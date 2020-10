Xiaomi lancia un campanello wireless autoalimentato a meno di 7 euro

Xiaomi ha lanciato sulla sua piattaforma Youpin un altro prodotto innovativo per la smart home. Si tratta di campanello wireless autoalimentato che non necessita di cablaggi e nemmeno di batterie.

Il campanello OPPLE Self-powered Wireless Doorbell è completamente privo di fili ed è in grado di offrire una trasmissione wireless fino a 80 metri.

Xiaomi lancia un innovativo campanello wireless autoalimentato

Il kit è composto dal campanello da posizionare all’esterno e dal ricevitore interno. Il pulsante esterno integra un modulo che genera energia elettrica convertendo l’energia cinetica data dalla pressione del dito.

Quando il visitatore preme il pulsante esterno sul campanello, la trasmissione wireless è istantanea e stabile fino a 30 metri all’interno e fino a 80 metri all’aperto, senza bisogno di cablaggio o batterie.

Il campanello wireless OPPLE offre 5 livelli di volume e 36 suonerie polifoniche selezionabili, tuttavia include anche la modalità silenziosa senza squillo in cui lampeggia il led del ricevitore, in modo da poter evitare di disturbare i familiari che dormono e riposano. Le impostazioni vengono mantenute anche in caso di mancanza di energia.

Oltre alla funzione campanello, OPPLE Doorbell può anche fungere da cercapersone e può essere collocato in una stanza a disposizione delle persone bisognose di attenzione. L’interruttore del campanello può essere facilmente attivato da anziani e bambini ed è stato sottoposto a un test di oltre 100.000 pressioni.

Disponibilità e prezzi di OPPLE Doorbell

OPPLE Self-powered Wireless Doorbell è attualmente in vendita sul sito web Youpin al prezzo di 55 yuan (circa 7 euro) con la possibilità di acquistare un campanello e due ricevitori, oppure due campanelli e un ricevitore, a prezzi di poco superiori.

