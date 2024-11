Quando si parla di aspirapolveri senza filo, spesso si tende a pensare che siano impegnativi per due aspetti: la batteria, e quindi l’eventuale ricarica, e il processo di svuotamento dello sporco a quasi ogni sessione di pulizia. Tineco PURE ONE Station 5 Plus vuole risolvere entrambi i “problemi”, combinando tecnologia di alto livello e praticità a un prezzo competitivo, grazie a un accessorio incluso in confezione che inizia finalmente ad essere incluso con gli aspirapolvere senza filo: la stazione di svuotamento. Questo modello punta a ridefinire il concetto di rapporto qualità-prezzo, offrendo soluzioni smart che semplificano le pulizie quotidiane senza richiedere un investimento eccessivo. Tutto ciò che è necessario sapere, pregi e difetti, in questa recensione.

Confezione e accessori: la stazione fa la differenza

Tineco Pure One Station 5 Plus arriva in una confezione compatta ed ecologica, con un uso ridotto di plastica, segno dell’attenzione del brand alla sostenibilità. Il packaging è ben organizzato, con ogni componente posizionato in modo sicuro e facilmente accessibile per l’assemblaggio. Montare il dispositivo è un’operazione intuitiva, ideale anche per chi non è esperto, essendo ad incastro e senza necessità di viti o attrezzi.

All’interno della confezione troviamo i seguenti accessori:

Stazione di ricarica e autosvuotamento : una base multi-funzione che consente di svuotare automaticamente la polvere e pulire le componenti principali dell’aspirapolvere.

: una base multi-funzione che consente di svuotare automaticamente la polvere e pulire le componenti principali dell’aspirapolvere. Corpo motore e batteria estraibile : una soluzione pratica che garantisce la possibilità di sostituire la batteria e prolungare la vita del prodotto.

: una soluzione pratica che garantisce la possibilità di sostituire la batteria e prolungare la vita del prodotto. Tubo in metallo di alta qualità : leggero ma resistente, collega il corpo motore alla spazzola principale.

: leggero ma resistente, collega il corpo motore alla spazzola principale. Spazzola principale Zero Tangle : dotata di un design anti-groviglio che evita l’accumulo di capelli e peli, ideale per case con animali o persone con capelli lunghi.

: dotata di un design anti-groviglio che evita l’accumulo di capelli e peli, ideale per case con animali o persone con capelli lunghi. Spazzolina per divano e tappezzeria : pensata per pulire superfici delicate come materassi, divani e letti.

: pensata per pulire superfici delicate come materassi, divani e letti. Caricabatterie : per la ricarica diretta della batteria.

: per la ricarica diretta della batteria. Filtro di ricambio HEPA : per mantenere una filtrazione ottimale dell’aria.

: per mantenere una filtrazione ottimale dell’aria. Manuale d’uso: con istruzioni chiare e dettagliate per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo.

Assenti dunque una eventuale lancia per le fessure e un accessorio per spolverare, peccato.

Design, materiali ed ergonomia: bello e robusto

Partendo dall’estetica non possiamo certo lamentarci: scocca bianca, finiture moderne, design accattivante, nel complesso fa proprio la sua bella figura. Chiaramente il design è pensato per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente domestico e la combinazione di linee minimaliste e finiture di qualità dona al prodotto un aspetto premium, rendendolo piacevole da esporre anche in spazi visibili, come il salotto. Se dunque non avete spazi nascosti dove inserirlo non dovreste preoccuparvi più di tanto.

Dal punto di vista costruttivo, i materiali utilizzati sono buoni: plastica rigida e resistente per il corpo principale e un tubo in metallo leggero che assicura durata senza appesantire il dispositivo. Le plastiche sono progettate per resistere a graffi e usura, mantenendo l’aspirapolvere in condizioni ottimali anche dopo diversi utilizzi.

L’ergonomia è uno dei punti di forza di questo modello. Pesa circa 1,8 kg e la presenza di una presa ergonomica con rivestimento antiscivolo consente di impugnare l’aspirapolvere comodamente, sia dall’alto sia lateralmente, facilitando l’uso sotto i mobili o in spazi angusti. La batteria, rimovibile, e il corpo motore, sebbene posizionati in alto, non compromettono la stabilità durante l’uso, grazie a un discreto bilanciamento.

Un’ulteriore nota di merito va alla spazzola Zero Tangle, che integra rotelle fluide e un design ottimizzato per scivolare su diverse superfici senza sforzo. Anche la luce LED verde con raggio a 120° (peccato solo che è singolo e non doppio) è un’aggiunta fondamentale (soprattutto per i più meticolosi), perché permette di individuare facilmente polvere e sporco anche nelle zone più buie della casa.

Frontalmente sono presenti due pulsanti: uno per accensione e spegnimento, l’altro per cambiare modalità, in mezzo un LED luminoso che si illumina di blu all’accensione e raramente di rosso quando incontra detriti più grandi in modalità auto.

Caratteristiche tecniche: ha tutto al posto giusto

Tineco PURE ONE Station 5 Plus ha una potenza di aspirazione fino a 175 W, un sistema di filtrazione a 12 stadi con filtro HEPA, un serbatoio da 0,45L e una batteria estraibile da 2.500 mAh che garantisce un’autonomia massima di circa 60 minuti.

La stazione di autosvuotamento invece, è progettata per semplificare al massimo la manutenzione quotidiana. Ha una capacità di 2,5 litri che gli permette di raccogliere e conservare la polvere per un periodo che può arrivare fino a 45 giorni, eliminando la necessità di svuotare frequentemente il contenitore dell’aspirapolvere.

La stazione non si limita a svuotare automaticamente il serbatoio dell’aspirapolvere, ma si occupa anche di pulire la spazzola principale tramite un sistema di rotazione e aspirazione sincronizzata. Inoltre, è dotata di un sistema di filtrazione HEPA integrato che purifica l’aria durante l’operazione, garantendo un ambiente salubre e privo di particelle di polvere.

Ultimo ma non ultimo è una stazione e in quanto tale permette di ricoverare l’aspirapolvere comodamente in verticale pronto per essere ripreso (carico) alla sessione di pulizia successiva. La stazione si installa semplicemente appoggiandola per terra e incastrandoci nel foro il corpo della stazione, non ci sono operazioni complicate.

Ecco un riepilogo delle principali specifiche tecniche della Tineco PURE ONE Station 5 Plus:

Categoria Specifiche Dettagli Performance Potenza nominale 175 W Potenza di aspirazione Fino a 170 AW Tempo di ricarica 5 ore Autonomia massima 60 minuti in modalità Eco Livello di rumore 84 dB in modalità Max Caratteristiche Separazione multi-conica Sì Efficienza del filtro 12 livelli di filtrazione (6 nell’aspirapolvere, 6 nella stazione) Batteria rimovibile Sì Capacità del contenitore della polvere 0,45 L Capacità del sacchetto della polvere 2,5 L nella stazione Luce blu per rilevamento della polvere Sì (luce verde con raggio di 120°) Rilevamento dello sporco e regolazione automatica della potenza di aspirazione Sì (tecnologia iLoop) Design e dimensioni Tipo di schermo LED indicatore Peso del corpo principale 1,8 kg (peso totale inferiore ai 3 kg)

Prestazioni e funzionalità: la nostra esperienza sul campo

Durante i nostri test, Tineco PURE ONE Station 5 Plus ha dimostrato eccellenti prestazioni in termini di potenza, versatilità e autonomia. Il motore ad alte prestazioni si adatta facilmente a diversi tipi di superficie grazie al sensore iLoop™, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di sporco rilevata (anche nel passaggio da moquette a pavimento duro). Questo non solo ottimizza l’efficacia della pulizia, ma migliora anche l’autonomia, che raggiunge ipoteticamente 50 minuti in modalità ECO, 30 minuti in modalità Auto e 10 minuti in modalità Max.

La spazzola ZeroTangle, con il suo design che prevede setole posizionate a forma di V, si è rivelata particolarmente utile per raccogliere capelli e peli di animali senza intasarsi, riducendo al minimo la manutenzione. La luce LED verde a 120° offre invece una visibilità ottimale, rendendo facile individuare anche le particelle più fini di sporco sotto mobili o in angoli bui.

L’autonomia e la praticità sono ulteriormente migliorate dalla batteria estraibile, che può essere sostituita facilmente per prolungare la durata della pulizia in case più grandi. Il rumore è ok ma non di più, non è un aspirapolvere eccessivamente rumoroso ma si fa sentire, sia per l’aspirazione che per il rotolare della spazzola, ancor più rumorosa ovviamente è l’azione di svuotamento da parte della stazione, tuttavia è qualcosa che sentirete per pochi secondi e una volta ogni tanto.

Fra i contro principali troviamo invece l’assenza di un display informativo, per capire in quale modalità di pulizia ci troviamo dobbiamo basarci esclusivamente sul rumore, non molto pratico, ma anche un indicatore di batteria che ci informi su quanta carica residua sia rimasta sarebbe stAto molto utile. È presente infatti solo un LED rosso sulla batteria quando è scarica.

Prezzo e considerazioni finali

Tineco PURE ONE Station 5 Plus si posiziona sul mercato con un prezzo di listino di 399€. Considerando le caratteristiche avanzate, gli accessori come la stazione di auto-svuotamento, e il sistema di filtrazione a 12 livelli, il costo risulta competitivo rispetto ad altri dispositivi della stessa categoria.

È indubbiamente un prodotto pensato per chi cerca una soluzione pratica e tecnologicamente avanzata, capace di semplificare la pulizia quotidiana e di garantire un alto livello di igiene domestica, mantenendo però tutto sommato contenuta la spesa. Questo perché rispetto ad altri prodotti non ha anche un sistema di lavaggio ad acqua (irrilevante se avete già un buon robot lavapavimenti), per quanto la combinazione delle due funzioni in unico prodotto si riveli spesso poco efficace.

In conclusione un altro prodotto convincente da parte di Tineco che ha ben poco da invidiare a brand più blasonati o storici.

Pro: Stazione di ricovero completa, per ricarica, pulizia e svuotamento;



Sensori avanzati per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in modalità auto;



Sistema di filtraggio avanzato, anche per la stazione di svuotamento e ricovero. Contro: Manca un display digitale informativo;



Indicatore di batteria residua insufficiente;



Manca la lancia per le fessure.