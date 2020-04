Continua l’affondo di Xiaomi all’interno del mercato della smart home tramite la compagnia satellite Roidmi. In queste ore la scopa elettrica Xiaomi Roidmi X30 Pro arriva su Indiegogo ad un prezzo niente male.

Specifiche Xiaomi Roidmi X30 Pro

L’aspetto ed il design di Xiaomi Roidmi X30 Pro la pongono come una scopa elettrica di fascia alta, cosa che si può anche notare dal prezzo di listino certamente non alla portata di tutti. L’aspetto estetico della scopa elettrica wireless è quella che ci aspetteremo da un prodotto del genere, con pratico maniglione terminale in grado di consentire una pulizia profonda senza stancare il braccio e il polso.

Frontalmente è inoltre disponibile un piccolo display OLED in grado di fornire informazioni come ad esempio lo stato di pulizia in tempo reale o il livello restante di carica. La testa aspirante della scopa è in grado di risucchiare lo sporco anche da superfici complesse come i tappeti, fornendo così un alto livello di pulizia.

Il motore da 435 W permette alla scopa elettrica di raggiungere una velocità di 800 RPM, il che garantisce un buon potere aspirante pari a 26500 pa. Xiaomi Roidmi X30 Pro è inoltre munito di diversi accessori pensati per pulire diverse superfici, gli interni della macchina, il divano, tessuti morbidi e anche gli animali domestici.

Il retro del maniglione presenta inoltre un piccolo laccio magnetico che permette alla scopa di agganciarsi saldamente alla basetta di ricarica a muro. La batteria è da 2500 mAh e garantisce un’autonomia dichiarata di 70 minuti con singola carica, il che è superiore a quella offerta da una delle scope elettriche wireless più popolari sul mercato: Dyson V10.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Roidmi X30 Pro

Xiaomi Roidmi X30 Pro è disponibile sulla pagina di Indiegogo al prezzo di 459 euro come “Early Bird”. Il prodotto dovrebbe iniziare ad essere spedito a partire dal mese di maggio, ma vi consigliamo di tenere sotto controllo la pagina sul sito di crowdfunding per non perdere gli ultimi aggiornamenti sul progetto.