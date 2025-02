PNY CS2150 è l’ultima novità dell’azienda statunitense in fatto di SSD PCI-E 5.0 ad alte prestazioni, un settore molto competitivo che negli ultimi mesi si sta popolando di molte e interessanti nuove proposte.

Come ampiamente previsto lo scorso semestre, l’arrivo sul mercato delle ultime piattaforme desktop e notebook AMD e Intel che supportano l’interfaccia PCI-E 5.0 dedicata allo storage, sta favorendo una diffusione più capillare degli SSD PCI-E Gen 5.0, nettamente più veloci della precedente generazione e capaci di offrire, almeno teoricamente, il doppio della larghezza di banda (o velocità di trasferimento se preferite).

In questo contesto, PNY è una delle aziende più attive nel segmento delle memorie, compresi ovviamente gli SSD PCI-E ad alte prestazioni come il nuovo PNY CS2150 in prova oggi. Ma vediamo com’è fatto e soprattutto le doti velocistiche offerte da questo particolare modello con capacità da 1 TB.

Recensione PNY CS2150: caratteristiche e novità

PNY CS2150 è un SSD con form-factor M.2 2280 che sfrutta l’interfaccia PCI-E 5.0 x4. Per i meno ferrati in materia, ricordiamo che lo standard PCI-E 5.0 permette sostanzialmente di raddoppiare la larghezza di banda teorica rispetto al PCI-E 4.0; in questo caso, con 4 linee PCI-E attive, si passa da 8 GB/s (PCI-E 4.0) a ben 16 GB/s (PCI-E 5.0), garantendo quindi un ampio margine di miglioramento alle aziende produttrici di SSD che vogliono implementare i controller e le memorie NAND più recenti.

Nel caso del PNY CS2150, siamo di fronte a un SSD medio gamma, un prodotto interessante secondo noi perché offre un buon rapporto prestazioni / prezzo, peculiarità difficile da riscontrare sugli SSD PCI-E 5.0. Al contempo, proposte come il PNY CS2150 dovrebbero favorire un calo dei prezzi anche da parte dei concorrenti, aiutando di conseguenza una maggiore diffusione dei Solid State Disk PCI-E 5.0.

L’SSD che ci propone PNY, il CS2150, arriva nudo, ovvero senza dissipatore di serie; non la consideriamo una pecca in quanto tale scelta permette di tagliare ulteriormente il prezzo, mentre lato termico qualsiasi scheda madre con slot M.2 garantisce un heatsink per raffreddare l’unità SSD, soprattutto i modelli di motherboard che supportano il PCI-E 5.0.

Segnaliamo inoltre che, per chi cerca un SSD dissipato di fabbrica, PNY propone anche i modelli CS3150 con heatsink e, per gli amanti del genere, anche con RGB. Tornando al protagonista del nostro articolo, il PNY CS2150 utilizza un controller Phison E31T, una soluzione sviluppata per offrire buone prestazioni, riducendo al contempo consumi e costi (lo stesso che abbiamo trovato sul Corsair MP700 Elite).

Il Phison E31T è realizzato con processo produttivo a 7 nm di TSMC, non integra una DRAM Cache (sempre per contenere i costi), ma supporta la funzionalità HBM (Host Memory Buffer) che sfrutta la memoria di sistema (64 MB per la precisione) come una sorta di piccola cache velocissima. Le NAND sono Kioxia di tipo 3D, mentre relativamente alle prestazioni, PNY dichiara un picco di 10.200 MB/s e 8.300 MB/s nelle letture e scritture sequenziali; nessun dato sulle letture/scritture casuali mentre la garanzia è estesa a 5 anni (non è chiaro il valore TBW, ipottizziamo 600 TBW).

Disponibile anche in taglio da 2 terabyte, PNY CS2150, supporta DirectStorage, ma anche TCG Opal 2.0 per la crittografia hardware e la sicurezza dell’archiviazione.

Scheda tecnica PNY CS2150 1 TB Capacità 1 terabyte

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 5.0 x4

Prestazioni dichiarate: Prestazioni lettura sequenziale 10.200 MB/s Prestazioni scrittura sequenziale 8.300 MB/s Prestazioni Lettura casuale 4K? (<1.000.000 di IOPS) Prestazioni Scrittura casuale 4K? (<1.000.000 di IOPS)

Protocollo NVME 2.0

Controller Phison E31T

NAND 3D TLC Kioxia (218 layer)

Supporto Host Memory Buffer (HBM)

Microsoft DirectStorage, TRIM, SMART

Resistenza (600 TBW?)

MTBF 1,5 milioni di ore

Dissipatore di serie no

Recensione PNY CS2150 1 TB: le nostre impressioni

Per mettere alla prova il nuovo SSD PNY CS2150 e sfruttarne appieno le potenzialità, dobbiamo avere a disposizione una piattaforma che supporti lo standard PCI-E 5.0; non parliamo solo di scheda grafica ma anche di linee PCI-E 5.0 dedicate allo storage SSD M.2 (anche solo 4).

Ci serveno quindi una CPU e una scheda madre non troppo datati con standard PCI-E 5.0; consigliamo una motherboard di ultima generazione AMD serie 800 o Intel serie 800, in particolare se mirate alle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 che, da sole, richiedono uno slot PCI-E x16 Gen 5.0 (diversamente rischiate che la scheda grafica venga impostata a x8).

Passiamo alla pratica però e vediamo come si è comportato il PNY CS2150 1 TB nella nostra suite di test, pensata come al solito anche per fornirvi un confronto con altri modelli di SSD che sposano diverse tipologie di interfaccia.

Per l’occasione abbiamo abbinato il nuovo SSD PNY a una scheda madre Intel di ultima generazione, ovvero la ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI basata su chipset Z890, dotata tra l’altro di supporto nativo per tre slot M.2 PCI-E Gen 5.0. Eccovi la piattaforma hardware nel dettaglio:

SSD : PNY CS2150 1 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP700 SE 2 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP700 PRO SE 4 TB – PCI-E 5.0 Corsair MP600 ELITE 2 TB – PCI-E 4.0 PNY XLR8 Gaming 2 TB – PCI-E 3.0 Gigabyte Vision Drive 1TB – USB 3.2 gen 2×2 20 Gbps

: CPU : Intel Core Ultra 9 285K

: Intel Core Ultra 9 285K Dissipatore : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD

: Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD Scheda madre : ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi

: ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi RAM : Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s C34 (32 GB)

: Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s C34 (32 GB) Scheda grafica : Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC Alimentatore : Corsair RM1000x 1.000 W

: Corsair RM1000x 1.000 W Sistema operativo: Windows 11 Pro

Tutte le unità SSD in question saranno valutate invece con i seguenti benchmark:

Atto Disk Benchmark

Crystal Mark

Anvil’s Storage Utility

AS SSD Benchmark

PC Mark 10

Benchmark PNY CS2150: ecco come se la cava nei test velocistici

Viste le caratteristiche di base di questo PNY CS2150, ci aspettiamo che le prestazioni siano più o meno in linea con il Corsair MP700 Elite, col quale condivide diverse specifiche hardware (vedi controller); tenete presente però che la variante Corsair potrebbe essere avvantaggiata per via della capacità praticamente doppia.

Previous Next Fullscreen

I grafici riportati sopra confermano quanto appena detto; il nuovo SSD PNY CS2150 risulta molto rapido nonostante la capacità e la mancanza di una cache dedicata, riuscendo in alcuni scenari ad avere la meglio. Le prestazioni velocisitche ci sono tutte, rispettando tra l’altro le specifiche pubblicizzate dall’azienda; a questo proposito, segnaliamo che le prestazioni casuali, omesse dalla scheda tecnica, sono nella media per la scrittura (circa 1,5 milioni di IOPS) e un po’ meno per la lettura.

PNY CS2150: test temperature, con e senza dissipatore

Solitamente, quando ci arriva da provare un SSD senza dissipatore in dotazione, non ne facciamo una questione cruciale in fase di valutazione. Il produttore, qualunque esso sia, lo vende in questo formato ed è logico aspettarsi che sia l’utente a trovare una soluzione, magari raffreddandolo con uno dei tanti heatsink forniti in dotazione con le schede madri PCI-E 5.0 di ultima generazione.

Vista così, la mancanza di un dissipatore (che però non guasta mai) non è da considerare un neo, tuttavia vogliamo ribadire che è sconsigliato utilizzare un SSD come il PNY CS2150 in modalità passiva. Dopo qualche minuto di utilizzo intensivo infatti, le temperature iniziano a salire anche sopra i 60 °C, rischiando di penalizzare le prestazioni per via del throttling del controller.

Per avere più chiara la situazione, a seguire trovate un ulteriore e semplice grafico che confronta le temperature senza dissipatore a quelle ottenute invece nelle medesime condizioni (vedi benchmark) ma utilizzando il robusto heatsink in dotazione alla nostra scheda madre.

Quanto costa e dove acquistare l’SSD PNY CS2150

L’SSD PNY CS2150 è già ampiamente disponibile, sia sul sito del produttore che presso i maggiori rivenditori di settore, incluso Amazon Italia. Il prezzo di listino per il modello CS2150 da 1 TB è di 103,99 dollari, cifra che come al solito lievita sul mercato europeo in base alla nazione e alle relative tasse.

Detto questo, attualmente il PNY CS2150 è uno degli SSD PCI-E 5.0 più accessibile anche nel nostro paese; il costo potrebbe/dovrebbe scendere ulteriormente nelle prossime settimane, soprattutto considerando che parliamo di un modello appena uscito.

Considerazioni

Con il nuovo CS2150, PNY propone secondo noi un prodotto piuttosto valido nel panorama degli SSD PCI-E 5.0 di fascia media; in questo segmento di mercato infatti, il costo finale fa molta differenza e l’azienda statunitense sembra voler attaccare la concorrenza con un prezzo molto competitivo.

Il fatto che in Italia i prezzi vengano successivamente gonfiati, non può essere attributo a PNY e non vanno a inficiare il giudizio complessivo di questo SSD (vale anche per gli altri brand per intenderci). Lo stesso ragionamento lo possiamo estendere alla mancanza di dissipatore, un elemento che permette di ridurre ulteriormente i costi, lasciando all’utente il compito di dissipare il drive (ma non è un problema con le nuove schede madri PCI-E 5.0).

Nei test abbiamo visto che il dissipatore comunque può fare la differenza in modo sostanziale, mentre lato velocistico i risultati sono migliori di un modello PCI-E 4.0, ma inferiori a un top di gamma come il Corsair MP700 PRO SE 4 TB (che costa tanto però).

In linea di massima, possiamo affermare che le prestazioni assolute sono in linea con altri SSD Gen 5.0 che utilizzano il controller PCI-E 5.0 Phison E31T (il più economico ed efficiente); la mancanza di una cache DRAM dedicata potrebbe far storcere il naso, ma come detto rientra tra i compromessi quando vogliamo contenere i costi.