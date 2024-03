Se avete acquistato da poco un nuovo monitor, oppure siete in procinto di acquistarne uno, ma le dimensioni o il design si adattano poco al vostro setup, magari occupando tutto lo spazio utile sulla vostra scrivania, l’acquisto di un supporto per monitor da installare su parete/scrivania potrebbe essere un’opzione da valutare seriamente e ora vedremo perché. Al pari dei televisori infatti, l’evoluzione tecnologica dei monitor, non ha migliorato solo le prestazioni e la resa cromatica dei display, risultando decisiva anche sul versante progettazione e design.

Quando usiamo il termine design non ci riferiamo soltanto all’aspetto estetico, sempre più curato e ora integrato anche con tecnologie di illuminazione ARGB, ma più che altro all’ergonomia e alle dimensioni del monitor in rapporto al supporto su cui viene installato dall’azienda produttrice. Capirete bene che un conto è pensare di gestire sulla scrivania o installare su un supporto a parete un monitor piatto da 32 pollici, tutt’altra cosa è gestire un monitor curvo di certe dimensioni o uno dei modelli ultra-wide sopra i 40-45 pollici che oggi troviamo in commercio.

In questa guida andremo ad analizzare quali sono i migliori supporti per monitor del momento, mantenendo il nostro solito approccio che mira a non generalizzare quelle che possono essere le esigenze dell’utente finale, tanto meno di porsi come la guida definitiva sull’argomento.

Migliori supporti per monitor: quando e perché può essere utile

Iniziamo subito dicendo che la scelta di acquistare un supporto per monitor (lo preferiamo a braccio) può dipendere sia da un’esigenza tecnica (la maggior parte delle volte) che da questioni legate all’estetica o alla natura della postazione dove viene collocato il display; la prima opzione è sicuramente predominante, ma in sostanza le accortezze e le caratteristiche a cui porre attenzione sono sempre le stesse.

In commercio esistono diversi monitor con supporti regolabili, ottimizzati per garantire la massima ergonomia e capaci di soddisfare un’ampia fascia di utenza, il tutto però con un impatto non indifferente sul costo finale del prodotto. In alcune occasioni però, per quanto utile e avanzato, neanche un supporto ergonomico di un monitor di fascia alta riesce a risolvere alcuni dei problemi più comuni che spingono ad acquistarne uno prodotto da terzi; tra questi troviamo ad esempio la possibilità di liberare completamente la scrivania da qualsiasi ingombro del monitor, ma anche di utilizzare particolari angolazioni/regolazioni che non sono state previste dal produttore.

Non è un segreto che solitamente i monitor più curati sotto questo aspetto sono quelli destinati ad ambiti lavorativi o professionali, ottimizzati per supportare al meglio chi opera molte ore davanti allo schermo, necessitando magari di particolari funzionalità e opzioni per incrementare la produttività. Se pensiamo ai monitor da gaming invece, anche costosi, questo aspetto non è sempre fondamentale per l’azienda costruttrice e soprattutto i prodotti di fascia media e medio-bassa sono quelli più sacrificati (quasi sempre) a discapito dell’utente che non per questo deve ignorare tale caratteristica.

Prima di andare ulteriormente avanti infatti, va ribadito che anche un utente non professionale, sia gamer, casual gamer, o comunque utilizzatore assiduo del PC con molte ore di display al giorno/settimana, deve curare l’aspetto ergonomia in quanto a lungo andare potrebbero sorgere problematiche legate anche alla postura errata (senza considerare la vista). Come anticipato sopra, l’ingresso in campo dei monitor di ultima generazione ultra-wide con diagonali e curvature importanti, ha contribuito in qualche modo a evidenziare tali aspetti, soprattutto perché viste le dimensioni e l’ingombro anche in profondità spesso non è semplice collocarli in modo adeguato (senza contare che l’altezza del supporto per questi monitor solitamente è abbastanza limitata).

In base alla tipologia e alle caratteristiche offerte, un buon supporto per monitor ci permette di regolare a nostro piacimento altezza, inclinazione e rotazione, offrendo diverse altre combinazioni che non sarebbero possibili col supporto originale fornito in bundle.

Migliori supporti per monitor: tipologie e caratteristiche da considerare

Quando si parla di supporti o bracci per monitor non ci vuole molto a sconfinare nel segmento dei televisori che, a oggi, hanno caratteristiche fisiche molto simili, fatta eccezione per le dimensioni che continuano a crescere in modo vertiginoso. Considerando quindi che molte osservazioni che faremo possono essere estese anche ai TV, solitamente quando parliamo di braccio per monitor il nostro pensiero va al classico supporto che si installa su parete con il classico standard VESA. Ora vedremo tutto meglio nei dettagli, ma prima di continuare è bene evidenziare che esistono diversi tipi di supporto che possono essere presi in esame: a parete, da scrivania e anche motorizzati.

Lo standard VESA, Video Electronics Standards Association, in quest’ottica rappresenta una sicurezza in quanto in primis conferma che un determinato display può essere installato in modo sicuro (e abbastanza semplice) su un supporto compatibile certificato. Nel dettaglio, le linee guida VESA stabiliscono la posizione dei fori posizionati sul retro del display (solitamente piatto) per adattare un braccio compatibile per l’installazione che non può avvenire solo a parete, ma anche a soffitto o a pavimento.

Solitamente per i monitor PC più recenti (e compatibili) di dimensioni medie viene offerto il supporto VESA 100×100 (millimetri per intenderci), ma con display e TV di grandi dimensioni troviamo anche supporti da 200×200, 400×400 e 600×600 millimetri. In commercio esistono anche ulteriori varianti (vedi a bandiera su parete ad esempio), ma nel nostro caso ovviamente ci focalizziamo su supporti monitor per una postazione PC che solitamente richiede un’installazione a parete o comunque con display posizionato di fronte all’utente.

I supporti per monitor da scrivania o motorizzati, offrono un approccio di base diverso, ma la sostanza e le caratteristiche tecniche da valutare quando vengono abbinati a un monitor non sono alla fine molto diverse rispetto ai modelli che si installano alle pareti. Un supporto monitor da scrivania potrebbe essere l’opzione ideale per chi non ha intenzione di praticare fori sui muri di casa o dell’ufficio, mentre con i supporti motorizzati (al pari delle scrivanie) entriamo in un segmento di nicchia che, tranne alcuni casi, raramente trova spazio in ambiti domestici per una questione di costi. A parte la tipologia di installazione però, ribadiamo ancora una volta che per il resto il braccio che sosterrà il nostro monitor/display (o TV se giocate col televisore) dovrà avere comunque delle peculiarità ben precise, non solo per sposare le caratteristiche del nostro monitor, ma anche le nostre esigenze in fatto di ergonomia.

Nel momento in cui stiamo per scegliere un nuovo supporto per monitor ci sono due dati fondamentali che dobbiamo conoscere per non sbagliare: il peso del monitor e la presenza o meno del supporto fisico (vedi fori) per montaggio VESA; in questo modo potremo scegliere al meglio un braccio che può sostenere il peso del nostro display nel tempo, con tanto di misure standard garantite dal sistema di fori VESA. Fatto questo però non abbiamo finito, scelta tipologia e modello che supporti o meno lo standard VESA (ci sono supporti e monitor non VESA ricordiamo), successivamente dobbiamo porre attenzione a quale tipo di regolazione/personalizzazione che ci serve.

Sul mercato infatti troviamo diversi modelli di supporti per monitor divisi anche per la tipologia di movimento che riescono a garantire, o meglio, che si adattano o meno alla tipologia di postazione dove verranno montati. A questo proposito esistono ad esempio i supporti fissi che non garantiscono alcun tipo di mobilità e/o regolazione del display, i supporti inclinabili, quelli dotati di uno o due snodi per una regolazione avanzata e, non per ultimi, i cosiddetti full-motion che permettono di posizionare il display nelle posizioni più disparate.

Prima di addentrarci nei dettagli dei nostri consigli per l’acquisto, riassumiamo quali sono le caratteristiche che dobbiamo ricercare in un braccio/supporto per monitor:

Qualità : la qualità e la resistenza di un braccio nel sostenere il nostro monitor nel tempo, a prescindere dal peso, dipendono molto dai materiali utilizzati per la costruzione. In questo senso miriamo sempre a prodotti realizzati con materiali solidi e con specifiche di un certo tipo, a costo di investire qualche euro in più.

: la qualità e la resistenza di un braccio nel sostenere il nostro monitor nel tempo, a prescindere dal peso, dipendono molto dai materiali utilizzati per la costruzione. In questo senso miriamo sempre a prodotti realizzati con materiali solidi e con specifiche di un certo tipo, a costo di investire qualche euro in più. Peso e dimensioni supportate : il peso supportato da un braccio dovrebbe essere sempre superiore a quello dichiarato dal produttore per il nostro monitor; ovviamente questo dato non deve mandarci fuori strada perché se manca la qualità le problematiche che potrebbero sorgere sono diverse. La specifica del peso spesso va di pari passo alle dimensioni, tuttavia bisogna tenere a mente che a parità di dimensioni del pannello il peso tra due monitor o TV può anche variare sensibilmente.

: il peso supportato da un braccio dovrebbe essere sempre superiore a quello dichiarato dal produttore per il nostro monitor; ovviamente questo dato non deve mandarci fuori strada perché se manca la qualità le problematiche che potrebbero sorgere sono diverse. La specifica del peso spesso va di pari passo alle dimensioni, tuttavia bisogna tenere a mente che a parità di dimensioni del pannello il peso tra due monitor o TV può anche variare sensibilmente. Design: collocato alla fine in questo particolare elenco, il design, o meglio l’estetica, non è un elemento che pregiudica più di tanto il giudizio su un buon supporto per monitor. Sicuramente a parità di specifiche, qualità e prezzo, un prodotto curato esteticamente ha sempre la priorità, ma tranne alcune occasioni e particolari tipologie/modelli di supporto, non avremo comunque modo di apprezzarlo appieno in quanto coperto dallo stesso display.

Teniamo a precisare che la guida in questione non è una lista dei migliori supporti per monitor presenti sul mercato, ma una selezione accurata dei migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori supporti per monitor è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi prodotti sono stati provati e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Migliori supporti per monitor Fascia bassa

Parlare di fascia bassa quando dobbiamo scegliere un braccio o supporto per il monitor non è il massimo, soprattutto perché se manca la qualità e l'affidabilità ci può andare di mezzo anche la sicurezza dell'utente oltre che l'integrità del nostro display. Il nostro approccio quindi è quello di guardare al budget ma senza esagerare, mirando a prodotti comunque non scadenti e magari con un certo numero di feedback positivi alle spalle.

RICOO S7511 - Supporto a muro

RICOO S7511 è supporto a muro per monitor o TV, girevole e inclinabile. Supporta lo standard VESA 100 x 100 e display da 13 a 27 pollici, la portata massima invece è di circa 15 chilogrammi.

Invision MX200 - braccio professionale da scrivania

Questo braccio per monitor da scrivania Invision MX200 permette di gestire un singolo schermo con diagonale da 19 a 32 pollici. Evita di forare la parete e garantisce regolazione in altezza, inclinazione e rotazione; è compatibile con lo standard VESA 75x75/100x100 e può sostenere da 2 a 9 Kg.

Amazon Basics - supporto per monitor doppio

Un classico Amazon questo supporto da scrivania per due display, realizzato in acciaio con possibilità di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione (360°). Può gestire monitor da 13 a 27 pollici con una portata di 9,97 Kg per braccio; è previsto il supporto VESA 75x75 e 100x100 e non manca un comodo organizer per i cavi.

Invision MX250 - braccio ergonomico da parete

Invision MX250 è un braccio per monitor da parete che permette di gestire un singolo monitor con diagonale da 17 a 27 pollici. Realizzato in lega di acciaio, offre una buona ergonomia e possibilità di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione. Supporta VESA 75x75 e 100x100, ma occhio al peso in quanto supporta display da 2 a 9 Kg.

BONTEC MDM 002 - supporto da scrivania per due monitor

Con il BONTEC MDM 002 torniamo ai supporti da scrivania per due monitor. Struttura in acciaio solida e ampie possibilità di regolazione ne fanno un prodotto versatile, adatto a chi si trova a gestire per due display, per lavoro o gioco. Ospita display da 13 a 27 pollici dotati di supporto VESA 75x75 o 100x100, la portata invece è di 10 Kg per ciascun braccio.

Migliori supporti per monitor Fascia media

Nella fascia media, ma in generale sempre, manteniamo lo stesso criterio di scelta, tenendo presente che particolari modelli di monitor, vedi ultrawide ad esempio, richiedono supporti ad hoc che non permettono di trovare scorciatoie economiche. Per fare un esempio, un braccio di qualità e affidabile per un monitor da 50 pollici e peso X non potrà mai costare quanto la sua alternativa pensata per un più leggero monitor da 24 pollici.

BONTEC GWM01 - supporto monitor a Muro

Restiamo in casa BONTEC per questo braccio a muro che supporta monitor da 13 a 42 pollici con un peso che però non deve superare gli 8 Kg. Il supporto prevede l'utilizzo di una molla a gas con buone capacità di regolazione e supporto fino allo standard VESA 200x200. Essendo costruito in alluminio lo consigliamo a chi possiede un monitor compatto nelle dimensioni e non troppo pesante.

Ergosolid F160 - supporto da scrivania per 2 Monitor

Ergosolid F160 è un supporto da scrivania per due monitor con diagonale compresa tra 17 e 27 pollici. Anche questo utilizza un meccanismo con molla a gas e regolazione su più assi; è realizzato in lega di alluminio e acciaio e può sostenere monitor sino a 9 Kg per braccio; segnaliamo anche supporto VESA 75x75 e 100x100.

Invision MX900 - braccio per due monitor da scrivania

L'MX900 di Inivision permette di gestire due display con un braccio da scrivania a morsetto realizzato in lega di acciaio e alluminio. Per questo motivo supporta monitor da 24 a 35 pollici con un peso da 2 a 15 chilogrammi. Anche qui troviamo ampie possibilità di regolazione in altezza, inclinazione e rotazione, senza dimentica il supporto VESA 75x75 e 100x100.

PUTORSEN - braccio monitor da scrivania

Con questo supporto targato PUTORSEN entriamo nel segmento dei bracci per monitor di una certa qualità, ma soprattutto pensati per accogliere display di grandi dimensioni, anche curvi, ma soprattutto pesanti. Il supporto può sostenere monitor sino a 57 pollici con un peso di 27 chilogrammi; presenta un braccio con molla a gas e prevede attacchi VESA 75, 100 e 200 millimetri.

Migliori supporti per monitor Fascia alta

Come di consueto nella fascia alta possiamo dare sfogo alla nostra fantasia e al portafogli, ma in questo caso possiamo essere quasi sicuri di trovare un supporto non solo di qualità, ma anche versatile sotto il profilo ergonomico e della personalizzazione. Anche se i costi lievitano sensibilmente rispetto ai classici bracci a parete o da scrivania, per l'occasione abbiamo pensato di integrare anche qualche opzione di supporto motorizzata, senza dubbio allettante per chi mira a una postazione veramente al top.

HUANUO - supporto per tre monitor

Se avete una postazione a tre monitor, non troppo pesanti però, questo HUANO potrebbe aiutarvi a liberare un po' di spazio sulla scrivania. Realizzato in lega di alluminio di alta qualità, può sostenere monitor da 13 a 32 pollici e 8 Kg di peso, il tutto con un'ottima ergonomia. Supporta standard VESA 75x75 e 100x100 e permette moltissime combinazioni per la regolazione dei display.

HFTEK MP212C- staffa da scrivania per due monitor

HFTEK MP212C è una doppia staffa da scrivania per due monitor con diagonale variabile da 15 a 49 pollici. Probabilmente meno ergonomico dei classici bracci, potrebbe essere la soluzione ideale per chi utilizza due display di grandi dimensioni, il peso è garantito infatti sino a 16 Kg. Realizzato in alluminio di alta qualità, prevede il supporto VESA 75x75 e 100x100.

RICOO TS6411 - supporto da scrivania per due monitor e tastiera

RICOO TS6411 è sicuramente tra i più elaborati e funzionali della sua categoria. Costruito in lega di acciaio e alluminio garantisce il supporto per due monitor da 17 a 27 pollici, ma occhio al peso perché supporta un massimo di 6 Kg per braccio. Buone le capacità ergonomiche con diverse regolazioni a disposizione, mentre non possiamo ignorare il vassoio per la tastiera e le due porte USB 3.0; standard VESA presente.

KIMEX - supporto monitor motorizzato

Questo supporto motorizzato KIMEX ci porta direttamente nel segmento enthusiast, permettendoci di mettere in piedi anche un setup con display a scomparsa. Può ospitare monitor e TV da 49 a 65 pollici e un peso di ben 50 Kg. Le regolazioni ovviamente non sono le stesse di un comune braccio per monitor snodabile, relegandolo a particolari sistemi e ambienti. Supporta VESA 200x200 e 600x400.

WALI - supporto da scrivania per tre monitor

Saliamo ancora di fascia per questo supporto da scrivania per tre display targato WALI, in grado di accogliere monitor sino a 27 pollici e 6,9 Kg di peso con supporto VESA 75 e 100 mm. Ottima ergonomia e sistema con molla a gas si sposano alla perfezione con la colorazione bianca, indicato soprattutto per i gamer e gli amanti delle postazioni multi-monitor.

Atdec AWMS-2 - supporto da scrivania per due monitor

Chiudiamo con un supporto da scrivania VESA pensato per chi utilizza una PC con due monitor di grandi dimensioni e compatibile sia con pannelli piatti che curvi sino a 49 pollici. Ottimizzato per ridurre al minimo gli ingombri e la presenza di cavi, questo braccio è realizzato con alluminio di altissima qualità, permettendo di sostenere due monitor da ben 18 Kg, ma mantenendo al contempo una buona ergonomia. Una vera garanzia.

Migliori supporti per monitor in assoluto

