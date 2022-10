Nel mondo dei PC Builder, gli RGB, le peggiori combinazioni cromatiche, la stravaganza, regnano sovrane. I gusti son gusti ma ci sono circostanze dove l’eleganza conta. Spesso per arrivare al vertice dell’eleganza e del minimalismo c’è bisogno di fare dei compromessi in termini di potenza del PC o in termini di gestione futura. Fortunatamente ASUS ha deciso di mettere un freno a questo trend con il suo nuovo case ASUS Prime AP201. Un case elegante, minimal, da salotto di classe e con un prezzo che fa la differenza.

Case – ASUS Prime AP201

Esteticamente il case ASUS Prime AP201 è bellissimo, molto meglio dal vivo che in foto o render, è elegante e minimale perfetto per l’ufficio curato o anche per una postazione da salotto. Si tratta di un case mATX con buonissime possibilità di espansioni nonostante le dimensioni molto compatte, ciò che colpisce è la possibilità di installare alimentatori standard ATX, quelli necessari per configurazioni molto molto spinte.

Solo per scopi di test abbiamo inserito in questo case ASUS Prime AP201 il ROG Thor Platimum da 1000 W, un alimentatore pronto al PCIe 5.0 che attualmente sta alimentando la nostra RTX 4090, presto vi parleremo anche della combo ROG Thor e RTX 4090. Solitamente case così compatti non permettono l’installazione di PSU così grandi e potenti, supportano solo gli sfx piccoli e costosi, avere la possibilità di inserire in totale tranquillità un PSU ATX in questo case, apre un mondo di libertà per chi vuole fare configurazioni spinte o particolarmente custom.

Altra nota di merito è la possibilità di ospitare anche dissipatori a liquido da 360mm, quindi anche le CPU decisamente potenti degli ultimi tempi sono assolutamente coperte. Ovviamente chi ha la voglia di costruire un custom loop in un case del genere troverà pane per i suoi denti e ci potrà inserire tutte le componenti più potenti e sfruttare a proprio vantaggio la rete mesh della struttura del case.

Il case ASUS Prime AP201 è finito nei dettagli basti notare i piedini curatissimi, è davvero facile assemblare al suo interno con anche parecchio spazio per il cable management ed ha anche la possibilità di essere completamente aperto senza dover utilizzare un giravite, tutte le paratie sono a sgancio rapido. Sono tantissimi i pregi di questo case con anche un airflow ben veicolato verso la GPU e con temperature assolutamente adeguate ma c’è un punto che lo rende ancor più interessante, il suo prezzo.

L’ASUS Prime AP201 costa 99 Euro di listino, sul web di tanto in tanto si trova anche a meno. Si tratta di un prezzo assolutamente breaking per un prodotto di questa qualità, non ci sono alternative con le stesse possibilità di assemblaggio e la stessa precisione costruttiva a questa cifra. Assolutamente consigliato se siete amanti dell’eleganza senza rinunciare a prestazioni brute.

Scheda Madre – ASUS Prime B660M-A Wi-Fi DDR4

Una motherboard mATX di ASUS per i processori Intel Core di dodicesima generazione (socket LGA 1700, chipset scheda madre B660) in grado di ospitare anche la nuovissima generazione tredici di Intel che abbiamo visto nella nostra recensione del Core i7 13700K. Il design di questa Prime B660M è molto bello, una motherboard pulita e senza RGB con un look sobrio ed industrial, la costruzione è di livello con connettori solidi e tanti piccoli dettagli che faranno la gioia degli amanti delle build come le piccole viti per il dissipatore M.2 che non scappano via.

Per tutto il resto siamo al vertice anche in fascia media con PCIe Gen4, RAM DDR4 con OC ad alte frequenze, la richiesta Ethernet 1G Intel per il gaming ed il richiestissimo Wi-Fi 6 già incluso. Non mancano tanti slot M.2 utilissimi per le espansioni ed anche una feature di fascia più alta come la presenza del connettore per la USB-C 3.2 Gen2 sulla parte frontale per velocità di trasferimento dati elevatissime via USB-C.

Processore – Intel Core i5 12400

Il Core i5 12400 è un 6 Core 12 Thread con frequenza base di 2,5 GHz e max boost a 4,4 GHz con Intel Turbo Boost. La smart cache è da 18 MB e due tecnologie presenti degne di una menzione sono il supporto al DL Boost di Intel e al Neural Accelerator 3.0. Per chiudere il cerchio, il TDP è settato a 65 W ma se utilizzato con un dissipatore di terze parti, è il caso di sbloccare i power limit e sfruttare tutta la potenza di questo processore (+117 W). Se hai già una scheda video punta alla versione 12400F per risparmiare.

Dissipatore – Noctua NH U12A

Il Noctua NH U12A è un gran dissipatore a singola torre ed in versione chromax.Black fa anche la sua figura estetica nel case AP201 di Asus. Grazie a SecuFirm 2 supporta tutti i socket in commercio, è validissimo per dissipare anche processori di serie K di Intel e grazie alle ventole da 120mm NF-A12x25 è anche uno dei dissipatori più silenziosi sul mercato.

Per il resto, nel case AP201 abbiamo aggiunto qualche ventola extra Noctua di qualità per migliorare l’airflow già ottimo grazie al mesh, l’airflow premia principalmente la GPU che riceverà sempre aria fresca ma c’è spazio per installare parecchie ventole anche se si opta per una soluzione a liquido.

SSD e RAM – Segui il canale Telegram

Per la RAM, abbiamo puntato su due moduli da 8 GB DDR4 per utilizzare 16 GB in dual channel (sempre prese in offerta grazie al nostro canale Telegram). Non c’è bisogno di prendere le RAM più veloci in circolazione ma quelle che hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Al momento non ha senso valutare le RAM DDR5 per una build non top gamma, solo quelle costano quanto mezza build e non offrono ancora differenze prestazionali tangibili.

Sempre dal canale Telegram, abbiamo preso in offerta l’SSD di questa build, è un modulo M.2 NVMe di Kingston da 1 TB ed al giorno d’oggi conviene assolutamente prendere un NVMe, sia per il prezzo e sia per le prestazioni che riesce a dare con il PCIe 4.0 e per quelle che darà grazie a Direct Storage su Windows 11.

Scheda video – ASUS Dual Radeon RX 6700 XT

La ASUS Dual è una delle Radeon RX 6700 XT più valide in circolazione ed è anche una delle personalizzazioni più adeguate per una GPU del genere. La RX 6700 XT è una scheda video in grande rivalutazione per il gaming e la content creation grazie al suo prezzo sempre più interessante e ovviamente grazie a delle prestazioni in gaming di livello. Scheda che riesce a gestire il gaming in 1440p senza nessuna rinuncia con un frame rate compreso tra gli 80 fps e i 170 fps a seconda del titolo che sia un Tripla a maxato o un eSport competitivo.

La ASUS Dual Radeon RX 6700 XT ha il sistema di dissipazione Axial-tech con due ventole, heat pipe e un bel radiatore con anche uno switch rapido per la modalità prestazioni o silenziosa. Non ci sono tanti RGB evidenti ma solo una piccola striscia che esalta il design sobrio di questa scheda video. Per il resto, 12 GB RAM dedicata GDDR6 40 compute unit, 40 ray accelerator, 2560 steam processor, una frequenza di clock in boost bella alta ma un consumo tutto sommato contenuto.

Alimentatore – ASUS ROG Thor e TUF Gaming

Come già detto nella sezione dedicata alla descrizione del case Asus Prime AP201, abbiamo inserito l’alimentatore ASUS ROG Thor Platinum 2 da 1000 W solo per rendere l’idea delle potenzialità di un case così piccolo. In realtà per una build del genere con Core i5 12400 + Radeon RX 6700 XT non servono minimamente 1000 W ma molti, molti meno.

Per restare sempre in casa Asus un TUF Gaming Bronze da 750 W è più che sufficiente per una configurazione del genere e lascia anche ampio margine di miglioramento per possibili upgrade delle componenti. Ovviamente il portafoglio ringrazia.

Prestazioni PC Build Minimal

Partiamo dalle temperature del case. Solitamente in case di dimensioni compatte le temperature sono il pericolo più grande, in questo caso non è così. La struttura in mesh del case ASUS Prime AP201 consentono di avere un ricambio d’aria continuo. L’aiuto delle ventole è certamente gradito per la GPU che avrà sempre aria fresca a disposizione che arriva dal basso (dove si trova anche un filtro anti polvere), l’aria calda verrà espulsa dalla parte alta e posteriore del case, proprio come fisica vuole.

Con una combinazione come il Core i5 12400 e la Radeon RX 6700 XT entrambi dissipati da ottime soluzioni come il Noctua NH U12A e il sistema di dissipazione della scheda video ASUS Dual, questo case resta sempre fresco. Si toccano a malapena i 70° nelle situazioni di stress ma mantenendo una silenziosità assolutamente adeguata per ufficio o salotto.

Per quanto riguarda le prestazioni in ambito content creation, produttività e gaming, la combinazione CPU + GPU non pone limiti a ciò che si può fare con questa build Minimal. Si tratta di una build di fascia media con ampie possibilità di upgrade ma con delle prestazioni assolutamente convincenti in gaming con un 1440p completamente assorbito, una produttività bella spinta grazie alle tecnologie Intel e alle accelerazioni AMD. Sono delle componenti rodate, trovate già tutte le varie prove e test non solo su TuttoTech ma dovunque sul web.

Ciò che può fare la differenza è, ancora una volta, la possibilità di stravolgere la build e puntare a componenti più potenti come un Core i5 13600K magari dissipato da un sistema a liquido da 360mm pienamente compatibile con il case e magari puntare alle prossime GPU next gen in arrivo. Il tutto potrà essere retto dai PSU più importanti in circolazione, se nel case AP201 entra un ROG Thor, allora siete tutti coperti.

PC Build Minimal, conclusioni

Se si guarda in giro alle configurazioni custom della maggior parte degli appassionati si troveranno solo RGB, case enormi e tanti ritocchi al solo fine estetico. Qualcuno erroneamente potrebbe pensare che assemblarsi un PC equivalga a dover avere tante lucine, tanti cavi a viste e delle dimensioni mastodontiche sulla scrivania.

In realtà non è così, si possono creare PC Build eleganti e minimaliste con una riuscita estetica pazzesca in grado di far impallidire anche il più critico designer. Il punto però è che serve una buonissima dose di manualità e una grandissima conoscenza del parco componenti a disposizione per crearsi un PC del genere, oltre ad una disponibilità economica ampia.

ASUS però con il suo case ASUS Prime AP201 stravolge le cose. C’è eleganza, minimalismo ma zero rinunce in termini di prestazioni, si assembla come qualsiasi altri PC e non richiede nessuna competenza particolare e soprattutto costa poco. Chi sogna un mATX di design o un Mini ITX custom sa bene quanto costi accedere a quei case e quante limitazioni ci siano, avere zero limitazioni ad un prezzo accessibile è la chiave per sdoganare i PC assemblati eleganti, minimal, perfetti per il gaming, la creazione di contenuti e l’intrattenimento personale.

Pensate a dover mettere un PC Gaming enorme, ricco di RGB, in salotto. Ecco, a meno che non abbiate abbracciato gli RGB come stile di vita, non è il massimo. Ora immaginate di piazzare sul mobiletto della TV o anche a terrà un case compatto del genere, cambia tutto.

Il case ASUS Prime AP201 è la soluzione perfetta per chi cerca eleganza, compattezza e prestazioni. Un alleato da scegliere per chi vuole diminuire l’ingombro sulla propria postazione o per chi non ha mai pensato di farsi un PC per motivi estetici, economici o di altra natura. Difficilmente un semplice case può cambiare le carte in tavola ma questa volta ASUS ha tirato fuori un piccolo gioiello e lo rende accessibile a tutti, una rarità di questi tempi.