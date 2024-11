ASUS ROG, con la sua linea Rapture, continua a spingersi oltre i confini di ciò che è possibile fare nel gaming e nella connettività. Il nuovo ROG Rapture GT-BE98 è il primo router gaming quad-band Wi-Fi 7 di ASUS, progettato per supportare le esigenze di connessione della prossima generazione. Con velocità fino a 25 Gbps e una doppia porta 10 Gbps, questo router rappresenta una scelta quasi obbligata per chi pretende il massimo ottenibile sul mercato.

Design alieno ma efficace per ASUS ROG Rapture GT-BE98

Il ROG Rapture GT-BE98 si distingue per il suo design aggressivo e futuristico, in linea con l’estetica del brand ROG. Le sue otto antenne esterne e i sedici elementi d’antenna interni sono ottimizzati per fornire una copertura completa e senza zone d’ombra. Ogni catena di radiofrequenze è dotata di un amplificatore ad alta potenza indipendente, garantendo un segnale stabile e potente. Il design unico con elementi di rame nelle antenne contribuisce a migliorare l’efficienza e la qualità del segnale, assicurando che ogni angolo della casa possa godere di una connessione affidabile con un singolo device nonostante sia compatibile con AiMesh (Wi-Fi Mesh).

All’interno del ROG Rapture GT-BE98 si trova una CPU quad-core da 2,6 GHz, che supporta anche gli scenari più complessi come il cloud gaming con più streaming e le connessioni a 10 Gbps. ASUS ha ottimizzato il sistema di dissipazione con una piastra in alluminio più spessa del 30%, strati di nanocarbonio e prese d’aria dedicate. Questo sistema garantisce una dissipazione del calore migliorata del 18%, mantenendo le impeccabili prestazioni del router anche in scenari impensabili.

Ecco tutte le porte a disposizione ROG Rapture GT-BE98 : 1 porta 10 Gbps per WAN/LAN

1 porta 2.5 Gbps per WAN/LAN

1 porta 10 Gbps per LAN

3 porte 2.5 Gbps per LAN

1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps per LAN

1 porta USB 3.2 Gen1

1 porta USB 2.0

ASUS ROG Rapture GT-BE98, un lusso per la connessione

Il ROG Rapture GT-BE98 porta le velocità wireless a un nuovo livello, raggiungendo picchi impressionanti fino a 25 Gbps grazie alla tecnologia avanzata del Wi-Fi 7. Questo router è progettato per gestire senza problemi multi streaming, gaming e altre attività simultanee, eliminando interruzioni, ritardi e congestioni.

La settima generazione di Wi-Fi rappresenta un balzo significativo rispetto ai suoi predecessori, incluso l’eccellente Wi-Fi 6E. Con una larghezza di banda ultra-larga di 320 MHz e una modulazione 4K-QAM, il Wi-Fi 7 ridefinisce l’esperienza di connessione. Immaginate la rete come un’autostrada virtuale: il raddoppio della larghezza di banda è come l’aggiunta di nuove corsie, che permette il transito di volumi di dati senza precedenti. La modulazione 4K-QAM consente di aumentare la densità dei dati trasmessi fino al 20%, rendendo più veloce il caricamento e lo scaricamento di dati in ogni sessione. Se fino a ieri i dati viaggiavano su una berlina spaziosa, oggi sfrecciano su un jet privato.

Progettato con un’architettura quad-band, il ROG Rapture GT-BE98 gestisce fino a sedici flussi Wi-Fi simultanei, assicurando un’esperienza fluida anche con più dispositivi connessi. La configurazione delle bande è ottimizzata per garantire le massime prestazioni: Banda 6 GHz : fino a 11.529 Mbps

: fino a 11.529 Mbps Prima Banda 5 GHz : fino a 5.764 Mbps

: fino a 5.764 Mbps Seconda Banda 5 GHz : fino a 5.764 Mbps

: fino a 5.764 Mbps Banda 2.4 GHz: fino a 1.376 Mbps Questa configurazione permette di distribuire il traffico in modo intelligente, ottimizzando le risorse e garantendo prestazioni elevate per gaming, streaming e navigazione in ogni angolo della casa.

Wi-Fi 7 introduce la Multi-Link Operation (MLO), che permette ai dispositivi di connettersi su più bande contemporaneamente, aggregando la larghezza di banda per ottenere velocità superiori e connessioni più stabili. Grazie alla gestione avanzata delle risorse, tecnologie come le Multi-Resource Units (MRU) e il Puncturing evitano sprechi di canali occupati o interferenze, utilizzando in modo efficiente le frequenze pulite per una trasmissione dei dati ancora più rapida e stabile.

Con un router come il ROG Rapture GT-BE98, è possibile sbloccare appieno il potenziale della propria connessione domestica o aziendale. Sebbene sia difficile sfruttare al massimo una macchina del genere in molte zone del nostro stivale, la qualità delle prestazioni è indiscutibile e quasi scontata. L’esperienza è eccellente, l’installazione è semplice e intuitiva, e il software, come vedremo, aggiunge funzionalità che danno un vantaggio in più.

Scheda tecnica ROG Rapture GT-BE98 : Wi-Fi : Quad-band Wi-Fi 7 con OFDMA e 4096-QAM

: Quad-band Wi-Fi 7 con OFDMA e 4096-QAM Antenne : 8 esterne, 16 elementi interni

: 8 esterne, 16 elementi interni Processore : Quad-core da 2,6 GHz

: Quad-core da 2,6 GHz Memoria : 256 MB Flash e 2 GB di RAM

: 256 MB Flash e 2 GB di RAM Modalità operative : Router, AiMesh, Access Point, Repeater, Media Bridge

: Router, AiMesh, Access Point, Repeater, Media Bridge Porte : Doppie porte 10 Gbps, quadruple porte 2,5 Gbps, USB 3.2 e 2.0

: Doppie porte 10 Gbps, quadruple porte 2,5 Gbps, USB 3.2 e 2.0 Gaming : Game Boost, WTFast, OpenNAT, Gaming Port

: Game Boost, WTFast, OpenNAT, Gaming Port Sicurezza: AiProtection Pro, VPN Fusion, firewall avanzato

Cosa cambia tra il Wi-Fi 7 ed il Wi-Fi 6E/6 Il Wi-Fi 7, basato sullo standard IEEE 802.11be, rappresenta un miglioramento significativo rispetto al Wi-Fi 6E, integrando tutti i benefici di quest’ultimo e introducendo novità esclusive. Tra i principali vantaggi del Wi-Fi 7 troviamo: Larghezza di Banda di 320 MHz : rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 raddoppia la capacità, permettendo un flusso di dati significativamente più elevato. Questo significa una connessione più fluida e reattiva, anche in presenza di numerosi dispositivi connessi.

: rispetto ai 160 MHz del Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 raddoppia la capacità, permettendo un flusso di dati significativamente più elevato. Questo significa una connessione più fluida e reattiva, anche in presenza di numerosi dispositivi connessi. Modulazione 4K-QAM : il Wi-Fi 7 utilizza la modulazione 4K-QAM, che consente una densità di dati superiore del 20% rispetto ai 1024-QAM del Wi-Fi 6E. Questo miglioramento si traduce in una velocità di trasmissione dati ancora maggiore, ideale per applicazioni come il gaming e lo streaming in alta definizione.

: il Wi-Fi 7 utilizza la modulazione 4K-QAM, che consente una densità di dati superiore del 20% rispetto ai 1024-QAM del Wi-Fi 6E. Questo miglioramento si traduce in una velocità di trasmissione dati ancora maggiore, ideale per applicazioni come il gaming e lo streaming in alta definizione. Multi-Link Operation (MLO): il Wi-Fi 7 introduce la possibilità di connettersi su più bande simultaneamente, cosa che il Wi-Fi 6E non supporta. Grazie a MLO, i dati vengono indirizzati automaticamente alla banda più adeguata, minimizzando la latenza e migliorando la stabilità della connessione, particolarmente utile per il gaming online.

Cosa può fare un router gaming come il ROG Rapture GT-BE98

Per i giocatori più esigenti, un router Wi-Fi tradizionale non basta: posizionare la postazione di gaming lontano dal router spesso comporta una connessione instabile e lenta, con perdita di segnale man mano che aumenta la distanza. Sebbene molti utenti tentino di risolvere il problema con economici Wi-Fi extender, questi dispositivi non rappresentano una vera soluzione: infatti, ogni extender aggiunge un “collo di bottiglia” alla connessione, riducendo la velocità e aumentando la latenza, un ostacolo insopportabile per chi gioca online.

Il ROG Rapture GT-BE98 progettato specificamente per i gamer eliminando i limiti dei router tradizionali. Compatibile con il sistema AiMesh di ASUS, che consente di collegare più dispositivi per creare una rete Wi-Fi Mesh in tutta la casa. Questo sistema di nodi interconnessi elimina i colli di bottiglia che possono influire negativamente sulle prestazioni del gaming, assicurando una copertura di rete uniforme e senza perdita di velocità sia in download che in upload. Con AiMesh, non importa quanto sia lontana la postazione di gaming dal router principale: ogni punto della rete è progettato per offrire le massime prestazioni.

Per approfondire Come ottimizzare una connessione per il gaming: la guida

Il ROG Rapture GT-BE98 non solo offre una connessione stabile e veloce, ma integra anche tecnologie avanzate per ottimizzare il traffico di rete dedicato al gaming. Grazie all’accelerazione di gioco a tre livelli, questo router assicura una connessione prioritaria per i dispositivi di gioco:

Priorità per PC Gaming e Console: i dispositivi collegati alla porta di gaming del router ricevono automaticamente la massima priorità, riducendo la latenza e migliorando la reattività. Priorità per i Pacchetti Dati fino al Server di Gioco: il Game Boost QoS adattivo gestisce automaticamente il traffico di rete, garantendo che i pacchetti dati dei giochi abbiano sempre la precedenza, per un’esperienza di gioco senza interruzioni. VPN Gaming Ottimizzata: con VPN Fusion, è possibile utilizzare una VPN dedicata per il gaming, assicurando un percorso di connessione libero da ostacoli fino al server di gioco. Questa funzione è particolarmente utile per i giochi eSport, ottimizzati per la bassa latenza.

Il ROG Rapture GT-BE98 supporta l’aggregazione LAN e WAN, che consente di combinare più connessioni per sfruttare al massimo la larghezza di banda offerta dal proprio provider Internet. Questa caratteristica permette ai gamer di godere di una connessione stabile e ultra veloce, anche quando più dispositivi sono collegati e utilizzano intensivamente la rete.

Altre funzioni Pro oltre al gaming La sicurezza è una priorità per ASUS, e il ROG Rapture GT-BE98 include AiProtection Pro by Trend Micro, per proteggere la rete da minacce esterne e malware. La funzione VPN Fusion permette l’utilizzo di VPN selettiva per gaming, senza influire sulle prestazioni generali della rete. Le numerose opzioni di sicurezza, come il firewall avanzato e il controllo parentale, rendono questo router ideale anche per un utilizzo familiare. Tra le funzioni disponibili è presente anche il Mobile Tethering tramite smartphone 4G o 5G, collegato via porta USB. È sufficiente attivare l’opzione Hotspot sullo smartphone, selezionare l’opzione USB e connettere il dispositivo al router. Una volta concesse le autorizzazioni necessarie, la connessione 4G o 5G dello smartphone sarà distribuita automaticamente tramite il router, rendendola accessibile in tutta la casa o in ufficio.

ASUS ROG Rapture GT-BE98 conclusioni

L’ASUS ROG Rapture GT-BE98 si conferma una scelta all’avanguardia per chi cerca prestazioni di rete senza compromessi, specialmente nel contesto del gaming ad alta intensità e dello streaming avanzato. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 e alla configurazione quad-band, questo router è in grado di gestire carichi multipli con un’efficienza e una stabilità senza pari, garantendo una copertura uniforme anche nelle case più ampie.

L’attenzione ai dettagli, come il design delle antenne e il sistema di dissipazione, sottolinea l’impegno di ASUS nel soddisfare le esigenze di chi pretende sempre il massimo. Attenzione a sottovalutare il valore intrinseco di un router come il ROG Rapture GT-BE98, siamo in un periodo di svolta dal punto di vista tecnologico. Le nuove frontiere delle streaming e del mondo AI aprono ogni giorno nuove porte, nuovi scenari dove anche il secondo conta. In questo futuro non c’è spazio per i ritardi o colli di bottiglia e con un’investimento del genere state tranquilli per un bel po’ di anni.

Il prezzo di listino di 899 euro è elevato, si tratta di un prodotto ROG in pieno stile e che punta a chi ha un set up premium oltre che una connessione in grado di soddisfare la cifra tecnica di questo router. Attualmente, però, è possibile trovarlo a 745 euro su Amazon, rendendolo sicuramente più interessante per chi ha la possibilità economica e strutturale di prendere e sfruttare bene un prodotto del genere.