La dodicesima generazione di processori Intel è arrivata anche per i notebook e sta portando notevoli miglioramenti. In particolare i portatili più sottili, meno ingombranti, quelli che non sono proprio delle workstation mobile, hanno ricevuto un bel boost di prestazioni grazie ai nuovi P Core e E Core che hanno alzato il numero totale di Core/Thread. MSI Stealth 15m è uno di quei notebook, è un portatile gaming con Intel Core i7 1280P e RTX 3060 e grazie alla nuova piattaforma raggiunge vette di prestazioni notevoli.

MSI Stealth 15m design

Dal punto di vista estetico è bellissimo, ha delle linee molto pulite, nessun RGB (tastiera a parte) ed un look che lo fa sembrare più un portatile classico che uno gaming. Scelta indovinata perché, oggettivamente, MSI Stealth 15M è un portatile non troppo spesso, non troppo pesante, si porta in giro con semplicità. Costruito in alluminio, la struttura è stata rinforzata rispetto alla precedente generazione, degni di nota sia i dettagli estetici che funzionali.

Ci sono tutte le porte del caso: Thunderbolt, USB-C, 2 USB-A 3.2, HDMI, Jack audio combo. Manca un ingresso SD, la webcam invece è ferma al 720p, è una buona webcam ma non va oltre la risoluzione HD. Su questo MSI Stealth 15m c’è tanta cura per l’airflow con parecchie zone per far entrare aria fresca e far uscire quella calda. Smontandolo e verificando la disposizione interna, è stato fatto un buon lavoro per tenere a bada il processore Intel Core i7 1280P e la RTX 3060.

Si smonta in due minuti ma la scheda madre è capovolta, quindi è facilmente accessibile solo il modulo SSD M.2 e la scheda Wi-Fi. Non c’è da disperare perché comunque la RAM si può aggiornare ed accedere alla parte frontale della scheda madre non è impossibile con un po’ di pratica. Per quanto riguarda la dissipazione ci sono ben 4 heat pipe di ottima qualità, 4 radiatori, due ventole abbastanza silenziose. L’airflow è ben veicolato, la zona della tastiera non si surriscalda ed il calore generato viene smaltito senza problemi.

MSI Stealth 15m tastiera e trackpad

La cura per l’airflow ha sacrificato le dimensioni del trackpad. Nessun problema, la scorrevolezza è molto elevata, la precisione anche e permette al sistema di riconoscere con esattezza tutte le gesture di Windows 11. Ottimo anche il click , il sound del trackpad è corposo, deciso e solido.

La tastiera di MSI Stealth 15m è ottima sia per scrivere che per giocare grazie alla costruzione stabile. La retroilluminazione RGB c’è ed è uniforme, il feedback generale della tastiera è piacevolissimo, il sound è chiuso, piacevole, ottimo per battitura veloce su questa tastiera. Tirando le somme, è un supporto validissimo per scrivere e per giocare con un periodo di adattamento bassissimo.

MSI Stealth 15m display e audio

Il display è da 15,6” in 16:9 con tecnologia IPS e trattamento opaco, risoluzione FHD 1920×1080 pixel e refresh rate da 144 Hz. La luminosità non è altissima, la fedeltà dei colori è onesta, non è per chi fa fotoritocco professionale ma è un pannello prettamente orientato per il gaming anche se non disprezza l’utilizzo multimediale casual con Youtube, Netflix, Prime Video e così via. Grazie alla RTX 3060 ed alla potenza del Core i7 di dodicesima generazione si riescono a raggiungere facilmente oltre 200 fps nei giochi competitivi sfruttando tutti i 144 Hz del pannello prodotto da BOE.

Buonissimo anche il comparto audio, viene troppo spesso ignorato da altri produttori di notebook gaming. Sono due gli speaker di sistema principali che riescono a spingere tanto con alti squillanti, medi presenti e bassi interessanti. C’è anche la presenza del jack audio combo microfono, il supporto Hi-Res Audio e Nahimic.

MSI Stealth 15m scheda tecnica

MSI Stealth 15m integra il nuovo processore Intel Core i7 1280P con ben 14 core (6 P core e 8 E core) e 20 thread, base clock 3.6 GHz e max a 4.8 GHz TDP 28 W (ma va oltre i 68 W) e architettura Intel 7. La potenza grafica è affidata alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 con ben 8 GB di RAM GDDR6 dedicata. Ecco le specifiche tecniche di MSI Stealth 15m:

Processore Intel Core i7 1280P 14 core 20 thread, 3.6 GHz max 4.8 GHz

RTX 3060 8 GB

16 GB RAM DDR4 3200 MHz

1 TB PCIe SSD NVMe PCIe 4.0

Display 15.6″ opaco FHD IPS 144 Hz

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

2 USB-A 3.2 Gen 2

2 USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbol)

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 52 Wh

Webcam 720p

MSI Stealth 15m prestazioni

La RTX 3060 è una scheda video già conosciuta, si sa che va benone mentre invece il nuovo Intel Core i7 di 12 generazione è tutto nuovo e spoiler, è una bomba. Per rendere l’idea del salto generazionale, un veloce confronto con il vecchio processore che si trovava sul precedente MSI Stealth 15m. Il Core i7 11375H era un 4 core, 8 thread con 12 MB di Intel smart cache mentre sul nuovi MSI Stealth 15m 2022 è presente il processore Intel Core i7 1280P con ben 14 core di cui 6 performance core e 8 efficient core per un totale di 20 thread ed anche la Intel smart cache migliora passando a 24 MB, la dodicesima generazione di processori Intel sulla carta è tantissima roba.

E non solo sulla carta, perché durante l’utilizzo quotidiano, Windows 11 sulla dodicesima generazione funziona benissimo grazie al thread director che distribuisce il carico di lavoro tra e core e p core, sempre una nota di merito per Windows 11 che su un display a 144 Hz è veramente un piacere da utilizzare.

MSI Stealth 15m è una scheggia non solo nei benchmark ma anche nella vita di tutti i giorni, è un notebook che si presta benissimo al lavoro, allo studio e qualsiasi altra operazione fuori dal gaming. Si nota una tangibile differenza, si riescono a fare delle operazioni molto complesse con una scioltezza notevole. Non è che prima non si potessero fare, assolutamente, il punto è che adesso si possono fare operazioni ancora più difficili, ancora più facilmente.

Il segreto di questa solidità nelle prestazioni è nel sistema di dissipazione che permette al processore Core i7 di non superare mai i 96° che non sono pochi, per carità, ma che permettono comunque di gestire operazioni a lungo termine senza andare in surriscaldamento eccessivo. Anche la RTX 3060 è ok dal punto di vista termico, mai oltre i 72°. Le ventole si sentono danno realmente fastidio solo quando girano al massimo, durante un utilizzo quotidiano sono molto silenziose

Con queste prestazioni in single core e multi core si è sempre coperti. Chi lavora con foto e video, chi con le app della suite Autodesk, chi lavora nel campo ingegneristico, chi modella in 3D, chi lavora nel campo della musica, chi lavora con il codice, chi fa streaming, chi fa ricerca e studio. Chiaro, le prestazioni non sono un problema qui.

MSI Stealth 15m gaming

La combo RTX 3060, Core i7 + display FHD a 144 HZ è quella giusta. Per chi vuole andare di competitivo, questa macchina è assolutamente in grado di generare tutti i frame del caso nei giochi più leggeri come CSGO, Valorant, Apex e così via. Il miglioramento è nei Tripla A con Ray Tracing e DLSS, Stealth 15m permette di giocare a dettagli Ultra e stare sempre abbondantemente sopra i 35 fps anche nei titoli mattone come Cyberpunk 2077 tutto maxato con RTX su Ultra.

Trovando il set up perfetto in termini di dettagli attivi o meno, Ray tracing on/off e tutti i vari livelli di DLSS si può raggiungere il frame rate desiderato molto semplicemente. Nella video review di MSI Stealth 15m c’è una sezione dedicata ai gampleay con fps e dettagli grafici di quattro giochi testati (Fortnite, Cyberpunk 2077, COD Warzone, CSGO):

MSI Stealth 15m benchmark

Ecco i risultati dei benchmark di MSI Stealth 15m nella configurazione con Intel Core i7 1280P e RTX 3060. I valori riscontrati sono assolutamente ottimi sia sotto il profilo della CPU che vede un gran balzo di prestazioni rispetto alla precedente generazione, lato GPU c’è la solita conferma per la buonissima RTX 3060:

MSI Stealth 15m software

Il software di controllo MSI Center è completo, c’è la possibilità di impostare vari profili di utilizzo con una semplice interfaccia per regolare la spinta (anche in overclock) di CPU e GPU con relativa velocità delle ventole. Non solo, MSI ha anche pensato ad una soluzione intuitiva per utilizzare le app Android su Windows 11 con un tool integrato di emulazione che ha anche il Play Store installato. Si chiama MSI App Playter ed è un tool completo, dedicato al gaming ma funziona per tutto, si possono anche installare gli apk con semplicità.

MSI Stealth 15m autonomia

MSI ha inserito una batteria non enorme ma adeguata in Stealth 15m, la capacità della batteria è da 52 Wh ma come da tradizione, l’autonomia non può essere il suo forte. Quasi impossibile coprire la giornata lavorativa se non giocando con le impostazioni di risparmio energetico, c’è sempre bisogno di portare in giro l’alimentatore da 180 W. In 30 minuti l’alimentatore da 180 W riesce a ricaricare poco meno del 45%. In particolare con una luminosità del 60% ed un volume audio impostato al 60% MSI Stealth 15m raggiunge questi risultati di autonomia reale:

MSI Stealth 15m conclusioni

Aver messo le mani su questo MSI Stealth 15m non è stato solo un piacere viste le caratteristiche della macchina ma è stato utilissimo per capire le nuove possibilità sbloccate dalla nuova generazione di processore Intel. MSI propone lo Stealth 15m come un notebook da gaming ed oggettivamente, è un gran bel notebook per giocare in dimensioni comunque contenute.

Non è però solo un notebook da gaming, è anche una grande macchina da lavoro duro, da creazione di contenuti, da studio e chi più ne ha più ne metta. La configurazione hardware non teme nessun scenario di utilizzo, non solo grazie alla potenza sotto al cofano ma com’è stata sfruttata da MSI che ha studiato un buon sistema di dissipazione per permettere alla nuova piattaforma Intel di operare al massimo.

Non ha grandi difetti, volendo poteva esserci una webcam a 1080p o un lettore SD ma in fondo sono dettagli interessano poco a chi sceglie di puntare ad una macchina del genere che si pone nel mezzo del mondo del gaming e del lavoro.

MSI Stealth 15m è promosso nonostante non costi poco ma i prezzi dei portatili 2022, come ipotizzato, sembrano già essere più salati. Lui oscilla tra i 1700 euro e 1900 euro a seconda delle configurazioni e considerato il mercato attuale, vale i suoi soldi ed è un prodotto consigliato. C’è anche del potenziale da best buy quando arriveranno offerte o un calo di prezzo, un po’ com’è già successo con la precedente versione.

