi SE su Gearbest con spedizione dalla Germania, utilizzando il link sottostante. Il prezzo è scontato grazie al codice da inserire prima del pagamento, quindi affrettatevi per non perdere questa opportunità.

Viomi SE su Gearbest a 262,50 euro con il codice S5562336FC227000

Informazione Pubblicitaria