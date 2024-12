Il 2024 è stato un anno ricco di colpi di scena nel mondo della tecnologia. Non tutto è andato per il verso giusto, non tutti i prodotti sono riusciti a lasciare il segno ma se si osservano i dettagli e si tralascia un po’ il quadro generale, sicuramente qualche buona notizia c’è. Perché è vero, il trend nascente degli AI PC è stato parecchio sottotono, tanto marketing e poco più, ma se si osservano le singole componenti o i notebook, ci sono state delle vere eccellenze.

Abbiamo pubblicato anche i TuttoAndroid Awards 2024 se vi interessa un sunto dei migliori smartphone dell’anno che si sta chiudendo ma ci preme sottolineare che in questi TuttoTech Awards 2024 ci concentreremo sulle categorie notebook e PC hardware, nella versione video estesa di questi Awards troverete anche altri prodotti di cui vi abbiamo parlato per tutto l’anno sul sito. Non ci perderemo in ulteriori chiacchiere, il 2025 è già alle porte con un ricco CES 2025 di Las Vegas che promette faville per iniziare con il piede giusto il nuovo anno di tecnologia.

TuttoTech Awards 2024: i migliori notebook

Il miglior notebook economico del 2024 è MSI Modern 14

MSI Modern 14 si porta a casa il premio come miglior notebook economico del 2024, anche se in realtà la serie Modern di MSI è tra i best buy da qualche anno. MSI Modern 14 si è contraddistinto per tutto l’anno per un prezzo decisamente basso in relazione ad una serie di dettagli ben curati che sono praticamente impossibili da trovare in notebook dal prezzo contenuto. Tra le altre cose ogni anno la serie Modern di MSI si rinfresca e migliora quel tanto che basta per essere sempre, ripetiamo sempre, quello da valutare con un budget limitato. In più se sapete un attimo metterci le mani e sistemare quel pastrocchio di Windows 11, vi può dare soddisfazioni inattese per un prodotto di quella fascia di prezzo perché MSI, forte della sua esperienza da leader del gaming, riesce a non sbagliare le fondamenta di un buon notebook.

Il miglior notebook gaming del 2024 è MSI Titan 18 HX

Anche in questo caso poche sorprese. MSI Titan 18 Hx è un vero desktop replacement ed anche quest’anno si conferma come il notebook gaming da battere, è il sogno di ogni gamer che vorrebbe l’esperienza di un desktop in formato trasportabile. Chiaramente è un prodotto ultra premium e super costoso ma è anche quello più spinto in termini di specifiche tecniche, costruzione interna, dissipazione e chi più ne ha più ne metta. Il mondo del gaming punta all’eccellenza ed MSI Titan 18 HX è quel notebook che ammutolisce anche il gamer più esigente, anche chi non passerebbe mai da un PC desktop gaming ad un laptop gaming.

Il notebook più innovativo del 2024 è ASUS ROG Zephyrus G14

L’ ASUS ROG Zephyrus G14 si prende con merito il titolo di notebook più innovativo del 2024, è semplicemente una macchina che ha stupito tutti fin dal suo primissimo reveal. Ha l’estetica di un ultrabook senza tradire il suo lato gaming, le dimensioni sono quelle giuste per essere una macchina facilmente trasportabile ma a suo interno nasconde tanta, tantissima potenza grazie alla combo CPUAMD Ryzen e GPU NVIDIA GeForce RTX serie 4000. Non fatevi tradire dal marketing, non è solo un notebook adatto al gaming ma può fare tutto, è perfetto per il daily use, è adatto a chi lavora nel mondo 3D, può essere una svolta per chi lavora nel mondo AI. Si tratta anche di uno degli upgrade più importanti rispetto alla sua precedente generazione, è un notebook che fino a qualche anno fa si poteva solo sognare, si faceva fatica ad immaginare. Oggi invece potete portarvi a casa il ROG Zephyrus G14 con facilità, budget elevato permettendo.

Il miglior notebook a valore del 2024 è il Macbook Air M2 di Apple

Se avete un budget sotto i 1000 euro, Apple ha il notebook per tutti. Si esatto, quella Apple di cui tutti lamentano prezzi folli, quella Apple che in tanti stanno osservando con un punto di vista vecchio ed errato. Le cose sono cambiate, Apple sta aggredendo il mercato die notebook con i suoi Macbook Air che sono prezzati in maniera onesta di listino ma che nel giro di pochi mesi diventano dei veri e propri best buy appena calano di prezzo. Il Macbook Air M2, nonostante non sia recente, va comunque premiato come miglior notebook a valore del 2024. Autonomia, qualità, stabilità e prestazioni, il tutto ad un prezzo accessibile ed incontrastabile dalla concorrenza Windows.

Il miglior notebook business del 2024 è ASUS Expertbook P5

Ci siamo sentititi di voler dare un premio anche ad una categoria di prodotto spesso ignorata, i notebook per il mondo business non fanno notizia se non tra i corridoi aziendali. Invece il nuovo ASUS Expertbook P5, arrivano negli ultimi mesi, è stata una positivissima sorpresa. Finalmente anche il concreto mondo aziendale si potrà staccare dalle vecchie piattaforme, stabili e sicure per carità ma decisamente obsolete. ASUS ha avuto il coraggio di offrire al mondo aziendale una macchina aggiornata con Intel Core Ultra Series 2 che regalerà un boost di prestazioni a quel settore cosmico, il tutto migliorando di anni luce la tanto agognata durata della batteria. Tranquilli, resta sempre un alto standard di sicurezza aziendale e di compatibilità.

Il miglior notebook overall del 2024 è il Macbook Pro 14 M4 Pro di Apple

Nel 2024 si è portato alla massima espressione il progetto Silicon M che Apple ha avviato qualche tempo fa. I nuovi Macbook Pro con Silicon M4 Pro ed M4 Max sono il massimo della ricercatezza tecnica di casa Apple. Prestazioni allucinanti, efficienza energetica fuori dall’ordinario e per la prima volta, una componente GPU in grado di accontentare anche i professionisti. In sé per sé i Macbook Pro restano sempre gli stessi, ottimi notebook dai prezzi elevati ma il boost di M4 Pro e M4 Max è sensibile. Apple da quando ha dalla sua i Silicon M ha messo anni di distanza tra lei e la concorrenza.

Il miglior SoC laptop Windows del 2024 è Intel Core Ultra Series 2 (Lunar Lake)

Intel ha tirato fuori il coniglio dal cilindro in un anno turbolento e si prende con merito il titolo di miglior piattaforma per notebook Windows del 2024 con la Serie 2 dei Core Ultra, i Lunar Lake per gli amici. Lo fa anche in un anno dove la concorrenza è stata particolarmente agguerrita, non solo dal lato della storica rivale AMD con i suoi Ryzen AI ma anche dal nuovo player Qualcomm con i suoi Snapdragon X Elite basati su ARM. Intel ha fatto capire che x86 può andare avanti e può farlo senza difetti di gioventù delle piattaforme ARM. I notebook con Intel Core Ultra Series 2 hanno tutti una durata della batteria da primi della classe, delle prestazioni convincenti, una sorprendente GPU integrata in grado di regalare ottime vibes anche ai gamer.

TuttoTech Awards 2024: il miglior hardware PC

La miglior CPU del 2024 è AMD Ryzen 7 9800X3D

In un anno non particolarmente entusiasmante per le CPU desktop, la notizia felice arriva proprio dalla serie più attesa, gli X3D di AMD stanno monopolizzando l’attenzione dei veri hardcore fan. Il Ryzen 7 9800X3D migliora quanto basta nel suo focus principale, il gaming, ma è in grado di non essere più penalizzante in tutte le altre operazioni richieste ad un buon PC a 360°. I cambiamenti della seconda generazione della 3D V-cache hanno permesso a questo AMD Ryzen 7 9800X3D di raggiungere livelli prestazionali e di flessibilità in grado di accontentare tutti. Unico problema la reperibilità. Tra richiesta alta e poca disponibilità, è più un prodotto narrato che utilizzato.

La miglior scheda video del 2024 è la NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Finalmente è tornata la scheda video che mette tutti d’accordo, quella dove le chiacchiere stanno a zero, quella di cui nessuno si lamenta del prezzo, delle prestazioni, delle temperature e di qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Mettere d’accordo la community degli appassionati del PC building non è per nulla semplice eppure NVIDIA con la sua RTX 4070 Super ci è riuscita. Prestazioni al vertice con DLSS, Frame generator, Ray reconstruction ed ottime capacità in ambito AI, rendono la RTX 4070 Super non solo un best buy assoluto per chi deve aggiornare il proprio PC ma anche la scelta più razionale per tutti quelli che vogliono entrare con il piede giusto nel mondo del vero gaming.

Le migliori schede madri Intel/AMD del 2024 sono di ASUS

Chi assembla PC sa bene quanto siano diventate importanti le schede madri nel 2024. Tra aggiornamenti BIOS assenti, fine tuning traballante e componenti non ben studiate, una scheda madre presa un po’ andando al ribasso può compromettere le prestazioni anche di PC gaming molto molto potenti. Quest’anno abbiamo provato una quantità sconfinata di schede madre per ospitare le CPU e GPU più potenti in circolazione ed un solo brand ci ha convinto per essere la base di tutte le nostre piattaforme di test e di utilizzo personale. Che sia una ASUS ROG Maximus Z890 Hero per Intel o una ASUS ROG Crosshair X870E Hero per AMD, le migliori schede madri del 2024 sono di ASUS e ASUS ROG. Senza se e senza ma.

Il miglior case del 2024 è il Lian Li Lancool 207

Arrivato a fine 2024 questo case ha saputo prendersi il suo spazio nella community di appassionati, il Lian Li Lancool 207 è il miglior case per ospitare una build. Lian Li ha saputo declinare la sua esperienza premium in una fascia di prezzo accessibile un po’ a tutti e lo ha fatto con un case che ha una serie di novità tecniche in grado di dare enorme soddisfazione anche a chi non può o non vuole spendere troppo per il case del proprio PC. Sono questi i prodotti che gli appassionati di hardware vogliono.

Il miglior monitor del 2024 è ASUS ROG Swift PG32UCDM OLED

Il 2024 è stato l’anno dei monitor OLED, la battaglia tra i brand a proporre quello migliore è infuocata in ogni fascia di prezzo. I produttori dei pannelli sono pochi e c’è la falsa credenza che tutti i monitor siano uguali, non è così. Anche con lo stesso pannello ci possono essere monitor migliori e monitor peggiori. Senza entrare troppo nei dettagli della faccenda, la miglior esperienza con un OLED del 2024 è di casa ASUS ROG con il suo Swift PG32UCDM. 4K, 240 Hz, terza generazione di QD-OLED, dissipazione assurda, HDR gestito alla grade, ottimizzazione per i testi, OLED Care e tanti anni di garanzia, sono dettagli che sulla carta hanno tanti prodotti ma farli funzionare bene e non essere solo claim di marketing non è così semplice.

Il miglior Mini PC/miglior prodotto tech del 2024 è il Mac Mini M4 di Apple

Non è solo il miglior Mini PC del 2024, il Mac Mini M4 è il miglior prodotto tech del 2024. Il Mac Mini M4 è la conferma che in ambito PC Apple è cambiata e sta facendo un po’ quello che vuole ma in senso positivo. Ha la tecnologia dalla sua parte perché il Silicon M4 è un chip incredibilmente maturo, ha prestazioni overkill per la maggior parte delle persone e un efficienza energetica così assurda che ha spinto Apple a nascondere il tasto di accensione/spegnimento del suo Mac Mini. Per Apple non serve spegnerlo perché quando è in stand by il consumo è irrisorio, per il resto del mondo quel tasto posizionato in quel modo è solo l’ennesimo capriccio di design made in Cupertino. La notizia però è il prezzo, 729 euro per portarsi a casa così tanta potenza in dimensioni compatte sono una cifra in grado di mettere in dubbio il produttore di questo Mini PC. Invece è proprio Apple, con la sua qualità percepita, con il suo post vendita, con il suo ecosistema. 729 euro e fine dei giochi per la concorrenza.