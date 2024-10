ASUS ROG è sempre in prima linea quando c’è da supportare al meglio una nuova generazione di CPU ed anche quest’anno è riuscita a superarsi presentando una Maximus Z890 Hero per i nuovi Intel Core Ultra “Arrow Lake” in grado di essere fin dal primo momento la miglior scheda madre per accogliere questa generazione.

Certo, è uno spoiler enorme di questa recensione di ASUS ROG Maximus Z890 Hero ma dopo averci assemblato su un PC con il nuovo Intel Core Ultra 9 258K, la prima impressione è stata quella ed è stata confermata dai test.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero: un lusso per i PC Builder

La prima cosa che si nota della ROG Maximus Z890 Hero è la qualità costruttiva che ASUS ha ulteriormente affinato in questa generazione. Ogni componente è pensato per durare nel tempo e garantire le massime prestazioni. Il peso della scheda e l’ordine dei componenti sul PCB rivelano una cura nei dettagli che non lascia nulla al caso. ASUS ha posto particolare attenzione ai rinforzi strutturali: ogni slot e connettore è progettato per supportare le nuove e sempre più pesanti GPU di ultima generazione e gli SSD PCIe 5.0, garantendo robustezza e durata superiori.

Sul fronte del raffreddamento, ASUS ha introdotto numerose migliorie per ottimizzare il flusso termico. Il dissipatore VRM sui MOSFET e sulle bobine è ora collegato alla cover I/O in alluminio tramite una heatpipe integrata, aumentando così la superficie di dissipazione del calore. Questo è fondamentale per mantenere stabili i componenti durante operazioni che richiedono un uso intensivo della scheda madre. I dissipatori in alluminio di grandi dimensioni, posizionati strategicamente, raffreddano anche le unità M.2, e quattro dei sei slot M.2 sono dotati di backplate dedicati, garantendo una gestione termica ancora più efficiente per gli SSD ad alte prestazioni. Anche il chipset dispone di un dissipatore dedicato, che aiuta a mantenere temperature ottimali per garantire il corretto funzionamento del sistema, anche sotto carichi pesanti.

Le prestazioni del VRM sono state migliorate significativamente, con un totale di 22 stadi di potenza +1+2+2. Ogni fase di alimentazione è accompagnata da una bobina in lega ad alta permeabilità da 45 ampere, che contribuisce a stabilizzare il flusso di energia verso la CPU e gli altri componenti critici. Questo si traduce in una maggiore efficienza energetica e in una gestione del calore migliorata, particolarmente importante quando si utilizzano processori di fascia alta come il Intel Core Ultra 9 285K. I doppi connettori ProCool, pensati per le linee di alimentazione EPS a 12 V, garantiscono una connessione sicura e affidabile, riducendo il rischio di surriscaldamenti o malfunzionamenti. Inoltre, il filtraggio di input e output è garantito da condensatori a polimeri solidi di altissima qualità, progettati per durare migliaia di ore anche a temperature elevate.

Oltre al sistema di dissipazione avanzato, la ROG Maximus Z890 Hero include miglioramenti significativi per facilitare l’assemblaggio. Il nuovo PCIe Q-Release Slim permette di sganciare facilmente le schede grafiche di grandi dimensioni, semplificando notevolmente la manutenzione e l’aggiornamento dei componenti. Anche l’installazione degli SSD M.2 è stata resa più agevole grazie al sistema Q-Latch, che elimina la necessità di utilizzare viti per fissare gli SSD, rendendo il processo molto più veloce e intuitivo.

In termini di estetica, ASUS non ha trascurato l’importanza del design visivo. Il sistema di illuminazione Polymo Lighting è stato ulteriormente perfezionato, con più opzioni di personalizzazione per gli utenti che vogliono creare effetti visivi unici. La sincronizzazione tramite Armoury Crate e AURA Sync consente di armonizzare l’illuminazione RGB di tutto il sistema, permettendo di ottenere un design che rispecchia il gusto personale e l’estetica del proprio setup.

In conclusione, la ROG Maximus Z890 Hero non solo offre un’eccellente qualità costruttiva e prestazioni elevate, ma introduce anche una serie di innovazioni che semplificano l’installazione e migliorano l’efficienza termica, rendendola una delle scelte migliori per chi cerca una scheda madre di fascia alta per le configurazioni più potenti.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero: platinata ogni specifica

Sul fronte della connettività, la ROG Maximus Z890 Hero è dotata delle tecnologie più avanzate, a partire dal supporto al Wi-Fi 7, che garantisce connessioni wireless ad altissima velocità con latenza minima, ideale sia per il gaming competitivo che per la gestione di file multimediali di grandi dimensioni. Una novità interessante è il sistema di attacco rapido per le antenne, che permette di collegarle senza la necessità di avvitarle, semplificando ulteriormente l’installazione e la configurazione.

Per quanto riguarda la connettività cablata, la scheda include una porta Ethernet 5Gb che, seppur non arrivando ai 10Gb, offre comunque una velocità elevata per chi necessita di trasferimenti di dati rapidi e stabili, rendendola perfetta per chi preferisce evitare le reti wireless o per chi gestisce carichi di dati importanti. Questa porta è particolarmente utile per professionisti che lavorano con grandi volumi di dati o per chi ha bisogno di una connessione affidabile per lo streaming o il gaming online.

Un altro punto di forza della Maximus Z890 Hero è la vasta gamma di porte USB disponibili. Sul pannello posteriore sono presenti 11 porte USB, tra cui due porte Thunderbolt 4 (Type-C), cinque porte USB 10Gbps (quattro Type-A e una Type-C) e quattro porte USB 5Gbps (Type-A). Sul fronte, troviamo altre 10 porte USB, incluse una porta USB 20Gbps (Type-C con supporto fino a 60W per la ricarica rapida), una porta USB 10Gbps (Type-C) e quattro porte USB 5Gbps tramite connettori interni aggiuntivi. Questa abbondanza di porte offre la massima flessibilità per il collegamento di dispositivi di archiviazione esterni e altre periferiche avanzate, rendendola una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e versatilità.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, ASUS ha equipaggiato la Maximus Z890 Hero con un sistema audio di altissima qualità. La tecnologia SupremeFX combinata con Sonic Studio III e DTS Sound Unbound offre un audio immersivo e cristallino, ideale tanto per il gaming quanto per la produzione multimediale. Inoltre, grazie all’uso di nuovi condensatori audio e un isolamento migliorato, è garantita una significativa riduzione delle interferenze, migliorando l’esperienza sonora rispetto alla generazione precedente.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero scheda tecnica Formato : ATX

: ATX Chipset : Intel Z890

: Intel Z890 Socket: LGA 1851

LGA 1851 CPU supportate : Processori Intel Core Ultra Arrow Lake

: Processori Intel Core Ultra Arrow Lake Alimentazione : 22+1+2+2 stadi di potenza (110A, 90A, 90A, 20A per stadio)

: 22+1+2+2 stadi di potenza (110A, 90A, 90A, 20A per stadio) Memoria RAM : 4 slot DDR5, supporto + 9200 MT/s+, NitroPath DRAM, DIMM Flex, ASUS Enhanced Memory Profile 3

: 4 slot DDR5, supporto + 9200 MT/s+, NitroPath DRAM, DIMM Flex, ASUS Enhanced Memory Profile 3 Slot PCIe : 1 x PCIe 5.0 (x16 o x8/x4/x4)

: 1 x PCIe 5.0 (x16 o x8/x4/x4) Archiviazione : 5 slot M.2 con dissipatori e supporto PCIe 5.0

: 5 slot M.2 con dissipatori e supporto PCIe 5.0 Connettività : 2 x porte USB4 (40Gbps, USB Type-C) 5 x porte USB 10Gbps (4 x Type-A, 1 x USB Type-C) 4 x porte USB 5 Gbps (Type-A) 1 x porta HDMI Wi-Fi 7 integrato 1 x modulo Intel 2.5Gb Ethernet (ASUS LANGuard) 1 x modulo Realtek 5Gb Ethernet (ASUS LANGuard) 2 x porte USB C (20Gbps 60Ws, USB Type-C + 10 Gbps) 4 x porte USB 5Gbps

: Porte audio : 2 x Jack audio placcati oro 1 x Uscita Optical S/PDIF

: Porte di gestione : 1 x Pulsante BIOS FlashBack 1 x Pulsante Clear CMOS

: Illuminazione : Polymo Light, compatibile con AURA Sync

: Polymo Light, compatibile con AURA Sync Audio : SupremeFX con Dolby Atmos

: SupremeFX con Dolby Atmos Overclocking : ASUS Advances OC, ASUS AI OC, Intel Extreme

: ASUS Advances OC, ASUS AI OC, Intel Extreme Altre caratteristiche : Q-Release Slim : Rimozione rapida delle GPU Q-Latch : Installazione SSD M.2 senza viti Q-Dashboard : Interfaccia di monitoraggio in tempo reale

:

ASUS ROG Maximus Z890 Hero: il fine tuning perfetto per il Core Ultra 9

Passiamo ora al cuore pulsante del sistema: l’Intel Core Ultra 9 285K della nuova generazione Arrow Lake basato su processo produttivo TSMC N3B. Secondo i dati forniti da Intel, possiamo aspettarci un incremento dell’IPC del 9% per i P-Core e un miglioramento delle prestazioni multi-thread che oscilla tra il 10% e il 15%, il tutto accompagnato da una significativa riduzione dei consumi energetici. Sono numeri che possiamo confermare, in determinati contesti il miglioramento c’è, sia in single core, sia in multi. Quello che però ruba l’occhio è la riduzione delle temperature e dei consumi ma ne parleremo meglio dopo.

I nuovi P-Core Lion Cove vantano una cache L2 aumentata del 50% rispetto alla 14ª generazione, mentre gli E-Core Skymont sono stati affinati sia a livello hardware che software, offrendo prestazioni fino al 72% superiori. Una particolarità interessante è che i nuovi P-Core non supportano l’Hyper-Threading, portando il conteggio totale a 24 core e 24 thread. Nuova GPU integrata con i suoi 4 Xe Core e il supporto a Ray Tracing, DirectX 12 e codifica AV1, raddoppia le prestazioni rispetto alla precedente gen. Ma la novità assoluta è la NPU Intel AI Boost dedicata per l’accelerazione degli applicativi AI, capace di raggiungere un picco di 13 TOPS.

Il sistema di raffreddamento a liquido ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme ha svolto un ruolo cruciale nei nostri test con l’Intel Core Ultra 9 285K. Nonostante il processore sia stato spinto fino a 225 W in carichi multicore intensivi come Cinebench R24, il dissipatore è riuscito a mantenere la temperatura della CPU sempre sotto gli 80°. Questo risultato impressionante è reso possibile dal mix del nuovo packaging Intel ed ovviamente dalla pompa Asetek Emma Gen8 V2 aiutata dalle ventole ARGB magnetiche ispessite, che garantiscono un elevato flusso d’aria e una pressione statica ottimale, il tutto con un’installazione semplificata grazie ai magneti. Ovviamente non manca un display LCD da 3,5 pollici che permette di monitorare in tempo reale le prestazioni del sistema o di personalizzare l’estetica con GIF animate, aggiungendo un tocco di stile al nostro setup.

Superati i limiti RAM ed SSD su Maximus Z890 Hero

La ROG Maximus Z890 Hero introduce nuove ottimizzazioni per le memorie DDR5 sulla piattaforma Intel, grazie alla tecnologia innovativa NitroPath DRAM. Questa tecnologia permette ai kit di memoria destinati agli appassionati di raggiungere frequenze superiori a 8600 MT/s, risultati che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili su sistemi consumer. Durante i nostri test, utilizzando un kit di RAM Kingston Fury DDR5 a 8200 MT/s, abbiamo riscontrato una stabilità eccezionale e prestazioni di altissimo livello.

Il miglioramento è reso possibile dal nuovo design degli slot DIMM, in cui ASUS ha collaborato con un fornitore per riprogettare la forma dei pin dorati. Questo riduce la riflessione del segnale, consentendo velocità di trasferimento più elevate e una maggiore stabilità. Inoltre, la forza di ritenzione degli slot RAM è stata migliorata del 57%, assicurando una connessione più stabile e affidabile anche con moduli di memoria ad alte prestazioni. Questo non solo aumenta la durabilità degli slot, ma garantisce anche una maggiore sicurezza durante l’installazione o la rimozione dei moduli.

Un’altra innovazione significativa è l’introduzione della funzionalità DIMM Fit, attivabile direttamente dal BIOS UEFI. Questo algoritmo esegue un’ottimizzazione automatica dei subtiming della memoria, trovando i parametri ideali per garantire la massima stabilità del kit installato. Il processo, sebbene possa richiedere diverse ore, è completamente automatizzato e consente spesso di spingere le frequenze della RAM oltre le specifiche di fabbrica. Ad esempio, se la memoria è stabile a DDR5-8000, con DIMM Fit è possibile raggiungere e superare gli 8200 MT/s.

ASUS ha anche aggiornato l’AEMP (ASUS Enhanced Memory Profile) alla versione III, aggiungendo il supporto per i moduli CUDIMM, nuovi standard JEDEC per la DDR5 che includono un clock driver direttamente sul modulo. Questo migliora ulteriormente la stabilità alle alte frequenze, permettendo agli utenti di superare facilmente la barriera degli 8000 MT/s anche con kit di memoria generici.

Infine, per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione, la ROG Maximus Z890 Hero offre sei slot M.2 ad alta velocità, suddivisi equamente tra PCIe 5.0 e PCIe 4.0. Considerando che gli SSD di ultima generazione richiedono un’alimentazione più elevata, ASUS ha introdotto il M.2 Power Boost, un convertitore integrato da 12V a 3.3V che fornisce alimentazione stabile ai tre slot Gen 5, assicurando prestazioni massime senza rischi di instabilità o surriscaldamento.

AI Overclocking e prestazioni: ASUS ROG spreme tutto dal Core Ultra 9

Per sfruttare al massimo le potenzialità del processore Intel Core Ultra 9 285K su ROG Maximus Z890 Hero, ASUS ha integrato diverse tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. ASUS AI Overclocking aiuta a ottenere il massimo dalla propria build, profilando automaticamente la CPU e il sistema di raffreddamento per valutare le impostazioni ottimali e spingere il PC al limite. I valori previsti possono essere attivati automaticamente o utilizzati come punto di partenza per ulteriori sperimentazioni. Un algoritmo proprietario riduce il rumore non necessario durante l’esecuzione di stress test rapidi, monitorando le temperature della CPU e regolando dinamicamente le ventole alla velocità ottimale grazie a AI Cooling II.

Per gli appassionati di overclocking che desiderano un controllo diretto e immediato, TurboV Core offre una regolazione intuitiva della CPU in grado di scatenare le prestazioni del sistema. Non è necessario entrare nel BIOS: è possibile modificare le impostazioni direttamente da Windows e applicarle subito, senza bisogno di riavviare. TurboV Core è stato progettato spingere il processore Intel Core Ultra 9 285K oltre i profili Intel Performance (probabilmente anche quello Intel Extreme) ma non abbiamo ancora effettuato dei test soddisfacenti per capire le reali capacità di overclock del Core Ultra 9. Al momento sembra tutto limitato dai profili Intel ed anche quelli AI di ASUS incidono in maniera più leggera rispetto al passato. Sicuramente grazie a TurboV Core si può fare di più ma abbiamo bisogno di tempo.

Nei nostri test, l’Intel Core Ultra 9 285K su questa ROG Maximus Z890 Hero ha dimostrato di essere una gran bella CPU (maggiori dettagli nella nostra recensione completa). In condizioni ottimali, abbiamo rilevato un aumento sia nelle performance single-core che multi-core, accompagnato da un consumo energetico ridotto. Nelle operazioni quotidiane, il processore si mantiene sotto i 30 W, offrendo un’efficienza notevole senza sacrificare la reattività del sistema. Durante l’utilizzo in applicazioni di produttività e creative, il consumo rimane abbondantemente sotto i 100 W, mentre in ambito gaming si attesta per la maggior parte dei titoli sotto i 110 W.

Nei test di stress più intensi, il Core Ultra 9 285K ha raggiunto i 225 W, arrivando a un massimo di 250 W solo impostando un profilo più aggressivo dal BIOS, che al momento non offre incrementi prestazionali significativi. Le prestazioni nei benchmark mostrano un testa a testa serrato con il Ryzen 9 9950X, evidenziando come il nuovo processore Intel sia in grado di competere ad armi pari con la controparte AMD. ed in alcuni casi superarlo.

Per quanto riguarda il gaming, le prestazioni sono molto vicine a quelle della precedente generazione Intel. In alcuni titoli, il Core Ultra 9 285K supera leggermente il suo predecessore, mentre in altri è appena sotto, ma nel complesso si mantiene sullo stesso livello. Tuttavia, la nuova piattaforma si distingue per una maggiore stabilità e una gestione del sistema operativo decisamente migliorata, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e affidabile.

Parlando delle temperature operative del Core Ultra 9 285K, i risultati sono stati decisamente positivi, grazie anche al sistema di raffreddamento ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme che abbiamo utilizzato nei nostri test. Nelle operazioni quotidiane, la CPU si mantiene sempre sotto i 55 gradi, assicurando un funzionamento efficiente senza alcun surriscaldamento. Durante attività di produttività o applicazioni creative, le temperature non superano i 60 gradi, permettendo prestazioni stabili e affidabili.

In ambito gaming, il processore raggiunge temperature intorno ai 65 gradi, un valore ottimale considerando l’intensità dei carichi di lavoro tipici dei giochi moderni. Anche sotto stress test impegnativi come Cinebench R24, dove il Core Ultra 9 285K è stato spinto fino a 225 W, il picco massimo di temperatura registrato è stato di 78-80 gradi.

Novità BIOS: La ASUS ROG Maximus Z890 Hero introduce il BIOS Q-Dashboard, un’interfaccia intuitiva che facilita la gestione della scheda madre, fornendo una rappresentazione visiva chiara delle connessioni hardware e delle impostazioni del BIOS. La modalità avanzata consente il controllo completo su ogni parametro, con una funzione di ricerca integrata per individuare rapidamente le opzioni desiderate. Tra le funzionalità principali troviamo: My Favorites : Accesso rapido alle impostazioni preferite.

: Accesso rapido alle impostazioni preferite. EZ Flash 3 : Aggiorna il BIOS via Internet o localmente.

: Aggiorna il BIOS via Internet o localmente. S.M.A.R.T. : Monitoraggio della salute degli SSD.

: Monitoraggio della salute degli SSD. GPU POST : Informazioni dettagliate sulle GPU ASUS.

: Informazioni dettagliate sulle GPU ASUS. SSD Secure Erase : Ripristina SSD e NVMe alle impostazioni di fabbrica.

: Ripristina SSD e NVMe alle impostazioni di fabbrica. Last Modified Log : Registra le modifiche recenti e salva profili su USB.

: Registra le modifiche recenti e salva profili su USB. SATA Port Renaming : Rinominare le porte SATA per una migliore gestione.

: Rinominare le porte SATA per una migliore gestione. Profilo Utente ASUS : Condividi le configurazioni BIOS.

: Condividi le configurazioni BIOS. Q-Fan Control : Regola manualmente le ventole o seleziona profili predefiniti.

: Regola manualmente le ventole o seleziona profili predefiniti. Modalità Aura On/Off: Attiva o disattiva facilmente l’illuminazione RGB o i LED integrati, per un look più discreto.

ASUS ROG Maximus Z890 Hero: i Core Ultra sprigionano potenza

La ASUS ROG Maximus Z890 Hero si conferma la scheda madre da puntare per gli appassionati che non vogliono scendere a compromessi. La qualità costruttiva impeccabile, unita alle numerose innovazioni tecniche, la rendono una scelta ideale per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi processori Arrow Lake, come il Core Ultra 9 285K.

Le prestazioni offerte sono di altissimo livello, sia in ambito produttivo che nel gaming, con un’efficienza energetica migliorata e temperature operative ottimali su ogni minuscola componente. Le funzionalità avanzate come NitroPath DRAM, DIMM Fit e AEMP III elevano l’esperienza più estrema senza rinunciare alla stabilità della piattaforma, permettendo di spingere le memorie DDR5 oltre i limiti tradizionali. Inoltre, l’integrazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, come AI Overclocking e AI Cooling II, semplifica alcuni passaggi, rendendoli accessibile sia ai neofiti che agli utenti più esperti.

È innegabile che tutto questo abbia un costo. Con un prezzo di 839 euro sul sito ASUS ROG Italia, la Maximus Z890 Hero si posiziona nella fascia premium del mercato. Tuttavia, per chi cerca il meglio in termini di prestazioni, affidabilità e innovazione, l’investimento è giustificato, basta chiedere a tutti quelli che scelgono il top ROG per le loro build premium da anni. Se avete in mente di spendere per il vostro PC e non volete compromessi, questa è la scelta migliore, la più rapida, non dovete guardare altro.