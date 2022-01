Microsoft si prepara a rilasciare importanti novità per Windows 11. L’ultima evoluzione del sistema operativo è ancora in pieno sviluppo e l’azienda prevede di arricchire il software a disposizione degli utenti con tante novità nel corso dei prossimi mesi. Ad anticipare il primo vero major update di Windows 11 è stato Panos Panay, Chief Product Officer, Windows + Devices. Vediamo i dettagli completi.

Windows 11 sta per ricevere tante novità col prossimo aggiornamento

Nelle prossime settimane Microsoft ha in programma il rilascio di una serie di novità per Windows 11. Il sistema operativo si prepara a ricevere il suo primo aggiornamento significativo che porterà all’integrazione di diverse novità nel corso del prossimo futuro. Il 2022 sarà un anno molto importante per l’OS di Microsoft che intende fornire un supporto costante andando ad arricchire, notevolmente, le funzionalità a disposizione degli utenti.

Con il nuovo update arriverà una “public preview” per il sistema che consente l’utilizzo di app Android in Windows 11. La possibilità di utilizzare le app Android in Windows 11 è stato, nei mesi scorsi, uno dei grandi annunci di Microsoft per il futuro del suo sistema operativo. L’azienda sta lavorando all’ottimizzazione di questa funzione che, nel corso dei prossimi mesi, sarà a disposizione di tutti gli utenti Windows 11. Le applicazioni saranno disponibili tramite l’Amazon AppStore, installabile dal Microsoft Store. Per il momento, non ci sono piani per il supporto al Google Play Store.

Da segnalare, inoltre, un nuovo aggiornamento dedicato alla taskbar di Windows 11. Tra le novità in arrivo ci sarà anche il supporto alla funzionalità di drag and drop e il ritorno del widget dedicato al meteo, già da tempo in fase di test. Microsoft, inoltre, si prepara a rilasciare le nuove versioni delle applicazioni di sistema Notepad e MediaPlayer che potranno contare sul supporto al tema scuro e alcuni miglioramenti nel design, in futuro più in linea con lo stile di Windows 11.

È stato anticipato, inoltre, l’arrivo di un aggiornamento che renderà più semplice la condivisione dello schermo in Microsoft Teams e in altre applicazioni di videochiamata. L’accesso a questa funzione potrà essere attivato grazie a un apposito tab che verrà incluso nella taskbar. Il supporto dovrebbe essere rapidamente esteso ad un gran numero di applicazioni di video call.

Per il momento, non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio del nuovo aggiornamento di Windows 11. Microsoft ha anticipato il rollout del nuovo update per il mese prossimo. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, potrebbero arrivare dettagli aggiuntivi in merito alle tempistiche precise con cui le nuove funzionalità verranno integrate nel sistema operativo.

