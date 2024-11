Dreame Z30 è l’ultimo aspirapolvere senza fili di punta della casa, pensato per chi desidera un dispositivo all’avanguardia capace di offrire potenza, praticità e versatilità senza compromessi. Uno strumento che trasmette così tanta solidità e qualità che ci viene spontaneo accostagli un aggettivo decisamente significativo: professionale.

Dotato di un motore Turbo da 310 AW, Dreame Z30 è attualmente il più potente sul mercato, pronto a sfidare nomi più blasonati come Dyson. Ma la forza di questo aspirapolvere non risiede solo nella sua potenza bensì anche in una serie di tecnologie e una dotazione di accessori decisamente ricca, che lo rendono completissimo per la pulizia domestica. Dopo svariate settimane di prova siamo pronti a raccontarvi in questa recensione tutto ciò che serve per capire se può essere l’aspirapolvere cordless che fa per voi: design, caratteristiche tecniche, prestazioni, la dotazione di accessori e infine il rapporto qualità-prezzo.

Confezione e accessori (tanti accessori)

Come accennavamo, Dreame Z30 ha una dotazione di accessori veramente ricca, ed è uno degli elementi che lo rende particolarmente versatile. Oltre al corpo motore principale e alla batteria, la confezione include:

un tubo fisso in metallo;

una spazzola a rullo morbido con LED per pavimenti delicati;

per pavimenti delicati; una spazzola multi-superficie con doppio LED anti-groviglio;

una mini spazzola motorizzata per tessuti;

per tessuti; tre strumenti combinati per fessure e polvere;

una spazzola morbida rotante;

un adattatore flessibile;

una prolunga a tubo flessibile per raggiungere le superfici più difficili;

per raggiungere le superfici più difficili; uno strumento per la rimozione dei peli degli animali;

una base a terra con supporto per accessori.

Fra tutti spiccano indubbiamente la presenza di una spazzola morbida con LED, ma anche della mini spazzola motorizzata, che amplia notevolmente le possibilità d’uso, rendendolo ideale per chi ha una spiccata varietà di superfici in casa. La spazzola per animali è un’aggiunta particolarmente apprezzata, dato che può essere collegata a un tubo flessibile per tenere lontano il rumore del motore dagli animali, spesso spaventati dal suono dell’aspirapolvere. Il sistema di aspirazione integrato permette di rimuovere i peli dal pettine con la semplice pressione di un pulsante, convogliandoli direttamente nel serbatoio.

Infine ma non per meno importanza, anzi, la base a terra che permette di mantenere in piedi, dritta, l’aspirapolvere senza necessità di praticare buchi o fissare l’aspirapolvere alla parete. Unica mancanza che potrebbe farsi sentire ovviamente, la mancata ricarica quando posizionato sullo stand (ma sarebbero stati necessari dei collegamenti elettrici fino alle spazzole).

Design, materiali ed ergonomia: uno strumento professionale

Dreame Z30 si presenta esteticamente molto solido e piacevole, il design è assolutamente moderno e pensato per unire praticità e robustezza. Con un peso di 2,2 kg, è tra i modelli più leggeri della sua categoria, aspetto che riduce l’affaticamento durante l’utilizzo prolungato. Il corpo dell’aspirapolvere è inoltre compatto e ben bilanciato, facilitando la manovrabilità anche in spazi stretti. A differenza dei modelli tradizionali, Dreame Z30 rinuncia al classico grilletto di accensione in favore di un pulsante frontale facilmente raggiungibile con il pollice. Questa scelta consente di mantenere attiva l’aspirazione senza dover mantenere premuto il grilletto, rendendo l’esperienza d’uso confortevole.

Un altro elemento distintivo è il display LCD a colori, che fornisce informazioni sul livello di batteria residua, la modalità di aspirazione selezionata e una rappresentazione delle particelle di sporco aspirate, grazie ai sensori a infrarossi integrati. Questi sensori rilevano la dimensione e la quantità delle particelle aspirate, permettendo al Dreame Z30 di regolare automaticamente la potenza di aspirazione per ottimizzare l’efficacia della pulizia.

La batteria è removibile e con una capacità migliorata rispetto ai modelli precedenti, che garantisce un’autonomia di fino a 90 minuti in modalità Eco. Peccato solo la ricarica lenta per cui ci si impiega circa 4 ore per passare da 0 a 100%.

In un aspetto però non ci ha convinto a pieno, ovvero nella predisposizione dei pulsanti fisici lungo l’asta, per gestire il collegamento degli accessori e lo svuotamento del serbatoio dello sporco. Soprattutto quest’ultimo, posizionato sul lato opposto a dove è presente il serbatoio (ovvero verso di noi), è estremamente sensibile ed è quello adibito all’apertura dello sportello dello sporco. Ci è capitato più volte di schiacciarlo per sbaglio con conseguente sversamento di quanto appena raccolto. Dreame poteva sicuramente individuare una soluzione o un meccanismo migliore.

Caratteristiche tecniche: il motore più potente fra i senza filo

Dreame Z30 è alimentato da un motore TurboMotor da 150.000 giri al minuto, capace di erogare una potenza di aspirazione di 310 AW (Air Watt), attualmente il valore più elevato sul mercato delle scope elettriche cordless. Per darvi una misura di quanto sia potente raggiunge circa 37.700 Pa di aspirazione, Dreame Z10 Station arriva a 31.600 Pa mentre Dyson V15s Detect 30.100 Pa, Dyson Gen5 Detect 29.600 Pa e la Samsung Bespoke Jet a 28.900 Pa. Tutta questa potenza consente di affrontare qualsiasi tipo di sporco, anche quello più difficile e su superfici diverse. Il sistema di filtrazione avanzato integra un filtro HEPA H14, in grado di bloccare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 μm, garantendo un’aria “di scarico” più pulita e priva di allergeni.

Il serbatoio della polvere ha una capienza di 0,6 litri, dimensione sufficiente per sessioni di pulizia completa della casa. Offre tre modalità di aspirazione: Eco, Auto e Turbo, ognuna delle quali si adatta a specifiche esigenze di pulizia e bilancia potenza e autonomia. Come dicevamo la modalità Auto si distingue per l’integrazione dei sensori intelligenti che permettono alla scopa di adattarsi automaticamente al livello di sporco rilevato, aumentando o riducendo la potenza in base alle necessità, ottimizzando così sia la pulizia che la durata della batteria.

Categoria Specifiche Dettagli Performance Potenza nominale 855W±10W Potenza di aspirazione 310AW Velocità del motore 150,000rpm Tempo di ricarica 4 ore Autonomia massima 90 minuti Livello di rumore ≤84dB(A) Tensione della batteria 29.6V Capacità della batteria 8*3200mAh Caratteristiche Separazione multi-conica Sì Efficienza del filtro 99.99% Batteria rimovibile Sì Capacità del contenitore della polvere 0.6L Capacità del sacchetto della polvere Non applicabile Luce blu per rilevamento della polvere Sì Rilevamento dello sporco e regolazione automatica della potenza di aspirazione Sì Design e dimensioni Tipo di schermo LCD Blocco elettronico No Dimensioni del prodotto (mm) 1106*256*256 Peso del corpo principale 2.19kg

Prestazioni e funzionalità: la nostra esperienza sul campo

Durante la nostra prova durata alcune settimane, Dreame Z30 si è dimostrato altamente versatile e performante su tutte le superfici domestiche, dai tappeti ai pavimenti duri. La spazzola multi-superficie anti-groviglio, che è poi quella che in genere si utilizza maggiormente, è dotata di un rullo progettato per evitare l’aggrovigliamento di peli e capelli, con setole disposte a V per catturare lo sporco. Inoltre arriva fino a 7 mm dai bordi consentendo una pulizia accurata anche lungo i battiscopa. Essendo poi dotata di LED blue CelesTect vi assicuriamo che sarà ben facile individuare lo sporco anche meno visibile per aspirarlo.

Anche la spazzola per pavimenti duri è dotata di due LED, ma manca di un pettine anti-groviglio, il che potrebbe rappresentare una piccola limitazione per chi ha animali domestici. Tuttavia, il rullo morbido della spazzola tende a non aggrovigliare peli e capelli, ed è facilmente rimovibile per una pulizia rapida.

Molto versatile poi la mini spazzola motorizzata, progettata per la pulizia di superfici tessili come divani, letti e tappeti, ideale per rimuovere la polvere e i peli di animali. L’abbiamo trovata un bel valore aggiunto nella confezione.

Dreame Z30 include poi diversi beccucci per spolverare e un tubo flessibile, che rendono più agevole la pulizia di angoli difficili da raggiungere, come sotto i mobili o tra i cuscini del divano. Gli agganci sono solidi e robusti, ma allo stesso tempo facili da staccare e riattaccare a seconda delle esigenze.

In termini di batteria e quindi autonomia, si riesce a pulire facilmente un appartamento di 75 mq con un consumo di circa il 30% in modalità auto, 50% in modalità turbo e 25% in modalità eco, riteniamo la batteria più che soddisfacente anche per appartamenti di oltre 150 mq.

Prezzo e considerazioni finali

Dreame Z30 è disponibile in Italia dalla metà di luglio 2024 al prezzo di 599 euro, una cifra importante che riflette l’alta qualità costruttiva, le specifiche avanzate e la vasta gamma di accessori inclusi. Un prezzo però che lo posiziona anche in diretta concorrenza con i grandi nomi del settore andando a ridurre ancora una volta uno dei vantaggi (storici) del brand, ovvero il prezzo competitivo.

È pur vero che andrà facilmente in sconto, ed è pur vero che rispetto a un Dyson Gen5detect non è carente su qualcosa in particolare anzi, come detto ha un motore più potente e persino più accessori, tuttavia a parità di prezzo il brand gioca un ruolo di fondamentale importanza e seppur Dreame, negli ultimi anni, si stia distinguendo per i suoi prodotti di qualità.

In sintesi, Dreame Z30 è un aspirapolvere cordless di fascia alta che riesce a soddisfare pienamente le esigenze di pulizia quotidiana, grazie alla sua elevata potenza di aspirazione, ai sensori intelligenti e alla vasta dotazione di accessori. La possibilità di utilizzarlo anche per la toelettatura degli animali è un valore aggiunto per chi possiede animali domestici mentre le uniche criticità sono la disposizione dei pulsanti fisici, a cui col tempo comunque ci si fa l’abitudine e la mano, e una batteria con ricarica lenta. È e resta, in ogni caso, attualmente uno dei migliori aspirapolvere cordless sul mercato per rapporto prezzo prestazioni.

Pro: Potenza di aspirazione senza eguali;



Design moderno, minimale e compatto;



Dotazione di accessori completa;



Stand per riporla in piedi senza dover praticare fori nei muri. Contro: Disposizione del pulsante di svuotamento troppo accessibile;



Si potevano predisporre più livelli di potenza di aspirazione nel caso in cui non si voglia usare la modalità auto.