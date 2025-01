Torniamo a occuparci di schede madri ASUS per la prova di uno dei modelli più ambiti dagli appassionati che guardano alla piattaforma e alle CPU desktop Intel Core Ultra 200S Arrow Lake. Parliamo della ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI che, anche se il titolo sarà probabilmente travisato, potrebbe essere tranquillamente una scheda flagship e non una soluzione che, la stessa ASUS, colloca invece nel segmento di fascia medio-alta.

Quando analizziamo i prodotti ROG, c’è da ricordare che parliamo di soluzioni ideate per la fascia enthusiast, ovvero quella nicchia di utenza che non ha problemi di budget e mira al meglio in fatto di qualità, prestazioni e design. L’analogia da ricercare quindi non è con la fascia media del mercato motherboard, ma all’interno dello stesso catalogo ROG, o se preferite Republic of Gamers. Sopra la ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI, che di listino fa 629 euro, troviamo infatti ulteriori modelli come la ROG Maximus Z890 Hero, la ROG Maximus Z890 APEX e la vera top di gamma, ROG Maximus Z890 Extreme.

Sia chiaro, si tratta di prodotti al vertice sicuramente impeccabili e non per tutti, ma ai quali questa ROG STRIX Z890-E ha concretamente poco da invidiare. Nel corso degli ultimi anni abbiamo provato diverse varianti della serie ROG STRIX -E (con svariati chipset), quindi tenendo conto di questo “bagaglio” potremo individuare prima cosa offre in più questo nuovo modello Intel Z890, nonché gli eventuali pro e contro del prodotto.

ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI è una scheda madre completa: caratteristiche e novità

Iniziamo subito dicendo che, rispetto al recente passato, quest’ultima iterazione della ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI punta di più sull’AI e propone diverse novità, da ricercare però soprattutto nel cambio di chipset e socket operato da Intel con i nuovi processori Core Ultra 200S. La piattaforma desktop Intel Z890, alla base di questo modello ASUS, si è evoluta al pari delle CPU e ora offre una migliore capacità I/O rispetto alla precedente generazione, comunque ancora valida ma ricordiamo non compatibile per una questione di socket (LGA 1700 vs LGA 1851).

Bene, la ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI sposa al meglio tutte questa peculiarità, abbinando come sempre un ricco parco di tecnologie proprietarie, qualità costruttiva impeccabile, un BIOS completo e un design ROG appositamente rivisto per la gamma Intel Arrow Lake.

Iniziamo proprio dal design, elemento che a prima vista ASUS non stravolge, ma che invece risulta rivisto dall’azienda nei punti giusti (almeno secondo noi). Lo stile è il solito delle schede ROG con PCB nero, illuminazione RGB (con Aura Sync) e generosi dissipatori con inserti argento, tuttavia notiamo un sistema di dissipazione leggermente più esteso e smussato negli angoli, oltre che una modifica dei LED ARGB (ora Polymo Light) con logo aziendale posizionato sul pannello I/O dietro il socket (decisamente più d’effetto rispetto alla Z790).

Per il resto l’approccio della ROG Strix Z890-E Gaming WIFI non cambia, ovvero l’obiettivo di soddisfare i gamer e gli appassionati più esigenti in fatto di performance, offrendo al contempo opzioni avanzate per gli overclocker e una dotazione onboard completa. Anticipiamo anche questo, l’unico neo che potremmo trovare lato I/O è la mancanza del Thunderbolt 5, rinuncia che risulta logica vista la dotazione di porte quasi sovradimensionata, ma che allo stesso tempo l’avrebbe avvicinata troppo ai modelli più costosi della serie Z890.

Recensione ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI: cosa offre

Potremmo riassumere questo paragrafo dicendo cosa non supporta questa scheda madre, ovvero il Thunderbolt 5, ma volendo essere seri e soprattutto esaustivi, possiamo dirvi che la dotazione e la capacità di espansione della ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI sono da prima della classe. Ma vediamo i dettagli.

Iniziamo dalla zona socket, dissipata ad arte e forse anche troppo, dove troviamo il generoso VRM a 18+1+2+2 fasi, un vero colosso se pensiamo che le 18 fasi per la CPU sono SPS 110A. I quattro slot DDR5 supportano 192/256 GB di RAM UDIMM e CUDIMM, come del resto abbiamo visto nella nostra recensione delle Kingston FURY Renegade RGB 8.400 MT/s; ma non è tutto, ASUS dichiara frequenze oltre i 9.200 MT/s, ottenibili anche grazie alla tecnologia NitroPath, abbinata ad altri classici come DIMM FIT, AEMP III e DIMM FLEX.

Oltre alle DDR5, è previsto il supporto PCI-E 5.0, non solo per il primo slot PCI-E x16 riservato alla GPU (con sistema PCI-E SLOT Q-Release Slim), ma anche per i drive M.2. A bordo potremo installare ben sette SSD PCI-E M.2 (ottimizzati con ROG M.2 PowerBoost), tre PCI-E 5.0 e quattro PCI-E 4.0, tutti ben dissipati grazie ai generosi dissipatori in dotazione.

Parlando ancora di SSD e dissipatori, i vari slot M.2 supportano i nuovi M2 Q-Slide ed M.2 Q-Latch per un’installazione semplice e rapida; il primo slot M.2 è dotato di un dissipatore a dir poco massiccio e supporta anche M.2 Q-Release, ovvero la possibilità di rimuoverlo premendo un semplice pulsante. A questo proposito, teniamo a segnalare all’azienda che il tutto è perfetto ma le viti che fermano le piastre dissipanti per gli altri SSD dovrebbero essere sostituite con un sistema tool-less (solo perché stonano col resto).

Il design DIY-Friendly, come lo chiama ASUS, si estende anche alle antenne WiFi 7 facilmente collegabili con Q-Antenna, ma anche ad altre opzioni come il Q-LED, l’utilissimo Q-Code e i pulsanti BIOS Flashback e CLEAR CMOS posti sul pannello I/O, chiudendo col pulsante di accensione sul PCB.

Con la dotazione però non abbiamo terminato. Oltre a quattro porte SATA 3, in basso, sotto gli SSD, c’è un ulteriore PCI-E x16 gestito dal chipset con interfaccia PCI-E Gen 4.0 x4, proprio vicino al reparto audio, curatissimo e dotato del CODED ALC4080, con amplificatore SAVITECH SV3H712, condensatori premium e supporto Dolby ATMOS.

Prima di passare al pannello I/O, sul PCB troviamo ancora una miriade di porte e connettori, dagli header USB standard, compresa un USB-C 20 Gbps, passando per i moltissimi connettori ARGB 5V 2a gen e gli header PWM per ventole, dissipatori AiO, pompe e altri dispositivi compatibili.

Chiudiamo questo paragrafo col ricchissimo pannello posteriore, dotato di output HDMI e Display Port, due Thunderbolt 4 40 Gbps USB-C, nove porte USB 10 Gbps di cui due USB-C (una con PD a 30 watt), tre USB Type-A 5 Gbps, una LAN 5 Gbps, WiFi 7, audio input/output ROG SupremeFX 7.1 e SPIDF.

Le tecnologie proprietarie ASUS con AI e i software

Come anticipato sopra ASUS ci mette molto del suo, e oltre alle tecnologie / funzionalità proprietarie per la RAM ad esempio, o per l’installazione delle componenti in ottica DIY, non si fa mancare una ricca dotazione di strumenti per gestire, monitorare e ottimizzare il sistema con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Il sistema ASUS AI Intelligence conta diverse opzioni come AI Advisor, ma anche funzionalità più note come AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking II. Il BIOS di questa scheda, che ora vedremo, permette inoltre di incrementare le prestazioni dell’NPU con la funzione NPU Boost.

Per quanto concerne i software, anche qui abbiamo una dotazione decisamente corposa. L’utente ha a disposizione app come TURBOV CORE per l’overclock da Windows, abbinato ai software proprietari ASUS come Glidex, ASUS Drive HUB e ASUS Armoury Crate; non mancano poi note utility come HWINFO e AIDA64 Extreme (2 mesi di abbonamento).

Scheda tecnica ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Da prassi, prima di vedere qualche numero con la nuova scheda ASUS ROG, vediamo la scheda tecnica in dettaglio.

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 18+1+2+2 (Smart Power Stage 110A per la CPU)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192/256 GB Velocità supportate fino a 9.200 MT/s (OC) UDIMM e CUDIMM con profilo Intel XMP 3.0

Output video: 1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 2x Thunderbolt 4 via USB-C con DP-Alt Mode (8K 60 hertz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 1x PCI-E x16 (x4) Gen 4.0

Storage: 3x SSD M.2 PCI-E 5.0 x4 4x SSD M.2 PCI-E 4.0 x4 (uno anche M.2 SATA) 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps 9x USB 10 Gbps (7x USB-A, 2x USB-C con PD 30 watt) 3x USB Type-A 5 Gbps 1x USB-C 20 Gbps (header) 4x USB 5 Gbps (2 header) 6x USB 2.0 (3 header)

Rete: LAN Realtek 5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 320 MHz (5,8 Gbps) e Bluetooth 5.4

Audio ROG SupremeFX a 7.1 canali – coded AL4080

Recensione ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI: il BIOS visto da vicino

Il BIOS della ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI non si discosta molto dal precedente modello basato su Z790, tantomeno da altre schede ROG Z890 che abbiamo visto e provato finora. Su questa nuova generazione ASUS ha ulteriormente ottimizzato alcune funzionalità come AI Overclocking e Qfan, aggiustando tutti i vari parametri in base alle peculiarità dei processori Arrow Lake-S.

L’interfaccia BIOS ora offre una risoluzione Full-HD e integra una nuova funzionalità nota come BIOS Q-Dashboard, una rappresentazione grafica della scheda madre che ci mostra tutte le componenti collegate alla motherboard, segnalando anche eventuali anomalie.

Come di consueto le opzioni a disposizione dell’utente sono moltissime, non solo per la gestione delle periferiche onboard, ma anche per il tweaking e l’overclocking, monitoraggio dei componenti, aggiornamento del firmware attraverso ASUS EZ Flash 4 e salvataggio dei profili utente.

ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI: ecco com’è andata nella nostra prova

Nel corso delle scorse settimane abbiamo analizzato più volte le prestazioni della piattaforma Intel Z890 che, tra le altre cose, sta ricevendo in questi giorni l’atteso aggiornamento del microcode annunciato da Intel per “aggiustare” le performance in gaming. Detto questo, abbiamo deciso di posticipare ancora eventuali test velocistici del caso, rimandandoli a quando sarà disponibile il nuovo BIOS ufficiale per la ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI.

Per il resto, le prestazioni di questa scheda si confermano, come in passato, leggermente sopra la media rispetto ad altri modelli Z890, questo soprattutto con le impostazioni di fabbrica. ASUS infatti è stata sempre molto attenta all’ottimizzazione del BIOS e dei profili “stock” delle schede ROG, scelta che non le ha evitato anche delle critiche, ma che in questo caso si dimostra invece del tutto azzeccata a livello velocistico.

Se invece pariamo di overclock e gestione RAM, abbiamo provato un kit DDR5 CUDIMM toccando senza problemi (o variazioni delle tensioni da BIOS) gli 8.800 MT/s, mentre lato CPU, il nostro Intel Core Ultra 9 285K ha mostrato i migliori risultati anche a parità di frequenza rispetto ad altri modelli con lo stesso chipset.

In questo caso, la ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI ci ha permesso tranquillamente, cioè in piena stabilità, di modificare parametri come la frequenza della Cache, ma anche l’Uncore e il clock Die-to-Die, tutti parametri assenti ad esempio su Raptor Lake-S. L’ottimizzazione delle prestazioni con questa scheda è davvero completo e, per quanto richieda un minimo di tempo, non è poi così complicata se avete un minimo di competenza in materia.

Per l’occasione sulla nostra bench test abbiamo messo in piedi questa build:

Piattaforma di test:

Scheda madre: ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: ASUS PRIME LC 360 ARGB

Memorie: 32 GB (2x 16 GB) Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2

La nostra configurazione prevede anche un nuovo AiO targato ASUS, il PRIME LC 360 ARGB, che testeremo approfonditamente a breve. Una soluzione come vedremo molto valida, ma che mostra soprattutto come si possa ancora ottimizzare molto sui processori Intel Arrow Lake-S e in particolare sui modelli serie K.

Facciamo un unico e ultimo esempio. Il top di gamma Intel, il Core Ultra 9 285K, fa segnare circa 41.000 punti al famigerato Cinebench R23. Con questa ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI e tutte le ottimizzazioni del caso, oltre che con un impianto non costosissimo, abbiamo superato senza problemi i 48.000 punti, un incremento delle prestazioni multi-core pari al 17%.

Le impostazioni utilizzate, che non riportiamo perché potrebbero non essere replicabili per tutti, vedono i P-Core operare a 5,6 GHz e gli E-Core a 4,9 GHz, il tutto in piena stabilità anche con altri applicativi (non per un semplice screenshot per intenderci).

Quanto costa e dove acquistare ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

La ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI è già ampiamente disponibile presso lo shop ASUS e tutti i rivenditori di settore, compresa Amazon Italia. Il prezzo, l’abbiamo già detto, non è per tutti e non poteva essere diversamente vista la fascia di destinazione del prodotto.

Sul sito ASUS possiamo acquistarla a 629 euro, mentre su Amazon il prezzo è sceso sensibilmente sotto i 600 euro. Per comodità vi lasciamo un paio di link all’acquisto:

Acquista ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI su ASUS eStore a 629 euro

Acquista ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI su Amazon a 583 euro

Considerazioni

Le considerazioni su prodotti come la ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI possono essere sempre un’arma a doppio taglio, come del resto avviene per modelli premium di altri brand avversari che si collocano nella stessa fascia di prezzo. Sicuramente c’è un’ampia porzione di utenza che non spenderebbe mai 600 euro per una scheda madre, magari perché non può permettersela, oppure argomentando che “non serve” e che, allo stesso tempo, possiamo fare tutto con una scheda meno costosa, magari da 200 euro.

Questo potrebbe essere vero, però solo in parte. Puntualizzando che un modello ROG come quello in prova non è indirizzato agli utenti citati sopra, la differenza c’è e si vede tutta. In questo caso siamo di fronte a una soluzione indirizzata a chi cerca il top per qualità e prestazioni, senza compromessi, un componente che può trovare spazio solo su una build enthusiast dove il budget non è un problema. Abbiamo apprezzato le piccole modifiche al design, così come l’aggiunta dell’illuminazione Polymo Light e l’ampia connettività, mentre riguardo qualità e stabilità questa scheda è impeccabile e come detto ha poco da invidiare ai modelli da 800-1.000 euro anche in ottica overclock.

Una scheda madre del genere potrebbe risultare quasi sprecata anche se non siete amanti del tuning e dell’ottimizzazione delle prestazioni. I risultati ottenibili sono abbastanza evidenti (per le RAM aspettiamo nuovi BIOS e kit più veloci), così come è evidente che la CPU da abbinare alla ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI non può essere che l’Intel Core Ultra 9 285K.