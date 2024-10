ECOVACS continua ad ampliare la propria famiglia di prodotti dedicati all’automazione della pulizia casalinga e fra le novità delle ultime settimane, come DEEBOT N20 Pro Plus e DEEBOT T30s Combo, c’è anche DEEBOT T30s Pro, che mira ad offrire alcune caratteristiche funzionali fino ad oggi elitarie della fascia premium del mercato su un punto prezzo meno proibitivo (soprattutto quando in offerta).

Possiamo definirlo come un robot aspirapolvere e lava-pavimenti di fascia medio-alta guardando al prezzo, capace però di rendere quasi superfluo l’acquisto di dispositivi più costosi data la sua completezza. Sarà stato all’altezza delle aspettative? Lo abbiamo provato per un paio di settimane e siamo pronti a raccontarvelo in questa recensione approfondita.

Design e costruzione: robustezza ed eleganza tecnologica

DEEBOT T30s Pro mantiene il design circolare tipico degli aspirapolvere robot ECOVACS (a parte gli ultimi della serie X), con una costruzione robusta in ABS che trasmette sufficiente solidità e durabilità. Anche la stazione è interamente realizzata in plastica dura, è di dimensioni generose ma questo è anche sinonimo di completezza dato che al suo interno ci sono il vano raccogli polvere e il vano dell’acqua pulita/sporca.

Tornando al robot vero e proprio, sulla sommità (al centro) è presente la canonica torretta LiDAR che ospita il sistema di navigazione laser, fondamentale per la mappatura precisa degli ambienti. Questo permette al robot di muoversi con agilità e sicurezza, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. Anteriormente invece è presente la telecamera frontale con tecnologia AIVI 3D 2.0, che non solo contribuisce alla navigazione intelligente, ma permette anche il riconoscimento avanzato di oggetti, persone e animali domestici, migliorando l’interazione con l’ambiente domestico. È proprio questa una delle principali peculiarità di DEEBOT T30s Pro, caratteristica rara da trovare su prodotti concorrenti per lo meno a parità di affidabilità.

Nella parte inferiore troviamo invece la spazzola principale flottante con tecnologia Zero Tangle, progettata per ridurre al minimo l’aggrovigliamento di peli e capelli, a beneficio soprattutto di chi convive con animali domestici. Le due spazzole laterali si adattano alle irregolarità del pavimento, raccogliendo lo sporco anche dai bordi verso il centro, grazie alla tecnologia True Edge che permette una pulizia fino a 1 mm dalle pareti.

Il robot è infine dotato posteriormente di due moci rotanti sul poster, di cui uno estensibile, per la funzione di lavaggio, che possono essere sollevati automaticamente di 9 mm quando necessario (ad esempio quando sale su un tappeto), grazie alla tecnologia OZMO Turbo 2.0. Questi moci vengono puliti automaticamente nella stazione base con acqua calda a 70°C e asciugati con aria calda, garantendo una maggior igiene.

Potenza e prestazioni: aspirazione efficace

Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, Deebot T30s Pro offre prestazioni solide in termini di pulizia, posizionandosi tra i modelli di fascia alta nel mercato. Questa potenza si traduce in una pulizia profonda su vari tipi di superfici, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo corto. Sebbene esistano modelli con potenze superiori, il T30s Pro bilancia efficacemente potenza e autonomia, risultando adeguato per la maggior parte delle esigenze domestiche.

La seconda caratteristica chiave infatti è proprio l’autonomia. Essendo equipaggiato con una batteria da 6.400 mAh, superiore del 20% rispetto ai modelli precedenti, garantisce un’autonomia maggiore, permettendo sessioni di pulizia più estese senza interruzioni, ideale per abitazioni di medie e grandi dimensioni.

La spazzola interna Zero Tangle rappresenta poi un bel aiuto specialmente per chi ha animali domestici. La spazzola principale è progettata per ridurre l’aggrovigliamento di peli e capelli, mantenendo così un’efficienza di aspirazione costante nel tempo e riducendo la necessità di manutenzione.

Funzionalità di lavaggio: versatilità e igiene

DEEBOT T30s Pro non si limita all’aspirazione, ma offre anche funzionalità di lavaggio avanzate. Il sistema utilizza due moci rotanti con un serbatoio d’acqua da 55 ml per una pulizia continua, umida ed efficace. La pressione esercitata dai moci e la possibilità di regolare il flusso d’acqua permettono di adattare poi la pulizia a diversi tipi di pavimenti e livelli di sporco.

La funzione di lavaggio presenta due novità non di poco conto. La prima è l’estensibilità meccanica del mop destro, in questo modo il robot può lavare anche lungo i bordi delle pareti così da non lasciare aree intoccate. La seconda è il lavaggio dei moci con acqua calda a 70°C nella stazione base, che contribuisce a un’igienizzazione profonda e previene la formazione di batteri e cattivi odori. L’asciugatura ad aria calda completa il processo, assicurando che i moci siano pronti per il prossimo utilizzo. Al solito sono facilmente rimovibili e possono essere lavati separatamente se necessario.

Stazione base: automazione pratica

La stazione base del T30s Pro è progettata per semplificare la manutenzione del robot. Dotata di un serbatoio per l’acqua pulita da 4 litri e uno per l’acqua sporca da 3,5 litri, offre un’ottima autonomia, riducendo la frequenza di ricarica dei serbatoi. Il sistema di svuotamento automatico del contenitore della polvere (275 ml) elimina la necessità di svuotare manualmente il cassetto della polvere dopo ogni pulizia.

Dalla nostra esperienza tutto funziona bene ma è comunque consigliato un minimo intervento di manutenzione manuale della stazione, per rimuovere residui di polvere o sporco che potrebbe accumularsi nella base di stazionamento dei mop. Ricordatevi che polvere e umidità non vanno d’accordo, soprattutto in termini di odori.

Pur avendo poi serbatoi belli capienti fate attenzione a (trovare) regolare la giusta quantità di acqua da utilizzare durante il lavaggio. Se infatti avete una casa particolarmente grande l’autonomia dei serbatoi potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto all’abitazione ma soprattutto rispetto all’autonomia del robot che come dicevamo è incredibilmente elevata. Ci rendiamo conto che si tratti di un caso molto particolare ma è sufficiente trovare il giusto equilibrio.

L’app ECOVACS HOME permette comunque un controllo completo del dispositivo, dalla pianificazione delle pulizie alla personalizzazione delle mappe, fino alla regolazione dei parametri di pulizia. È possibile attivare le funzionalità di intelligenza artificiale, permettendo al robot di adattare automaticamente le impostazioni per risultati ottimali. L’assistente vocale YIKO aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendo il controllo vocale del robot con comandi semplici, oltre ovviamente ad essere associabile agli assistenti Google e Alexa.

In conclusione

ECOVACS DEEBOT T30s Pro è un robot aspirapolvere di fascia alta che offre prestazioni solide sia nell’aspirazione che nel lavaggio, contribuendo a semplificare la pulizia domestica. La combinazione di potenza elevata, tecnologie intelligenti di navigazione come l’AIVI 3D 2.0, il mop estendibile e funzionalità di manutenzione automatica lo rendono un prodotto interessante per chi cerca un aiuto affidabile nelle faccende domestiche ma soprattutto moderno con le più recenti tecnologie.

È un robot aspirapolvere essenziale nella sua completezza, significa che pulisce e lava efficacemente ma su alcuni aspetti non troverete la stessa attenzione, quasi maniacale, che si può trovare su alternative più costose (come nel design), compensando però con un prezzo più accessibile.

ECOVACS DEEBOT T30s Pro è disponibile in Italia al prezzo di 1.099€ di listino, ma con le promozioni della Festa delle Offerte Prime (e immaginiamo anche dopo) è già in sconto a 799 euro, disponibile su Amazon.

Pro: potenza di aspirazione;



ha tutte le più recenti tecnologie;



batteria imbattibile. Contro: stazione ingombrante.