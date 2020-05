Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di smart home: stiamo parlando di Roborock T7 Pro Robot Vacuum.

Si tratta di un robot aspirapolvere che può contare sul sensore ReactiveAI, un sistema capace di consentire al dispositivo di riconoscere gli ostacoli che incontra sul suo cammino (ciò anche grazie alla doppia fotocamera da 5 megapixel integrata).

Le caratteristiche di Roborock T7 Pro Robot Vacuum

Le fotocamere del robot aspirapolvere di Roborock permettono inoltre all’utente di visualizzare il video del dispositivo in funzione tramite la sua app.

Tra le altre feature del nuovo robot aspirapolvere di Roborock troviamo un algoritmo di gestione dei dati in tempo reale per migliorare la navigazione, una potenza di aspirazione massima di 2.500Pa, una batteria al litio integrata da 5.200 mAh (a dire del produttore dovrebbe essere in grado di garantire 2,5 ore di autonomia e la pulizia di una superficie di 250 metri quadrati) e un serbatoio d’acqua da 297 ml.

Roborock T7 Pro Robot Vacuum avrà un prezzo ufficiale in Cina di 3.899 yuan (pari al cambio a circa 500 euro) ma è già disponibile in prevendita su Jingdong, Tmall, Suning, Xiaomi Youpin e il sito ufficiale di Roborock con uno sconto di 600 yuan.