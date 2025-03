La ASUS ProArt X870E-Creator WIFI sarà al centro della recensione di oggi, un prodotto ad alto profilo che ci porta a chiudere la nostra “escursione” nel nuovo catalogo di schede madri ASUS per sistemi desktop di ultima generazione destinati all’utenza enthusiast.

Dopo aver testato diverse soluzioni per piattaforma Intel Core Ultra 200, vedi la più recente ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI, questa volta ci spostiamo su sistemi AMD e in particolare sul chipset X870E, ovvero la migliore opzione possibile che possiamo reperire sul mercato per i processori Ryzen con socket AM5, compresi quindi i tanto ricercati Ryzen 9000 con le relative varianti X3D.

Nei mesi scorsi avevamo provato anche la versione Intel, ProArt Z890-Creator WIFI, con ottimi risultati sia sul versante delle prestazioni che della qualità costruttiva e capacità di espansione. Bene, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI riprende in toto questo approccio, adeguandosi però alle peculiarità dei chip AMD. Vedremo come è fatta, come va nei benchmark e, cosa altrettanto interessante, se permette all’utente di ottimizzare ulteriormente le prestazioni velocistiche dei Ryzen 9000 con il tuning avanzato.

Recensione ASUS ProArt X870E-Creator WIFI: design, caratteristiche e dotazione

Fatte le premesse del caso, andiamo nel dettaglio di questa ProArt X870E-Creator WIFI; una scheda madre che, al pari di altri prodotti della gamma ProArt di ASUS, mira a conquistare l’utenza che guarda a una build per lavorare in contesti come la creazione di contenuti (ma non solo), incrementando e ottimizzando al massimo la produttività.

Tale caratteristica si concretizza non solo sotto il punto di vista della qualità e delle doti velocistiche, ma anche e soprattutto nella capacità di espansione e di connettività del prodotto, ambito dove questi modelli ASUS solitamente primeggiano. Bisogna sottolineare però che le motherboard di questo tipo sono pensate anche per essere molto versatili, quindi non precludono all’utente la possibilità di mettere in piedi un sistema che possa dare soddisfazioni nel gaming di un certo livello (e anche nel tuning/overclock).

Rispetto alla variante Intel Z890, il design di questo modello a chipset AMD X870E non viene particolarmente stravolto; troviamo delle leggere differenze che riguardano il sistema di dissipazione a basso profilo, a prima visto leggermente più “contenuto” in quando a dimensioni, ma comunque ben curato in quanto a estetica.

La zona socket prevede un generoso heatsink che raffredda il VRM a 16+2+2 fasi (80 A), con un approccio molto simile che viene esteso ai quattro slot M.2 per gli SSD. Di questi, due sono PCI-E 5.0, quindi capaci di ospitare gli SSD più veloci come il recente PNY CS2150 che avevamo provato. In tale contesto, segnaliamo anche che per la configurazione slot/M.2 più adatta alla vostra CPU è consigliabile consultare il manuale d’uso, anche perché solo i Ryzen 9000/7000 possono sfruttare i due slot M.2 PCI-E 5.0.

La qualità e l’affidabilità sono tra i punti forti della ASUS ProArt X870E-Creator WIFI; componentistica di fascia premium, PCB a otto strati, doppio connettore EPS 8pin e slot PCI-E rinforzati, sono solo alcuni degli accorgimenti di ASUS che mirano a mantenere inalterato il livello delle precedenti generazioni.

Come tutte le più recenti motherboard a marchio ASUS, non potevano mancare ottimizzazioni e funzionalità ad hoc per semplificare e velocizzare il processo di installazione di componenti e periferiche. A bordo troviamo praticamente tutte le più recenti novità ASUS, dal PCIe Slot Q-Release Slim per rimuovere rapidamente la scheda grafica, passando per M.2 Q-Release, Q-Latch M.2 ed M.2 Q-Slide, a dir poco utili e funzionali quando siamo alle prese con l’integrazione dei drive SSD di diverso formato (2242, 2260 e 2280).

Rimanendo in ambito dotazione e capacità di espansione, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI non scherza per niente e garantisce davvero tante opzioni, in grado sostanzialmente di supportare tutti gli standard di ultima generazione, fatta eccezione per Thunderbolt 5. Oltre ai quattro slot M.2, a bordo ci sono anche due slot PCI-E x16 con interfaccia PCI-E 5.0 (configurabili x8+x8, solo su Ryzen 7000/9000), con un terzo slot PCI-E x16 (x4) gestito dal chipset per un’eventuale schede di espansione.

Per lo storage sono disponibili anche quattro porte SATA 3 (6 Gbps), oltre a diverse opzioni di connessione/espansione direttamente sul PCB; tra queste segnaliamo un header USB-C 20 Gbps con funzionalità di ricarica, un header USB-C 5 Gbps e tre header USB 2.0 per eventuali impianti a liquido o controller terzi. Non mancano neanche tre header ARGB Gen2 e otto connettori 4pin PWM per ventole, dissipatori standard e/o impianti a liquido AiO.

Riguardo il reparto audio non si segnalano particolati novità rispetto ad altri modelli ASUS X870, lasciando gestire il surround 7.1 al chip Realtek ALC1120P, davvero niente male per essere una soluzione integrata. Ultime, non per importanza, le varie funzionalità implementate da ASUS in ottica DIY, dall’utilissimo Q-LED, passando per Q-Antenna, BIOS FlashBack e diverse altre funzioni utili per gli assemblatori.

Al pari di tutte le schede madri per socket AMD AM5, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI supporta solo memorie DDR5 in Dual-Channel su quattro slot; ASUS ci dice che possiamo installare fino a 256 GB di RAM, mentre per le frequenze di picco il produttore ci dice che è possibile andare anche oltre gli 8.000 MT/s in overclock (non mancano ovviamente AMD EXPO e ASUS AEMP III).

Chiudiamo questo capitolo dando uno sguardo al pannello I/O, con I/O shield preinstallato (e traslucido) e davvero ben equipaggiato; l’utente avrà a disposizione due porte USB4 Type-C 40 Gbps, una USB-C 20 Gbps, sette porte USB-A 10 Gbps, una USB 2.0 per la funzionalità BIOS FlashBack con tanto di pulsante dedicato, HDMI 2.1 out e Display Port in, doppia LAN 10 Gbps + 2,5 Gbps, jack audio in/out e connettori per le antenne WiFi 7 con Q-Antenna.

Scheda tecnica ASUS ProArt X870E-Creator WIFI

Come di consueto, prima di passare alla pratica facciamo un recap sulla scheda tecnica dettagliata della ASUS ProArt X870E-Creator WIFI, molto vicina per caratteristica a un’altra top di gamma ASUS che avevamo testato lo scorso autunno, ovvero la ASUS ROG Crosshair X870E Hero.

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870E

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 16+2+2 con 80A Smart Power Stage

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: fino a +8.000 MT/s (OC) AMD EXPO e ASUS AEMP

Output video: 1x HDMI 2.1 (4k 60 Hz) 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz)

Slot PCI-E: 2x PCI-E x16 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x16 Gen 4.0

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB4 Type-C 40 Gbps 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps 7x USB 10 Gbps Type-A 1x USB 2.0 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps con PD (via header) 2 x USB 5 Gbps (via header) 6 x USB 2.0 (via header x3)

Rete: 1x Marvell AQtion 10 Gbps 1x Intel 2.5 Gbps ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P 7.1 surround

Tecnologie ASUS: M.2 Thermal Guard L ed EZ-Latch Plus, Q-Release Slim, Armoury Crate, Driver Hub, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 3, AI Networking II, AI Overclocking, BIOS Q-Dashboard, MyHotkey, AI Cooling II, Fan Xpert4, BIOS multi-skin a 1080P



ASUS ProArt X870E-Creator WIFI: tecnologie proprietarie, software, AI e BIOS

Con il lancio dei processori AMD Ryzen 9000 e dei relativi chipset serie 800 per socket AM5, ASUS ha aggiornato il proprio catalogo di motherboard con una serie di nuove funzionalità e tecnologie che sfruttano ampiamente l’Intelligenza Artificiale per garantire un’esperienza utente intuitiva e completa. In questo contesto, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI non si discosta dai modelli testati nel recente passato, offrendo al contempo ulteriori accorgimenti che mirano a conquistare i creator e i professionisti che puntano a una workstation desktop consumer.

Alcune delle opzioni previste sono ormai un punto fermo delle schede madri ASUS di fascia alta e medio alta, funzionalità comunque rivisitate per sposare le peculiarità dell’architettura AMD Zen 5. Tra le tecnologie più conosciute troviamo il trittico AI Overclocking, AI Cooling II e AI Networking II, tutte gestite con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale per bilanciare al meglio, overclock e tuning, sistema di dissipazione e rumorosità, senza dimenticare la gestione della nostra rete.

Rimanendo in ambito software, non manca l’utility di gestione ProArt Creator Hub con Screen Color Picker e Image Color Extractor, senza dimenticare ASUS Glidex per incrementare la produttività, ASUS Control Center Express e ASUS Driver HUB utili invece per semplificare la gestione e l’aggiornamento dei driver. Ultimo, non per importanza, un abbonamento di tre mesi ad Adobe Creative Cloud dal valore di circa 480 dollari.

BIOS

Il BIOS della ASUS ProArt X870E-Creator WIFI non differisce molto dalla variante Intel Z890, se non fosse ovviamente per i parametri che caratterizzano i processori a marchio AMD. L’interfaccia è identica, mentre come discusso in altre occasioni, la struttura del BIOS si avvicina molto ai modelli ASUS ROG (almeno in quanto a possibilità di personalizzazione).

La grafica è leggermente migliorata rispetto alla precedente generazione AMD serie 600, ma in linea di massima non troveremo sostanziali differenze tra questa e la top di gamma con chipset X670E, vicine anche per quanto concerne l’aspetto velocistico.

ASUS ProArt X870E-Creator WIFI: la nostra prova sul campo

Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di testare diverse schede madri e processori AMD su socket AM5, quindi ne conosciamo bene le doti velocistiche, sia in ambito CPU che memorie e soprattutto in gaming. Nella prova di oggi cercheremo di aggiornare ulteriormente i nostri database sulla piattaforma AMD, verificando soprattutto se gli ultimi BIOS hanno portato migliore del caso, in particolare sulla gestione delle frequenze DDR5.

Piattaforma di test

Scheda madre ASUS ProArt X870E-Creator WIFI

Processore AMD Ryzen 7 9800X3D

Dissipatore NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

Memorie Corsair Dominator Plantinum RGB 6.400 MT/s 32 GB

Scheda video ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC

Storage SSD Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Prestazioni – Gestione RAM – Overclock

Per l’occasione abbiamo voluto abbinare la ProArt X870E-Creator WIFI a una delle CPU attualmente più ambite della serie AMD Ryzen 9000, ovvero il Ryzen 7 9800X3D. Di recente sono giunti sul mercato anche i modelli della gamma Ryzen 9 9000 X3D, sicuramente più adatti se pensiamo ad applicativi di un certo peso, ma anche decisamente più costosi. Nonostante quanto appena detto, le migliorie gen su gen apportate dall’architettura Zen 5 e dal design del Ryzen 7 9800X3D, hanno permesso di migliorare molto anche nel multi-tasking, senza dimenticare le frequenze di clock più spinte e la possibilità di mettere mano all’overclock, tutti aspetti limitanti del “vecchio” Ryzen 7 7800X3D.

Prima di vedere come si comporta il binomio ProArt X870E-Creator WIFI – Ryzen 7 9800X3D nei benchmark di riferimento, parliamo un attimo della gestione RAM DDR5 della scheda madre ASUS. Con l’ultimo BIOS proposto da ASUS non abbiamo avuto problemi di stabilità o di boot, mentre per quanto concerne la massima frequenza DRAM, siamo arrivati a 7.800 MT/s senza particolari problemi.

Come suggerito in altre occasioni, avere un kit DDR5 EXPO da 7.600-8.000 MT/s sarebbe una scelta più consona alla tipologia di processore e scheda madre adoperati, tuttavia abbiamo testato in prima persona che questa CPU offre ottime prestazioni già con un buon kit da 6.400 MT/s e timing tirati. Riguardo all’overclock invece , il nostro obiettivo non era di stravolgere le impostazioni del Ryzen 7 9800X3D bensì di spremere ulteriormente le prestazioni della CPU, senza particolari grattacapi in merito a impostazioni BIOS, frequenze e tensioni delle varie componenti.

Per tale motivo abbiamo adoperato l’opzione presente nel BIOS ASUS relativa al PBO 2 che, in sostanza, ci permette di guadagnare ulteriori 200 MHz in frequenza con un conseguente incremento delle prestazioni velocistiche; tra le altre cose, tale approccio ci permette di mantenere invariate le varie opzioni di gestione e risparmio energetico, senza però dimenticare che avremo un impatto sui consumi (secondo noi più che accettabili).

Tornando alle prestazioni del processore, ecco i risultati ottenuti nella suite di benchmark messa in piedi per l’occasione; il confronto in questo caso è stato fatto tra Ryzen 7 9800X3D stock e Ryzen 7 9800X3D con PBO 2 Enhancement.

Quanto costa e dove acquistare la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI

Come anticipato nelle prime righe di questo articolo, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI è una scheda madre pensata per la fascia alta, con particolare attenzione alle workstation desktop e/o sistemi “versatili” ad alte prestazioni. Per questo motivo, oltre che per le doti analizzate poco sopra, il costo di questa scheda non è per tutte le tasche, o comunque può integrarsi solo in build desktop dove il budget non è un problema.

Disponibile ampiamente sul sito ufficiale del produttore e presso i maggiori partener dell’azienda, la ASUS ProArt X870E-Creator WiFi ha un prezzo di listino che in Italia si colloca a 599 euro; in base al rivenditore questa cifra potrebbe fluttuare leggermente verso l’altro o verso il basso, come ad esempio su Amazon dove attualmente si può trovare poco sotto questa soglia.

Considerazioni

Tirando le somme, la ASUS ProArt X870E-Creator WIFI si conferma una delle migliori schede madri per processori Ryzen AM5, soprattutto se stiamo considerando una build rivolta alla produttività e alla creazione di contenuti che preveda un processore di fascia top come i più recenti Ryzen 9 serie 9000 o le relative varianti con tecnologia 3D V-Cache. Questo modello basato su chipset AMD X870E, ci ha dato più o meno le stesse impressioni della variante Intel Z890, soprattutto per quanto concerne la qualità costruttiva e la capacità di espansione con connettività avanzata WiFi 7 e USB-C 40 Gbps.

Il design lineare a basso profilo con sistema di dissipazione esteso ma non particolarmente esagerato in altezza, permettono a questa scheda madre di integrarsi alla perfezione su diverse tipologie di setup, mentre per quanto concerne la versatilità, l’utente ha praticamente accesso a tutti gli standard più recenti, compresa la possibilità di gestire due unità SSD PCI-E 5.0 o, all’occorrenza, due slot PCI-E 5.0 x16 (qui come spiegato sopra dipende dalle configurazioni e dalla CPU).

Riguardo le doti velocistiche, come da previsione la ProArt X870E-Creator WIFI si posiziona ai livelli delle più veloci schede madri ASUS ROG, inoltre il ricco BIOS consente la massima flessibilità e ampie possibilità di tuning con relativo incremento di prestazioni. In sostanza, siamo di fronte a un prodotto che nasce sicuramente per una nicchia di utenza (quella dei creator), ma che allo stesso tempo fa della flessibilità una delle sue carte vincenti; non ci sorprenderemmo di vedere una scheda del genere su una build che guarda anche al gaming, ovviamente abbinandoci una scheda grafica di livello.