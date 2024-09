ASUS continua a dominare il panorama dell’hardware per PC con l’uscita della nuova ROG Crosshair X870E Hero, una scheda madre progettata per spingere al massimo le potenzialità dei processori AMD Ryzen 9000. Evoluzione diretta della precedente X670E Hero, una motherboard che abbiamo utilizzato per tanto tempo con enormi soddisfazioni, questa nuova scheda madre non solo mantiene il DNA ROG ma introduce una serie di novità e miglioramenti tecnologici pensati per garantire prestazioni, stabilità e facilità d’uso che per una piattaforma AMD sono sempre ben accetti.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero: il next step per i builder

La prima cosa che colpisce è, come sempre, la qualità costruttiva di questa scheda madre. ROG Crosshair X870E Hero non delude in termini di robustezza e solidità. La cura nei dettagli è evidente: dal peso della scheda alla disposizione ordinata e pulita del PCB, ogni componente è stato scelto e posizionato per garantire la massima efficienza termica e un’estetica inconfondibile. ASUS ha sempre messo grande enfasi sulla qualità delle sue schede madri, e questa volta non fa eccezione, con ogni slot e connettore meticolosamente rinforzato per offrire la massima durata, soprattutto per supportare le nuove e pesanti GPU next-gen e gli SSD PCIe 5.0.

Parlando di design termico, la Crosshair X870E Hero è dotata di dissipatori di calore ancora più efficienti rispetto alla generazione precedente. Gli enormi dissipatori abbinati a heat pipe ottimizzati garantiscono che ogni componente critico, dai VRM al chipset, possa operare sotto controllo anche sotto carichi estremi. Questo è particolarmente importante con le nuove CPU AMD Ryzen 9000, che possono sviluppare temperature elevate quando vengono spinte al limite tramite overclocking. I pad termici ad alta conducibilità utilizzati da ASUS ROG sono un’altra caratteristica distintiva, assicurando che anche i processori più potenti possano esprimere tutto il loro potenziale senza incorrere in problemi di surriscaldamento.

ASUS ha sempre prestato grande attenzione anche alla facilità di montaggio delle sue schede madri, e la Crosshair X870E Hero non fa eccezione, fa il next step. Tra le novità più apprezzabili troviamo il nuovo PCIe Q-Release Slim, una versione aggiornata della funzione di rilascio rapido della GPU che permette di rimuovere facilmente le schede grafiche di grandi dimensioni semplicemente facendole scorrere senza dover esercitare pressioni eccessive o temere di danneggiare la scheda madre. Questa funzione è particolarmente utile per chi aggiorna frequentemente il proprio sistema o per chi effettua manutenzione regolare, offrendo un’accessibilità senza pari.

Sempre nell’ambito della facilità di montaggio, ASUS ha introdotto un nuovo sistema di installazione semplificato anche per gli SSD M.2 grazie al Q-Latch, che elimina la necessità di utilizzare piccole viti per fissare i moduli. Anche l’inserimento dei dissipatori sui moduli SSD è stato facilitato, con un meccanismo a sgancio rapido che consente una gestione più pratica dei dispositivi di archiviazione.

L’estetica è sempre stata un punto forte delle schede madri ROG, e la Crosshair X870E Hero non è da meno. L’illuminazione Polymo Light è stata ulteriormente perfezionata, con nuove opzioni di personalizzazione che permettono di creare giochi di luce unici e coordinati con il resto del sistema. Grazie al software Armoury Crate e alla tecnologia AURA Sync, gli utenti possono sincronizzare l’illuminazione di tutti i componenti RGB del sistema, creando effetti personalizzabili in base ai propri gusti.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero: boost netto alla connettività

Sul fronte della connettività, la Crosshair X870E Hero è equipaggiata con tutto ciò che serve per rimanere al passo con le tecnologie più recenti. Il supporto per il Wi-Fi 7 garantisce connessioni wireless a velocità superiori e con una latenza minima (attacco rapido per le antenne senza doverle avvitare, comodissimo), perfetto per il gaming online competitivo e per la gestione di file multimediali pesanti. La porta Ethernet 5Gb è presente (peccato non trovare una 10) ma offre un’opzione di rete cablata ad altissima velocità per chi preferisce evitare le reti wireless o ha bisogno di trasferimenti dati massivi. Non manca ovviamente un’ampia gamma di porte USB, incluse le USB 3.2 Gen 2×2, che consentono trasferimenti dati ultra veloci fino a 20 Gbps, ideali per chi lavora con dispositivi di archiviazione esterni o periferiche avanzate.

Nota a margine per quanto riguarda il comparto multimediale, ASUS ROG ha equipaggiato la X870E Hero con un sistema audio di altissima qualità, grazie alla tecnologia SupremeFX combinata con Sonic Studio III e DTS Sound Unbound. Queste soluzioni offrono un audio cristallino e immersivo, perfetto sia per il gaming che per la produzione di contenuti multimediali. La qualità del suono è stata migliorata ulteriormente con nuovi condensatori audio e un isolamento maggiore rispetto alla generazione precedente, garantendo una riduzione significativa delle interferenze e un’esperienza sonora immersiva.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero scheda tecnica Formato : ATX

: ATX Chipset : AMD X870

: AMD X870 CPU supportate : Processori AMD Ryzen di ultima generazione

: Processori AMD Ryzen di ultima generazione Alimentazione : 18+2+2 stadi di potenza (110A per stadio)

: 18+2+2 stadi di potenza (110A per stadio) Memoria RAM : 4 slot DDR5, supporto fino a 8000 MT/s+, NitroPath DRAM Technology, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)

: 4 slot DDR5, supporto fino a 8000 MT/s+, NitroPath DRAM Technology, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) Slot PCIe : 2 x PCIe 5.0 x16

: 2 x PCIe 5.0 x16 Archiviazione : 5 slot M.2 con dissipatori e supporto PCIe 5.0

: 5 slot M.2 con dissipatori e supporto PCIe 5.0 Connettività : 2 x porte USB4 (40Gbps, USB Type-C) 8 x porte USB 10Gbps (6 x Type-A, 2 x USB Type-C) 1 x porta HDMI™ Wi-Fi 7 integrato 1 x modulo Intel 2.5Gb Ethernet (ASUS LANGuard) 1 x modulo Realtek 5Gb Ethernet (ASUS LANGuard)

: Porte audio : 2 x Jack audio placcati oro 1 x Uscita Optical S/PDIF

: Porte di gestione : 1 x Pulsante BIOS FlashBack 1 x Pulsante Clear CMOS

: Illuminazione : Polymo Light, compatibile con AURA Sync

: Polymo Light, compatibile con AURA Sync Audio : SupremeFX con Sonic Studio III e DTS Sound Unbound

: SupremeFX con Sonic Studio III e DTS Sound Unbound Overclocking : Dynamic OC Switcher, Core Flex, Precision Boost Overdrive (PBO)

: Dynamic OC Switcher, Core Flex, Precision Boost Overdrive (PBO) Altre caratteristiche : Q-Release Slim : Rimozione rapida delle GPU Q-Latch : Installazione SSD M.2 senza viti Q-Dashboard : Interfaccia di monitoraggio in tempo reale

:

ASUS ROG Crosshair X870E Hero: potenza e controllo nei minimi dettagli

La ROG Crosshair X870E Hero introduce una nuova ottimizzazione per le RAM DDR5 su piattaforma AMD grazie alla tecnologia NitroPath DRAM. Questa innovativa tecnologia consente ai kit di memoria per appassionati di raggiungere frequenze superiori a 8000 MT/s, garantendo prestazioni che fino a pochi anni fa sembravano impossibili su piattaforme consumer. Il miglioramento nel design del PCB e il perfezionamento dell’instradamento del segnale hanno reso possibile spingere la memoria DDR5 oltre i limiti, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo la velocità e la larghezza di banda delle RAM di nuova generazione.

Oltre a questo, la forza di ritenzione degli slot RAM è stata migliorata del 57%, assicurando una connessione più stabile e affidabile anche con moduli di memoria ad alte prestazioni. Questo non solo migliora la durabilità degli slot, ma garantisce anche una maggiore sicurezza durante l’installazione o la rimozione dei moduli.

La tecnologia NitroPath DRAM supporta inoltre un’incremento della frequenza fino a 400 MT/s, ottimizzando la stabilità delle RAM anche alle frequenze più elevate. Questo significa che gli utenti possono godere di tempi di risposta più rapidi e di una maggiore larghezza di banda, perfetti per carichi di lavoro intensivi come il gaming, la creazione di contenuti o l’elaborazione di grandi quantità di dati.

Un’altra innovazione chiave è l’integrazione dell’ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP), una funzionalità firmware esclusiva progettata per sfruttare al meglio i moduli di memoria con restrizioni PMIC. AEMP rileva automaticamente i profili di memoria più ottimizzati per garantire prestazioni stabili e frequenze elevate, permettendo agli utenti di configurare facilmente i propri moduli RAM senza dover passare attraverso complicati settaggi manuali. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera ottenere il massimo dalle proprie DDR5 senza dover intervenire direttamente sui parametri avanzati del BIOS.

La ROG Crosshair X870E Hero è dotata di una soluzione di alimentazione ROG Ultimate Power progettata per supportare anche i processori più esigenti come il Ryzen 9 9950X che vedremo presto in una recensione dedicata sul suo chipset finale. La scheda madre integra un layout a 18+2+2 stadi di potenza, ciascuno in grado di fornire 110A. Questo design garantisce una distribuzione dell’energia altamente efficiente e stabile, assicurando che la CPU e gli altri componenti possano funzionare al massimo delle prestazioni anche sotto carichi estremi. Grazie a questa configurazione avanzata, la Crosshair X870E Hero offre un’alimentazione affidabile e priva di fluttuazioni, ideale per chi desidera spingere al limite il proprio sistema con overclocking estremo senza preoccuparsi di instabilità energetica o cali di prestazione.

La ROG Crosshair X870E Hero introduce miglioramenti significativi per gli appassionati di overclocking con due tecnologie all’avanguardia: Dynamic OC Switcher e Core Flex. Queste funzioni avanzate permettono di ottimizzare al massimo le prestazioni della CPU, adattandosi dinamicamente ai carichi di lavoro e spingendo la potenza del sistema oltre i limiti tradizionali.

Il Dynamic OC Switcher massimizza l’efficienza della CPU, consentendo di impostare soglie di corrente e di temperatura per un cambio automatico tra diversi profili di overclocking. Per i carichi di lavoro multithread intensivi, la scheda passa automaticamente a un profilo di overclocking ottimizzato per le prestazioni su più core, mentre per i carichi di lavoro single-threaded si attiva un profilo che estrae il massimo potenziale di singolo core. In altre parole, il Dynamic OC Switcher regola il comportamento del sistema in tempo reale, garantendo sempre il miglior compromesso tra prestazioni e stabilità, senza bisogno di interventi manuali costanti.

A supportare ulteriormente questa funzione, il nuovo Overclocking Load Guard introduce un meccanismo di protezione dalla corrente istantanea migliorato, progettato per prevenire crash improvvisi durante l’overclocking. Questo strumento avanzato monitora e regola l’alimentazione del sistema, proteggendo il PC da sovraccarichi che potrebbero compromettere la stabilità.

La tecnologia Core Flex porta l’overclocking a un livello ancora più avanzato. Core Flex permette di impostare manualmente diverse soglie di potenza e termiche, consentendo all’utente di sfruttare la CPU al massimo senza compromessi. Si tratta di una funzione perfetta per coloro che vogliono personalizzare ogni aspetto del proprio sistema, spingendo oltre i limiti convenzionali e mantenendo al tempo stesso una gestione delle temperature sicura ed efficiente.

In aggiunta a queste tecnologie, la scheda madre ROG Crosshair X870E Hero offre il Clock Asincrono, una funzionalità che introduce una flessibilità importante. Grazie al generatore di clock integrato, è possibile isolare il clock di base della CPU da quello della memoria, della PCIe e della velocità di Infinity Fabric, garantendo una maggiore precisione e stabilità nel processo di overclocking. Questo consente agli utenti di spingere le frequenze della CPU senza impattare negativamente su altre componenti del sistema.

Il supporto per AMD Precision Boost Overdrive (PBO) porta le prestazioni al livello successivo, forzando i limiti di corrente e tensione della CPU per ottenere incrementi significativi di potenza. Grazie a queste innovazioni, la Crosshair X870E Hero è in grado di offrire un’esperienza di overclocking dinamico, flessibile e sicura, perfetta per chi cerca di ottenere il massimo dalle nuove CPU Ryzen. Finalmente i Ryzen serie 9000 hanno il loro chipset per poter dare il massimo.

Novità BIOS: La ROG Crosshair X870E Hero introduce il BIOS Q-Dashboard, un’interfaccia intuitiva che facilita la gestione della scheda madre, fornendo una rappresentazione visiva chiara delle connessioni hardware e delle impostazioni del BIOS. La modalità avanzata consente il controllo completo su ogni parametro, con una funzione di ricerca integrata per individuare rapidamente le opzioni desiderate. Tra le funzionalità principali troviamo: My Favorites : Accesso rapido alle impostazioni preferite.

: Accesso rapido alle impostazioni preferite. EZ Flash 3 : Aggiorna il BIOS via Internet o localmente.

: Aggiorna il BIOS via Internet o localmente. S.M.A.R.T. : Monitoraggio della salute degli SSD.

: Monitoraggio della salute degli SSD. GPU POST : Informazioni dettagliate sulle GPU ASUS.

: Informazioni dettagliate sulle GPU ASUS. SSD Secure Erase : Ripristina SSD e NVMe alle impostazioni di fabbrica.

: Ripristina SSD e NVMe alle impostazioni di fabbrica. Last Modified Log : Registra le modifiche recenti e salva profili su USB.

: Registra le modifiche recenti e salva profili su USB. SATA Port Renaming : Rinominare le porte SATA per una migliore gestione.

: Rinominare le porte SATA per una migliore gestione. Profilo Utente ASUS : Condividi le configurazioni BIOS.

: Condividi le configurazioni BIOS. Q-Fan Control : Regola manualmente le ventole o seleziona profili predefiniti.

: Regola manualmente le ventole o seleziona profili predefiniti. Modalità Aura On/Off: Attiva o disattiva facilmente l’illuminazione RGB o i LED integrati, per un look più discreto.

ASUS ROG Crosshair X870E Hero: i Ryzen 9000 risplendono

ASUS ROG Crosshair X870E Hero rappresenta un buon passo in avanti per i processori AMD Ryzen 9000 che fino a questo momento erano costretti a lavorare sul vecchio chipset. In termini di prestazioni quotidiane, non cambia molto ma nelle operazioni spinte che, pensandoci bene, sono il focus di una scheda madre del genere, oggettivamente un passo in avanti c’è sul Ryzen 9 9950X, offrendo un mix di prestazioni, stabilità ed anche facilità d’uso che non guasta mai.

Grazie a una qualità costruttiva impeccabile e a un design termico avanzato, questa scheda madre è in grado di gestire le elevate temperature generate da processori potenti durante l’overclocking, permettendo agli utenti di sfruttare al massimo il potenziale delle loro CPU. Le novità made in ROG come il PCIe Q-Release Slim e il Q-Latch semplificano notevolmente il montaggio e la manutenzione, rendendo questa scheda madre una scelta ideale per i PC builder. Le capacità di connettività, che includono supporto per Wi-Fi 7 e porte USB ad alta velocità, assicurano un tasso di produttività elevatissimo.

La ASUS ROG Crosshair X870E Hero porta finalmente a risplendere i Ryzen 9000 che trovano la tanto attesa stabilità della piattaforma, delle prestazioni, in particolare delle RAM DDR5 che vengono gestite molto meglio. Ora AM5 sembra essere decisamente maturo e pronto e regalare tante e tante build a tutti gli appassionati in attesa di un calo di prezzo.

Chiaro, la ASUS ROG Crosshair X870E Hero costa e pure tanto. 719 Euro sono un prezzo che solo chi vuole il massimo ottenibile è disposto a spendere per una motherboard. In questo caso però, si ha la sicurezza di averli spesi bene e di aver portato a casa la miglior scheda madre AM5 attualmente in circolazione.