Prendono ulteriormente quota le possibilità che la NVIDIA GeForce RTX 5090 possa effettivamente essere annunciata al CES di Las Vegas, in programma tra il 7 e il 10 gennaio 2025.

La tesi è corroborata da una notizia emersa ieri: il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, sarà il protagonista del discorso di apertura dell’annuale conferenza per l’elettronica di consumo, una delle conferenze più importanti del settore che storicamente “inaugura” il nuovo anno.

La CTA (Consumer Technology Association), associazione proprietaria e organizzatrice del CES di Las Vegas, ha comunicato nella giornata di ieri (7 ottobre 2024) che sarà Jensen Huang, CEO e fondatore di NVIDIA, il relatore principale del discorso di apertura del CES 2025 di Las Vegas.

Il discorso di apertura è in programma per lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 18:30 (locali), un giorno prima dell’apertura dei cancelli. Questo il commento di Gary Shapiro, CEO di CTA:

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jensen Huang come relatore principale al CES 2025. Jensen è un vero visionario nel settore tecnologico. Le sue intuizioni e innovazioni migliorano il mondo, potenziano l’economia e ispireranno il nostro pubblico del CES.

Sempre con riferimento al comunicato diffuso dalla CTA, possiamo carpire che il CEO di NVIDIA spazierà su svariate tematiche durante il suo discorso, inclusa l’intelligenza artificiale. Di seguito riportiamo il commento di Kinsey Fabrizio, presidente della CTA:

NVIDIA rappresenta l’innovazione all’avanguardia che celebriamo. Non potevamo pensare a un momento migliore per immergerci e portare un faro di innovazione come NVIDIA sul nostro palco principale.