Negli ultimi anni la potenza dei portatili sta arrivando a livelli impensabili non solo per i notebook gaming ma anche per i pc portatili da studio o lavoro. Sono migliorati al punto che tante persone si stanno chiedendo, meglio un notebook o un PC Desktop? Posso utilizzare un portatile al posto di un PC fisso? A queste domande non è possibile dare una risposta secca ma è il caso di entrare nel dettaglio della sfida notebook vs PC Desktop.

Notebook vs PC Desktop: portabilità e ingombro

Per iniziare questa sorta di sfida per capire cos’è meglio tra un notebook o un PC fisso è il caso di partire dalle basi, dai concetti più elementari. Un notebook, per sua natura, ha lo scopo di essere portatile e di poter essere utilizzato a batteria dovunque. Treno, aereo, al bar, dovunque tu ti trova un pc portatile ti permetterà di lavorare in serenità con una bella tastiera integrata e buon display luminoso. Ovviamente può anche essere utilizzato a casa, magari collegato ad un monitor esterno per ricreare una sorta di ambiente simil Desktop.

Contrariamente un PC Desktop è pensato per essere una macchina fissa sulla scrivania dell’ufficio o di casa costantemente attaccata alla corrente e fornita di monitor e periferiche esterne per utilizzarlo. Negli ultimi anni i PC fissi sono diventati anche più piccoli nelle dimensioni, esistono Mini PC che posso essere comodissimi da trasportare in giro, si possono assemblare PC Build Mini ITX altrettanto piccole e potenti ma tutte queste soluzioni prevedono comunque l’utilizzo di un monitor e di periferiche esterne da utilizzare, oltre alla necessità di una presa di corrente. Quindi sì, è vero, è possibile utilizzare un PC Desktop in una postazione diversa e trasportarlo con relativa facilità ma andrà comunque creata una postazioni in un altro luogo. Difficilmente vedrete persone che utilizzano una Build Mini ITX o un Mini PC con monitor, tastiera e mouse in treno anche se tecnicamente possibile.

Notebook vs PC Desktop: prestazioni

Il dubbio di tantissime persone per quanto riguarda la scelta tra un PC portatile ed un fisso nasce dall’aumento delle prestazioni che i notebook hanno visto negli ultimi anni. Qualche tempo fa era impensabile dare ad un notebook dei carichi di lavoro simili a quelli di una macchina fissa, oggi non è più così, i notebook sono macchine perfettamente in grado di essere validissimi strumenti di lavoro. Esistono addirittura dei notebook rinominati desktop replacement perché così tanto spinti fin termini hardware da poter sostituire un fisso.

Partiamo però dalle fondamenta, un notebook non potrà mai avere esattamente lo stesso livello di prestazioni di un PC Desktop. Il motivo è semplice, una macchina fissa ha più spazio a disposizione per ospitare delle componenti migliori, in grado di spingere di più mantenendo alte le prestazioni nel tempo avendo maggior capacità di dissipazione del calore. Per esempio una CPU su un PC Desktop può consumare e scaldare di più portando al limite estremo il livello di prestazioni raggiungibile. Su un notebook una CPU è limitata dal corpo piccolo, sottile e leggero del portatile, di conseguenza il calore generato e i sistemi di dissipazioni non permettono di raggiungere i picchi di prestazioni di un PC Desktop.

Altro esempio molto semplice per capire questa differenza in termini di prestazioni può essere la GPU. Nei portatili la GPU può essere integrata o anche dedicata ma in entrambi i casi si avranno gli stessi limiti di dissipazione e calore che colpiscono anche la CPU. Su un PC Desktop basta osservare le dimensioni delle schede video per capire che hanno delle prestazioni completamente differenti, il corposo dissipante è enorme, ci sono più ventole per raffreddarla ed anche le dimensioni della GPU nuda e cruda possono essere maggiori. Ovviamente questi discorsi reggono confrontando specifiche simili tra un notebook ed un PC Desktop.

Per comprendere al meglio lo scarto di prestazioni, prendiamo come esempio un notebook gaming di fascia alta con Intel Core i9 12900H e RTX 3080 Ti vs un PC Build gaming con Intel Core i9 12900K e RTX 3080 Ti. Per non complicare troppo le cose non entreremo nel dettaglio di core, temperature, RAM e piattaforma, il test Cinebench per la CPU e Cyberpunk 2077 Ray Tracing con DLSS servono solo per fare una stima quantitativa delle differenze tra due macchine al top del mercato.

Intel Core i9 12900H notebook Cinebench: 1895 SC 18616 MC

Intel Core i9 12900K Desktop Cinebench: 1998 SC 27560 MC

RTX 3080 Ti notebook Cyberpunk 1440p RTX Max DLSS: 40 fps

RTX 3080 Ti Desktop Cyberpunk 1440p RTX Max DLSS: 80 fps

Chiaramente questi test sono riduttivi ma utili a dare un riferimento numerico tra le differenze di un notebook rispetto ad un PC fisso. Va specificato che abbiamo preso come esempio un notebook gaming molto potente ma la maggior parte dei notebook, quelli sottili e leggeri per studio o lavoro, non arrivano nemmeno lontanamente a quei livelli di prestazioni lì nonostante siano portatili veloci, reattivi e super validi per l’utilizzo quotidiano o lavorativo leggero.

Tirando una linea di massima è chiaro che un PC fisso avrà sempre della potenza di calcolo maggiore di un pc portatile, il tutto però senza denigrare in nessun modo i notebook che negli ultimi anni sono diventati talmente tanto potenti che molte persone scelgono di utilizzare i portatili come Desktop collegandoli a monitor esterni con tastiera e mouse.

Stesso identico discorso vale anche per chi si interroga se è meglio un Macbook M1 o un Mac fisso come un Mac Mini M1, un Mac Studio o un iMac. Discorsi di temperature, dissipazione e spazi per spremere al massimo le prestazioni dei SoC Apple Silicon M valgono anche qui e sintetizzando si può tranquillamente affermarne che un Mac Mini M1 sia più potente di un Macbook M1 anche se di poco. Ovviamente se si sale con le configurazioni il discorso resta lo stesso un MacBook Pro 16 con M1 Max renderà meno di un Mac Studio con M1 Max.

Notebook vs PC Desktop: aggiornabilità

Altro enorme fattore da tenere a mente quando si sceglie se prendere un notebook o farsi un PC Desktop è l’aggiornabilità e la durata nel tempo. Molti notebook permettono di essere smontati e di cambiare la memoria SSD con un modulo più capiente, alcuni consentono addirittura di inserire un secondo modulo SSD, altri invece permettono di cambiare anche la scheda Wi-Fi o i due banchi di RAM SODIMM.

Un utente più esperto sarà anche in grado di fare una manutenzione più profonda del proprio notebook andando però ad invalidare la garanzia, in questo modo potrà sostituire la tastiera, il trackpad, le antenne del Wi-Fi rotte o anche la semplice sostituzione della pasta termica per avere qualche grado in meno sul portatile.

Il grandissimo vantaggio di un PC Desktop è quello di poter aggiornare o sostituire qualsiasi componente della macchina. Chiaramente alcuni preassemblati non consentono di farlo in autonomia o senza invalidare la garanzia, stessa cosa vale per un PC fisso All in One dove magari è concessa solo la sostituzione della memoria SSD.

Quelli però sono casi specifici, in una Build fatta a dovere sarà possibile cambiare, sostituire o aggiornare qualsiasi componente. Si può cambiare la CPU e inserirne una più potente, si può fare la stessa cosa con la scheda video. Si può aumentare la qualità e il quantitativo di RAM e memorie SSD. Si possono aggiornare o sostituire la scheda madre, il dissipatore, le ventole o anche l’alimentatore se si ha bisogno di maggior potenza avendo aggiornato CPU e GPU. Chiaramente si può cambiare anche il case del proprio PC fisso in modo da averne uno nuovo con magari più o meno luci RGB, più piccolo o più grande.

Palesemente avere un PC Desktop da maggior spazio di manovra all’utente, permette di personalizzare ogni singolo aspetto del proprio PC e di farlo esattamente secondo le proprie esigenze. Da non sottovalutare anche la possibilità di scegliere il monitor, la tastiera e il mouse più adatto allo scopo a differenza di un notebook dove anche quel tipo di aspetto c’è da scegliere tra le varie configurazioni proposte dal produttore del portatile.

Notebook vs PC Desktop: prezzi

Parlare di prezzi nella scelta di un notebook o un PC Desktop non ha molto senso. Sono due categorie diverse per scopi diversi, esistono troppe variabili per fare un vero e proprio confronto equo. Per dirne una, esistono ultrabook sottili e leggeri che costano oltre i 1500 Euro e non hanno minimamente le stesse prestazioni di una Build PC assemblata con quello stesso budget o addirittura anche molto molto meno.

C’è poi da considerare quanto sono fluttuanti i prezzi del mercato attuale sia per i notebook che per le componenti di un PC Desktop. In alcuni periodi potrebbero essere molto più convenienti i notebook, in altri potrebbe essere più conveniente farsi un PC fisso. In ogni caso, generalizzando e senza entrare troppo nel dettaglio sia di specifiche che si eventuali esigenze personali, un buon notebook solitamente costa un po’ di più di un PC Desktop a parità, teorica, di specifiche. Allo stesso tempo però c’è da considerare che al PC fisso c’è da aggiungere il costo di monitor, tastiera e mouse in caso di assenza nel proprio set up.

Notebook vs PC Desktop: cosa conviene scegliere e perché

Una delle domande che spesso le persone si pongono è, si può utilizzare un notebook come un fisso? Oppure meglio prendere direttamente un PC Desktop rispetto ad un notebook. Ecco a queste domande e tutti i loro derivati, ci sono varie risposte da dare. Prima di ogni cosa partiamo da una premessa, ogni macchina ha il proprio scopo e sarebbe ideale avere sia un notebook per la mobilità che un PC Desktop fisso sulla scrivania.

Chiaramente però non tutti hanno la necessità di avere due macchine e nemmeno vogliono affrontare quella spesa, per questo motivo in tanti utilizzano il notebook a casa come PC fisso magari andando a collegare un monitor esterno e delle periferiche esterne. Messa da questo punto di vista, se l’utilizzo che se ne deve fare è lavorativo leggero, intrattenimento casalingo e poco altro, allora è possibile scegliere il notebook rispetto ad un PC Desktop in quanto riuscirà perfettamente a rispondere alle vostre esigenze sia in casa che fuori casa.

Se invece l’utilizzo del computer che state bramando è lavorativo, è preferibile un PC Desktop rispetto ad un notebook. Come pura e semplice macchina da lavoro offre tanti altri vantaggi oltre a prestazioni nude e crude. Un PC Desktop vi permette di risolvere più facilmente eventuali problemi a singole componenti rispetto ad un notebook che va direttamente rispedito in assistenza in caso di problemi. Se il lavoro richiede tanta potenza bruta anche in mobilità, è il caso di abbinare ad un PC Desktop anche una workstation mobile da utilizzare quando si è lontani da casa o ufficio.

Chiarita la questione sul dubbio notebook vs PC Desktop e compreso che non c’è una risposta univoca, potrebbe essere interessante andare a descrivere l’utente tipo di un notebook rispetto ad un utente tipico di un PC Fisso in questo modo se il dubbio è ancora presente nella vostra mente sarà più facile capire qualche macchina fa al caso vostro. Fermo restando che avere sia il notebook che il PC Desktop è la scelta migliore.

Perché scegliere un notebook rispetto ad un PC Desktop

Se scegli un notebook rispetto ad un PC Desktop sicuramente lo fai in vista delle tue esigenze di mobilità. Probabilmente viaggi spesso per andar a lavoro o scuola e vuoi avere sempre con te una macchina leggera che ti permetta di essere produttivo anche seduto ad un tavolino di un bar sorseggiando un caffè. Se hai bisogno di tanta potenza in mobilitò sarai costretto a prendere dei PC portatili più pensanti e spessi, ti conviene puntare ai migliori notebook gaming che spesso e volentieri sono anche delle workstation di primissimo livello.

Sia con un notebook gaming o con un pc portatile sottile e leggero, anche a casa o in ufficio potrai utilizzarlo come una sorta di PC fisso con l’abbinamento di monitor, tastiera e mouse. Attenzione solo alla durata della batteria, se utilizzerai il notebook come postazione fissa ti ritroverai spesso collegato all’alimentatore.

Perché scegliere un PC Desktop rispetto ad un notebook

Se scegli un PC Desktop rispetto ad un notebook probabilmente non ti interessa nulla di portare il tuo computer dovunque, vuoi lavorare o giocare comodamente alla tua postazione e lo vuoi fare nel massimo delle prestazioni, con il totale controllo della personalizzazione della tua Build e con la tranquillità di poter aggiornare semplicemente la macchina tenendola sempre al passo con tutte le nuove tecnologie e componenti. Se di tanto in tanto hai bisogno di spostare il tuo PC, potresti valutare di assemblarti una Build Mini ITX molto semplice da trasportare o di puntare ad un Mini PC che ti darà sicuramente meno prestazioni e aggiornabilità ma ti permetterà di inserirlo comodamente in uno zaino.