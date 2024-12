Oggi ci occupiamo della nuova ASUS ProArt Z890-Creator WiFi, a nostro avviso una delle schede madri più interessanti proposte da ASUS per l’ultima generazione di processori desktop Intel Core Ultra 200S, annunciati ricordiamo lo scorso 10 ottobre.

Nelle scorse settimane la nuova piattaforma Intel Arrow Lake-S ha fatto discutere molto, soprattutto perché pur offrendo un incremento delle prestazioni assolute rispetto alla precedente generazione, pecca in alcuni ambiti ludici come il gaming ad alto refresh-rate, dove in sostanza viene battuto (molto spesso) anche dai modelli Intel Core 14a e 13a gen.

Tutt’altra storia se parliamo di gaming in 4K o meglio ancora di prestazioni in ottica produttività e creazione di contenuti, ovvero quel segmento di mercato per cui è concepita questa fiammante ProArt Z890-Creator WiFi. Per l’occasione ASUS ci ha fatto pervenire anche il suo nuovo dissipatore a liquido AiO della linea ProArt, il ProArt LC 360, soluzione ad alto profilo che sarà testata insieme alla motherboard con l’ultimo flagship Intel, il Core Ultra 9 285K.

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi: qualità e versatilità assicurata

La gamma di prodotti ASUS ProArt non ha bisogno di particolari presentazioni e nasce chiaramente per soddisfare quella fetta, o nicchia se preferite, di utenza enthusiast che mira ad assemblare una build per lavorare (ma non solo) in ambiti come la creazione di contenuti o la produttività.

La serie ProArt è composta da diverse tipologie di componenti e periferiche, tra queste spiccano schede madri, schede grafiche, monitor, case, arrivando ai notebook e sistemi di dissipazione. Rimanendo in tema schede madri, la gamma ProArt si colloca sulla stessa fascia di prezzo/qualità/prestazioni dei migliori modelli ROG Strix, un prodotto quindi che dovrebbe brillare per solidità, dotazione e prestazioni complessive.

Con la nuova ProArt Z890-Creator WiFi possiamo dire subito che ASUS porta avanti nel migliore dei modi il nome del brand, proponendo un prodotto completo su tutti i fronti e fornendo, almeno in questo caso, una funzionalità che poche schede madri di nuova generazione supportano, ovvero il Thunderbolt 5.0 a 120 Gbps. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi: design e caratteristiche

Iniziamo parlando di design, ambito dove ASUS non stravolge rispetto alla variante Z790, migliorandolo però con piccole ma interessanti modifiche che rendono la scheda ancora più elegante e premium (vedi inserti oro, abbandono della cover trasparente e modifica della grafica), il tutto però sempre con un approccio minimalista.

Al pari delle precedenti generazioni, nonché alla maggioranza delle schede madri con chipset Intel Z890 socket LGA 1851, il sistema di dissipazione è molto esteso, ma non esagerato, così come avrete notato l‘assenza di illuminazione RGB. Un robusto sistema di alette raffredda il generoso VRM 16+1+2+2 fasi (90A SPS per la CPU), con Digi+ VRM Control abbinato a doppio connettore 12V EPS 8pin ProCool II e un PCB a otto strati.

Nessuna rinuncia sulla qualità quindi, mentre passando un attimo alla dotazione e capacità di espansione, la ProArt Z890-Creator WiFi è a dir poco impressionante. Partiamo dalle memorie DDR5, sottosistema che condivide sostanzialmente con i migliori modelli ROG (più o meno), supportando 192 GB su quattro DIMM e moduli sino a 9.066 MT/s. L’utente avrà a disposizione funzionalità come DIMM Fit e AEMP III, per gestire stabilità e prestazioni anche con l’AI, mentre non manca ovviamente il supporto PCI-E 5.0, esteso ai primi due slot PCI-E x16, configurabili in modalità Gen 5.0 x8+x8 per installare due schede grafiche.

Il terzo slot x16 in basso è di tipo PCI-E Gen 4.0 x4 (ottimo per ulteriori schede di espansione), ma a differenza dei primi due non prevede il PCIe Slot Q-Release Slim, ovvero la possibilità di rimuovere la scheda grafica inclinandola leggermente verso il meccanismo. Il supporto SSD M.2 vede un totale di cinque slot di cui uno PCI-E 5.0 e quattro PCI-E 4.0, sempre a 4 linee. L’SSD PCI-E 5.0 primario, collegato alla CPU, è raffreddato da un generoso dissipatore, lo stesso vale per i restanti quattro, coperti da una piastra facilmente rimovibile grazie al nuovo M.2 Q-Release.

Disponibile anche sul primo slot SSD Gen 5.0, M.2 Q-Release permette di rimuovere i dissipatori con la semplice pressione di un pulsante; a questo poi si abbinano ulteriori chicche come Q-Latch M.2 e M2 Q-Slide, utili per semplificare e velocizzare l’installazione dell’SSD di vario formato, compressi 2242, 2260 e ovviamente 2280.

Previous Next Fullscreen

Parlando ancora di storage, ASUS ProArt Z890-Creator WiFi può accogliere quattro unità SATA 3 (6 Gbps), garantendo anche diverse opzioni di connessione/espansione direttamente dal PCB; a bordo sono presenti una USB-C 20 Gbps, una USB-C 5 Gbps e un header USB 2.0 per un eventuale impianto a liquido, oltre a tre header ARGB Gen2 e otto connettori 4pin per dissipatori, ventole e impianti a liquido AiO.

Chi lavora con la creazione di contenuti probabilmente utilizza anche una soluzione audio ad hoc, in questo caso però ASUS cura al meglio il chip integrato Realtek ALC1120P a 7.1 canali, abbinandoci un amplificatore interno, condensatori premium, nonché degli strati dedicati di PCB e connettori placcati in oro.

Il bello però deve ancora venire. Passando al pannello I/O, sempre con mascherina preinstallata e rinforzata, troviamo il piatto forte: non una, ma ben due porte USB-C Thunderbolt 5 120 Gbps, una Thunderbolt 4 USB-C 40 Gbps, sei porte USB Type-A 10 Gbps, HDMI (out) e Display Port (in), porta USB dedicata alla funzionalità BIOS Flashback con pulsante, pulsante CLEAR CMOS, audio in/out, doppia LAN da 10 Gbps e 2,5 Gbps, antenne WiFi 7 (320 Hz) con Q-Antenna per un collegamento semplice e rapido.

La presenza del Thunderbolt 5 è uno dei punti di forza di questa nuova ASUS ProArt Z890-Creator WiFi; tale caratteristica infatti, non solo è prevista esclusivamente sui modelli flagship (da oltre 900-1000 euro), ma garantisce una velocità di trasferimento dati incredibile (120 Gbps bidirezionali) oltre a una flessibilità che sicuramente farà gola a chi lavora nel campo della creazione di contenuti e produttività.

Oltre a poter connettere dispositivi di storage e periferiche di vario tipo, con collegamenti a cascata, gestione display e ricarica di dispositivi, la ProArt Z890-Creator WiFi è una delle migliori opzioni se guardiamo alle configurazioni multi-monitor; pensate infatti che grazie alle tre Thunderbolt avremo la possibilità di gestire ben cinque monitor con opzioni per pannelli 8K o 4K a 60 FPS. In questo contesto però raccomandiamo di consultare sempre al meglio il manuale d’uso e accertarsi della compatibilità/necessità di dispositivi e cavi di sorta.

Rimanendo nel contesto, ASUS abbina anche una buona dotazione software con utility come ProArt Creator Hub, ASUS Control Center Express, gestione avanzata dei dispositivi USB, delle chiavi di registro e dei programmi indesiderati. Un cenno anche al già noto ASUS Glidex, utile per incrementare la produttività con screen sharing, ASUS Driver HUB per gestire e aggiornare i driver delle periferiche, oltre a un abbonamento gratuito di tre mesi per Adobe Creative Cloud (valore oltre 400 euro).

Chiudiamo questo paragrafo con le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale che, al pari di quanto visto sui nuovi modelli di pari fascia AMD X870/E, sono ulteriormente migliorate anche su Z890 in vista dei processori Intel Core Ultra 200S con NPU integrata. Si parte con AI Overclocking che ottimizza le prestazioni con un overclock automatico “calcolato” dall’AI, passando ad AI Cooling II che con l’AI bilancia la dissipazione e l’acustica di sistema in base alle temperature di esercizio, o ancora AI Networking II per ottimizzare le prestazioni e il traffico col nuovo WiFi 7.

Come anticipato sopra, non mancano altri accorgimenti per gli appassionati, “prelevati” se vogliamo dai modelli ROG; oltre all’interfaccia BIOS, che ora vedremo, c’è ASUS Fan Xpert4 per gestire le ventole, ma anche ASUS Armoury Crate, supporto Aura Sync, Thunderbolt Share e molto altro.

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi: interfaccia BIOS

La ASUS ProArt Z890-Creator WiFi offre come visto un’ampia capacità di espansione e compatibilità per tutti gli standard di ultima generazione, ma non si limita solo a questo e guarda anche all’utenza che ama il tweaking, anche avanzato. Non sorprende quindi di ritrovare un’interfaccia BIOS completa e ricca di opzioni, ereditata senza dubbio dai modelli ROG Strix, soluzioni che riteniamo tra i migliori da questo punto di vista.

Spulciando il BIOS infatti ritroviamo in primis la modalità EZ Mode, semplice ma comunque completa e, allo stesso tempo, l’interfaccia avanzata (si accede con F7) dove sostanzialmente abbiamo a disposizione una marea di voci e opzioni per un tuning finissimo, sia per quanto concerne il processore che le memorie e molto altro. In linea di massima non notiamo stravolgimenti rispetto alla serie Intel Z790, ovviamente con tutte le novità implementate da Intel sulle CPU Core Ultra 200.

Previous Next Fullscreen

Tra le varie opzioni non mancano AI Overclocking, QFan e, novità di questa generazione, ASUS Q-Dashboard che ci offre una panoramica in tempo reale della scheda madre e delle componenti collegate.

Come in passato, anzi con un occhio di riguardo in più, quando abilitiamo l’overclock automatico tramite AI (ma anche manuale) ci viene mostrata una schermata di avviso sulle possibilità di incappare in problematiche legate alla stabilità qualora le impostazioni del BIOS siano errate o molto oltre specifica, suggerendo quindi una certa prudenza soprattutto ai meno esperti.

Scheda tecnica ASUS ProArt Z890-CreatorWiFi

Prima di passare alle nostre prove di rito, facciamo un riepilogo dettagliato sulla scheda tecnica della ProArt Z890-Creator WiFi

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: Intel Z890

CPU supportate: Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S)

Socket LGA 1851

VRM 16+1+2+2 (Smart Power Stage 90A per la CPU)

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 192 GB Velocità sino a DDR5 9.066 MT/s (OC) Intel XMP 3.0, ASUS DIMM Fit, ASUS DIMM Flex, ASUS AEMP III

Output/Input video: 1x Display Port (In) 1x HDMI 2.1 4K 60 Hz 2x USB-C Thunderbolt 5 120 Gbps, sino a 5 display, supporto 8K 60 Hz 1x USB-C Thunderbolt 4 40 Gbps, supporto 8K 60 Hz (via Display Port)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (x16 o x8) 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (x8) 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4)

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 x4 con M.2 Q-Release, Q-Latch M.2 e M2 Q-Slide 4x M.2 PCI-E 4.0 x4 con M.2 Q-Release, Q-Latch M.2 4x SATA 6 Gbps

Porte USB (in totale): 2x USB Type-C Thunderbolt 5 1x USB-C Thunderbolt 4 6x USB 10 Gbps Type-A 1x USB Type-C Gen 3.2 Gen 2×2 20 Gbps (header frontale) 1x USB 5 Gbps (header frontale) 3x USB 2.0 (2 via header)

Rete: LAN Marvell AQtion 10 Gbps con ASUS LANGuard LAN Intel 2,5 Gbps con ASUS LANGuard Wi-Fi 7 2×2 320 MHz e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P 7.1 Surround

Tecnologie ASUS: Armoury Crate, Driver Hub, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 3, MyHotkey, BIOS Q-Dashboard AI Networking II, AI Overclocking, AI Cooling II, Fan Xpert4, Interfaccia BIOS a 1080P



ASUS ProArt LC 360: un dissipatore AiO elegante ma soprattutto potente

Nel contesto delle ultime novità introdotte da ASUS nel catalogo ProArt, spicca sicuramente il nuovo ASUS ProArt LC 360, un sistema a liquido all-in-one da 360 millimetri che va ad affiancare il già ottimo ProArt LC 420. Come avrete intuito si tratta di un AiO con radiatore da 360 millimetri, abbinato per l’occasione a una pompa ad alte prestazioni con motore trifase e tre ventole Alphacool Apex Stealth Metal Power, tra le più potenti in circolazione grazie a un regime rotativo sino a 3.000 RPM e una pressione statica di ben 4.46 mmH2O.

Ma non è tutto. Le ventole Alphacool, (sul ProArt 420 ci sono tre Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM da 140 mm), supportano l’installazione daisy-chain per semplificare e velocizzare il processo di assemblaggio della build. Il design si abbina alla perfezione allo stile ProArt, così come risultano curati i dettagli sul radiatore e sul blocco waterblock/pompa.

Visto che questa linea ASUS non punta affatto sui colori e sui led ARGB, ASUS ha limitato il tutto a una sorta di indicatore di stato sul waterblock che può riportare il carico sul sistema, la temperatura o il regime rotativo delle ventole. Rimanendo in tema design e costruzione, il produttore utilizza tubi in gomma rivestiti da 45 centimetri e un’ampia base in rame per il waterblock che consente di massimizzare le prestazioni termiche.

Chiudendo in ottica compatibilità, essendo l’ASUS ProArt LC 360 un dissipatore AiO di ultima generazione, non manca il supporto per i nuovi Intel Core Ultra 200 LGA 1851, i modelli LGA 1700 e anche LGA 1200/115x; in casa AMD c’è posto per tutta la gamma AM4 e i più moderni AM5, compresi quindi i Ryzen 9000 e le varianti X3D che arriveranno a breve. Ultima, non per importanza, una garanzia estesa a 6 anni.

Scheda tecnica ASUS ProArt LC 360

Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Pompa: ad alte prestazioni (max 2.700 RPM), silenziosa e regolabile

Indicatore led di stato personalizzabile via software (temperature, carico o velocità ventole)

Base: in rame

Radiatore: in alluminio da 360 mm

Dimensioni radiatore: 394 x 120 x 27 mm

Lunghezza tubi: 450 mm

Ventole: 3x Alphacool Apex Stealth Metal Power (PWM)

Caratteristiche Ventole: Dimensioni: 120×25 mm Regime rotativo: 0-3.000 RPM Portata max 68,99 CFM Pressione statica max 4.33mm-H2O Rumorosità max 39,5 dBA

Supporto Armoury Crate

Socket Intel supportati: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x

Socket AMD supportati: AM4, AM5

Garanzia 6 anni

Recensione ASUS ProArt Z890-Creator WiFi: la nostra prova

Al momento della nostra prova, l’unica rinuncia che abbiamo dovuto fare è stata quella relativa al test sull’interfaccia Thunderbolt 5, questo perché al momento non siamo in possesso di un dispositivo che supporti lo standard e possa saturare completamente il bus a 120 Gbps.

Per adesso quindi rimandiamo questa prova, mentre avendo già testato e verificato le prestazioni assolute dei processori Intel Core Ultra 200S, oggi andremo a capire cosa ci può dare in più la ASUS ProArt Z890-Creator WiFi dal punto di vista velocistico, cercando anche di verificare come si comporta con il tuning e l’overclock, magari aiutato dall’Intelligenza Artificiale.

Riguardo le prestazioni dettagliate del dissipatore AiO ASUS ProArt LC 360 invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che lo vede alle prese con diverse impostazioni per rilevare temperature e rumorosità. A seguire invece l’hardware utilizzato per questa sessione di prova:

Piattaforma di test

Scheda madre: ASUS ProArt Z890-Creator WiFi

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: ASUS ProArt LC 360

Memorie: 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB 6.400 MT/s

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2 e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi: prestazioni al top per Intel Arrow Lake

Le prestazioni della piattaforma Intel Z890 sono state analizzate in diverse occasioni, anche in relazione ai vari profili energetici rispetto alla precedente generazione di processori Intel Raptor Lake (qui trovate il nostro approfondimento). Ricordiamo inoltre che a breve è previsto un importante aggiornamento BIOS da parte di Intel per le CPU Arrow Lake, a quel punto potremmo rivedere tutti i benchmark lato velocistico nei vari scenari di utilizzo.

Solitamente le schede madri ASUS si fanno notare per delle impostazioni e profili BIOS particolarmente ottimizzati, questa ASUS ProArt Z890-Creator WiFi non fa eccezione e le opzioni per limare ulteriormente le performance sono diverse, ASUS AI Overclocking incluso.

Per verificare l’impatto dell’utility ASUS, basata ricordiamo sull’AI, abbiamo condotto una prima sessione di benchmark con impostazioni di fabbrica, abilitando in un secondo tempo AI Overcloking che, come prevedibile, sblocca del tutto il MTP incrementando tra l’altro la frequenza degli E-Core sino a 4,9 GHz. Ecco i risultati ottenuti con alcuni benchmark di riferimento:

Come visto in altre occasioni, lo “sblocco” totale del MTP della CPU non va a intaccare più di tanto la prestazioni in single-core (e nei giochi), mentre come si può facilmente intuire dal grafico riportato sopra, si guadagna qualcosa in ambito multi-thread, ovviamente con consumi di picco più elevati (sarà l’utente a decidere in base alle proprie esigenze).

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi e ASUS ProArt LC 360: prezzo e dove acquistarli

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi e ASUS ProArt LC 360 sono già ampiamente disponibili presso i maggiori rivenditori di settore. Come discusso in apertura, ma confermato e verificato nel corso dell’articolo, siamo di fronte a prodotti ad alto profilo, in primis per quanto riguarda la scheda madre; il dissipatore invece ha un costo più contenuto, posizionandosi comunque sulla fascia dei 250 euro. A seguire qualche link per l’acquisto:

Considerazioni

ASUS ProArt Z890-Creator WiFi si è dimostrata una scheda madre davvero solida, curatissima per design e dettagli e con prestazioni che hanno poco da invidiare anche ai modelli più costosi e blasonati di fascia enthusiast con chipset Z890 per CPU Intel Core Ultra 200.

Questa motherboard risulta a dir poco completa per dotazione e capacità di espansione, non solo perché supporta DDR5 e il PCI-E 5.0 sugli SSD, ma anche e soprattutto per la presenza di due porte Thunderbolt 5 a 120 Gbps; come anticipato sopra, al momento non ci sono in giro molte periferiche capaci di sfruttare tale interfaccia, ma in ottica futura è senza dubbio un ottimo investimento, soprattutto se guardiamo a periferiche di storage esterne e/o configurazioni multi-monitor di fascia alta.

Moltissime le opzioni USB, mentre in alternativa c’è anche una Thunderbolt 4 40 Gbps e in linea di massima non manca proprio nulla per gli utenti enthusiast anche per quanto concerne la rete. L’interfaccia BIOS è altrettanto completa e possiamo dire senza problemi che ritroviamo sostanzialmente tutte, o quasi tutte, le opzioni dei modelli ROG più spinti anche per quanto concerne l’overclock e il tuning di sistema.