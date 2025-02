ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WiFi è la nuova scheda madre targata ASUS ROG basata su chipset Intel B860, la proposta mid-range di Intel per la piattaforma Intel Core Ultra 200 Arrow Lake su socket LGA 1851. Annunciato lo scorso mese al CES di Las Vegas, il chipset B860 cerca come al suo predecessore (B760) di contenere i costi rispetto al modello top (Intel Z890 per intenderci), puntando però a mantenere un profilo alto che al contempo deve fare i conti con qualche compromesso come ad esempio l’ impossibilità di effettuare overclock sulla CPU.

Fatta questa premessa, magari anche superflua per chi non pratica overclock, rientrando nel catalogo Republic of Gamers, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI è ovviamente un prodotto che strizza l’occhio ai gamer e più in generale agli appassionati, in particolare a quella fascia di utenza che mira a una build ad alte prestazioni che però non costi uno sproposito e non presenti troppe rinunce. Sarà riuscita ASUS nel suo intento?

Scopriamolo subito cercando di analizzare bene la caratteristiche e soprattutto le prestazioni velocistiche di questa scheda madre.

ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI: design e caratteristiche

Al pari delle sorelle maggiori con chipset Z890, anche questa ROG STRIX B860-A GAMING WIFI propone diverse migliorie e funzionalità legate senza dubbio al cambio generazionale proposto da Intel con i processori Core Ultra 200S. Ricordiamo infatti che questi modelli non sono retrocompatibili con le CPU Intel Core 13a e 14a gen, principalmente per una questione di socket, ma come ben sappiamo anche e soprattutto per via di un’architettura del tutto diversa e un approccio che non è più monolitico, bensì multi-chip o multi-tile come lo definisce Intel.

Rispetto alla sua antenata, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI appare già sulla carta più “robusta” e completa; l’estetica e il design, che in questo caso si sposano a un PCB bianco che ultimamente va molto di moda, non vengono stravolti. Le linee sono un attimo più smussate, ma questo rimane un aspetto sempre soggettivo, mentre viene ulteriormente rivisitato il sistema di dissipazione, più esteso e curato e di sicuro ancora più efficiente.

ASUS ha ampliato l’heatsink del VRM, ma anche quelli degli SSD, non solo del primario che ora supporta lo standard PCI-E 5.0, ma anche di quelli secondari, sicuramente più originali. Tornando invece alla sezione di alimentazione, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI monta un VRM a 14+1+2+1 fasi (80 A), abbinato a 4 slot DDR5 (anche CUDIMM) che supportano moduli sino a 9.066 MT/s oltre alle tecnologie proprietarie come DIMM Fit e AEMP III per ottimizzare le prestazioni.

Continuando con la dotazione e la capacità di espansione della motherboard, grazie al chipset Intel B860, la ROG STRIX B860-A GAMING WIFI supporta lo standard PCI-E 5.0 sia sullo slot PCI-E primario x16 della scheda grafica che sul primo slot M.2; entrambi integrano tutte le ultime novità ASUS in fatto di PC DIY, dal sistema di sgancio della GPU Q-Release Slim, passando per M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide ed M.2 Q-Latch dedicati agli SSD.

Sempre per gli appassionati di PC building, tuning e ottimizzazione, sono presenti anche altre funzionalità come Q-Antenna (per collegare velocemente le antenne WiFi 7), Q-LED e, non per ultimi, pulsante CLEAR CMOS e BIOS FlashBack per aggiornare il firmware della scheda madre senza l’ausilio di CPU e memoria. In ottica espansione, la scheda ROG prevede poi un altro slot PCI-E x16 Gen 4.0 (x4), quattro porte SATA 6 Gbps e altri tre slot M.2 tutti PCI-E 4.0 e come detto dissipati a dovere.

La connettività non sarà un problema vista la presenza di WiFi 7, LAN 2,5 Gbps e una ricca dotazione di porte USB di vario tipo; sul pannello I/O ritroviamo anche una USB4 Type-C (a 20 Gbps però), una seconda USB-C 10 Gbps e, sul PCB, un header per un’eventuale USB-C sul pannello frontale a 20 Gbps. Rimanendo sempre sul PCB, segnaliamo infine che, come da tradizione ROG, sono presenti diversi header PWM per gestire ventole, dissipatori e sistemI AiO.

Scheda tecnica ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel B860

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 14+1+2+1 (DrMOS 80A)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192/256 GB Velocità supportate fino a 9.066 MT/s (OC) UDIMM e CUDIMM con profilo Intel XMP 3.0

Output video: 1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x USB4 via USB-C con DP-Alt Mode (4K 60 hertz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 (x4) Gen 4.0

Storage: 1x SSD M.2 PCI-E 5.0 x4 3x SSD M.2 PCI-E 4.0 x4 (uno anche M.2 SATA) 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 1x USB4 Type-C 20 Gbps 4x USB-A 10 Gbps (una via header) 1x USB-C 20 Gbps (header) 1x USB-C 10 Gbps (header) 4x USB Type-A 5 Gbps (1 header) 6x USB 2.0 (1 header)

Rete: LAN Intel 2,5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P a 7.1 canali

Recensione ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI: BIOS e software

Essendo un prodotto ROG, la Strix B860-A GAMING WiFi non si fa mancare tutte le chicche rivolte da ASUS ai gamer e agli appassionati, senza dimenticare chi guarda al tuning e a gestire/monitorare i vari parametri di sistema relativi a frequenze, tensioni, temperature e regime rotativo delle ventole.

L’interfaccia BIOS di questa scheda madre non si discosta minimamente da altri modelli Republic Of Gamers che abbiamo testato. Di default si accede alla modalità EZ, che in pratica raccoglie tutte le principali impostazioni, fornendo qualche elemento grafico in più rispetto alla modalità Avanzata, decisamente più completa per possibilità di personalizzazione.

Visto il chipset utilizzato, l’Intel B860, non sono presenti tutte le opzioni di overclock avanzato per la CPU, così come mancano alcune voci relative a funzionalità AI, come Silicon Prediction (per chi ci fa caso), o altre opzioni di tuning automatico sul processore (ma anche della cache ad esempio), escluse da Intel e riservate al modello top di gamma Z890.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda la gestione della RAM DDR5, mentre non mancano nuove opzioni come ASUS EZ Flash 4, Full-HD Setup o BIOS Q-Dashboard. Lato software, il produttore fornisce in dotazione diverse utility, da ASUS AI ADVISOR, passando per AI Networking II, ASUS Glidex, ARMOURY CRATE e molto altro.

Recensione ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI: le nostre impressioni

Negli ultimi mesi, sulla nostra bench test sono passate diverse schede madri per processori Intel Arrow Lake-S, quindi conosciamo molto bene le doti velocistiche della piattaforma, soprattutto se ci abbiniamo l’ultimo flagship Intel, ovvero il Core Ultra 9 285K.

Sappiamo bene che le prestazioni assolute del processore non vengono stravolte passando da Z890 a B860, ma allo stesso tempo è vero che con l’overlock bloccato sulla CPU non potremo esprimere tutto il potenziale di un modello Intel serie K (quindi c’è da tenerne conto se pensate a incrementare le frequenze).

A conferma di quanto detto, eseguiremo una tornata di benchmark classici che vedono di fronte la ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI e la TUF GAMING Z890-PRO WIFI; non si tratta tanto di quale scheda è migliore, ma di come possono o potrebbero cambiare le prestazioni tra i due chipset a parità di hardware.

Ecco la configurazione utilizzata nella prova che, tra le altre cose, include anche la nuovissima ASUS TUF GAMING GeForce RTX 5070 Ti, recensita solo pochi giorni fa:

Piattaforma di test

Schede madri: ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: ASUS PRIME LC 360 ARGB

Memorie: 48 GB Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda grafica: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 5070 Ti OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB PNY CS2150 1 TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Per l’occasione abbiamo selezionato una serie di test dalla nostra suite di benchmark, per comodità gli stessi adoperati nella recensione della ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI, così da avere un confronto diretto e veloce tra i due modelli. I software adoperati sono i seguenti:

Cinebench R23 – Single e Multi Thread

Blender Open Data

Geekbench 6

7-Zip

3DMark Speedway

Hitman WoA 1440P

Cyberpunk 2077 1440P

ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI: prestazioni velocistiche e supporto DDR5 CUDIMM

Le prestazioni velocistiche della piattaforma Intel Arrow Lake-S hanno subito una certa evoluzione nel corso degli ultimi mesi. Intel e i partner hanno lavorato molto per fornire nuovi BIOS che possano ottimizzare ulteriormente la resa nei giochi (1080P ad alto refresh-rate), un vero tallone d’Achille in fase di lancio per i Core Ultra 200S (soprattutto rispetto alle proposte della concorrenza).

Torneremo sull’argomento a breve, magari con un articolo da hoc, mentre ribadiamo che i test sulla ROG STRIX B860-A GAMING WIFI sono stati condotti con le medesime impostazioni della sorella TUF Z890. Anche se non rispetta l’ordine “cronologico prestabilito”, vogliamo parlarvi del supporto DDR5 e in particolare delle CUDIMM, perfettamente stabili su questa scheda madre anche con il BIOS di fabbrica.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato senza problemi il kit da 8.400 MT/s di Corsair, mentre riguardo l’incremento di clock non siamo stati molto fortunati e ci siamo fermati a un massimo di 8.600 MT/s (ASUS però assicura 9.066 MT/s in base al kit DDR5 a disposizione).

Per il resto, abbiamo già detto che non possiamo giocare con la frequenza della CPU, quindi una volta impostato il profilo XMP 3.0 delle RAM, ci tocca eseguire i benchmark scelti a default, in questo caso optando ancora una volta per il profilo BIOS Intel Performance (il più equilibrato).

Come rilevato in test precedenti, con impostazioni standard il chipset Z890 non stravolge le prestazioni rispetto al fratello minore B860; il Core Ultra 9 285K risulta leggermente più veloce sul modello TUF Z890, ma parliamo di uno scarto minimo che l’utente non potrà rilevare a occhio nudo.

Prezzo e disponibilità della ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI

ROG Strix B860-A GAMING WIFI è già disponibile sul sito ufficiale del produttore oltre che sui principali shop online e partner ASUS. Il prezzo si colloca poco sotto i 300 euro, che non sono pochi viste alcune rinunce come il Thunderbolt 4 40 Gbps (o USB4 40 Gbps); quest’ultimo in realtà non è vitale, ma viene implementato su alcune proposte concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Visto che il prodotto è appena uscito, pensiamo che il costo si stabilizzerà nelle prossime settimane, ipotizziamo intorno a una cifra di circa 260-270 euro, forse più appetibile rispetto agli oltre 300 euro che richiedono alcuni rivenditori attualmente.

Considerazioni

La ROG Strix B860-A GAMING WIFI si è comportata da manuale, coniugando al meglio tutte le funzionalità e le tecnologie delle schede madri a marchio ROG, a un chipset più economico (rispetto al flagship Z890) che permette di contenere (leggermente) i prezzi pur non rinunciando alle prestazioni. La scheda proposta da ASUS ha tutto quello che serve e quello che si potrebbe volere da una motherboard che utilizza un chipset di fascia media; l’azienda come al solito arricchisce il prodotto con un design curato e un’ottima qualità costruttiva, senza farsi mancare un sistema di dissipazione adeguato e una buona capacità di espansione.

Ottimo il supporto PCI-E 5.0, ora anche sullo slot M.2 primario, così come il WiFi 7, peccato invece per la mancanza di una porta USB-C 40 Gbps, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Riguardo le prestazioni assolute, abbiamo visto che queste non differiscono molto da una scheda madre basata su Intel Z890, tuttavia per un processore come il Core Ultra 9 285K probabilmente sarebbe più indicata una soluzione top di gamma.

Utilizziamo il condizionale perché le CPU Arrow Lake-S non hanno dimostrato particolari doti di overclock con raffreddamento standard, quindi a questo punto, l’utente potrebbe anche scegliere di abbinare un modello Core Ultra K se non è interessato a tale aspetto (poco incisivo sull’ultima generazione di processori Intel).