L’arrivo di Windows 11 ha portato numerose novità rispetto alla precedente versione del sistema operativo Microsoft. Alcune di esse balzano all’occhio da subito, come ad esempio lo spostamento del menu Start da sinistra al centro. Altre invece rimangono più nascoste, ma ci sono. È il caso della personalizzazione del tema, che ora risulta molto più efficace rispetto agli anni precedenti.

Come già accadeva in passato con Windows 10, anche Windows 11 integra il tema scuro, ma da subito ci si accorge di un netto miglioramento sia dal punto di vista della leggibilità dei testi, sia nella scelta delle sfumature di colore. Se prima dunque dava l’impressione di essere un’aggiunta un po’ campata per aria, ora la modalità scura su Windows 11 è finalmente un valore in più per l’utente.

Meglio tardi che mai direbbe qualcuno, visto che si tratta di un’opzione che negli ultimi anni è stata presa in grande considerazione sia dagli utenti singoli che dalle principali aziende tech (vedi Google, Apple, Facebook, ecc.). D’altronde i benefici sono molteplici, in primis la riduzione dell’affaticamento degli occhi e una migliore leggibilità in condizioni di scarsa luce (ma non mancano nemmeno i contro, come ti abbiamo segnalato in tempi non sospetti).

In questo articolo ti spieghiamo come abilitare il tema scuro su Windows 11, illustrando passo-passo la procedura completa.

Come abilitare il tema scuro su Windows 11 tramite Colori

Per impostazione predefinita, l’installazione di Windows 11 prevede l’abilitazione del tema chiaro. Fortunatamente però, il nuovo sistema operativo di Microsoft consente di attivare la modalità scura in pochi semplici passaggi.

Ecco la procedura dettagliata per mettere il tema scuro su Windows 11 tramite la scheda Colori:

Fai clic sul menu Start. Seleziona l’app Impostazioni. Scegli Personalizzazione dal menu laterale di sinistra. Fai clic sulla scheda Colori. Individua la sezione Scegli la modalità, poi clicca sul menu a tendina accanto e seleziona la voce Scuro.

Dopo pochi secondi il sistema operativo abiliterà il tema scuro come da te richiesto. La modifica interesserà le principali aree di Windows: dal menu Start al centro notifiche, dalla barra delle applicazioni alla funzione Ricerca e al browser Microsoft Edge.

Nota: volendo è possibile saltare i primi due passaggi richiamando la scheda Personalizzazione direttamente dal desktop. Infatti è sufficiente fare clic destro in un qualsiasi punto della schermata e selezionare la voce Personalizza dal menu che si apre.

Tra le opzioni disponibili nel menu accanto a Scegli la modalità compare anche Personalizzato. Si tratta di un’opzione dedicata agli utenti più avanzati, o meglio esigenti, che desiderano avere un controllo totale sull’aspetto del sistema operativo. Scegliendo l’opzione Personalizzato puoi ad esempio decidere di impostare la modalità scura per la barra delle applicazioni di Windows 11, e lasciare invece la modalità predefinita chiara per le app Esplora File, Posta e Microsoft Store, tutte e tre presenti di default nella nuova barra delle app di Windows 11.

Come abilitare il tema scuro su Windows 11 tramite Temi

Un altro modo per attivare la modalità scura su Windows 11 è modificare il tema predefinito tramite la scheda Temi inclusa nel menu Personalizzazione. Ecco i passaggi da seguire:

Apri il menu Start. Fai clic sull’app Impostazioni. Seleziona Personalizzazione dal menu laterale di sinistra. Dalla scheda Tema corrente scegli tra gli otto temi predefiniti disponibili quello che più risponde alle tue esigenze (vedi Windows scuro, Bagliore e Movimento acquisito).

Attendi pochi secondi, giusto il tempo per consentire al sistema operativo di recepire le personalizzazioni, e goditi il nuovo tema scuro. Niente di più facile, vero?

Per disporre di una scelta più ampia, oltre a quelli predefiniti prendi in considerazione anche gli altri temi presenti in Microsoft Store. Innanzitutto torna alla scheda Tema (segui i passaggi qui sopra), dopodiché individua l’opzione Scarica altri temi dal Microsoft Store e premi sul pulsante Sfoglia temi. Subito dopo si aprirà la pagina del Microsoft Store dove sono presenti altri temi ufficiali dedicati al nuovo sistema operativo Windows 11.

La maggior parte dei temi è gratuita, non mancano però le soluzioni a pagamento. Se vuoi avere una panoramica completa di soli temi gratuiti, seleziona Filtri in alto a destra, quindi fai clic sul filtro Most popular e seleziona Top free dal menu a tendina che si apre. Per attivare il nuovo tema è sufficiente fare clic sul riquadro desiderato e, nella nuova schermata, pigiare sul bottone Ottieni. Attendi qualche secondo per il completamento del download, dopodiché fai clic su Apri. Il sistema ti reindirizzerà di nuovo alla scheda Temi, da dove potrai selezionare il tema appena scaricato che ora figura nell’elenco dei temi predefiniti di Windows 11.

Come abilitare i temi ad alto contrasto su Windows 11

L’attivazione della modalità scura su Windows 11 non si applica in automatico a tutte le app presenti nel sistema operativo, né tantomeno alle pagine dei siti che si consultano tramite il browser proprietario Edge o uno alternativo (ad esempio Google Chrome). Se lo ritieni necessario, il nuovo sistema operativo Windows offre la possibilità di abilitare i temi ad alto contrasto, un’opzione che consente di avere in ogni documento colori con forte contrasto per agevolare la lettura dal computer.

Ecco i passaggi da seguire per attivare i temi ad alto contrasto su Windows 11:

Apri il menu Start. Seleziona l’app Impostazioni. Fai clic sulla voce Accessibilità dal menu laterale di sinistra. Sotto l’intestazione Visione individua e clicca la scheda Temi a contrasto. Accanto alla sezione Temi a contrasto fai clic sul menu a tendina e seleziona uno dei temi a disposizione tra Acquatico, Crepuscolo e Cielo notturno. Premi sul pulsante Applica per adottare le ultime modifiche apportate.

Dopo pochi istanti comparirà una schermata azzurra con la scritta Attendere: è il segnale che il sistema operativo sta modificando le impostazioni predefinite per completare l’attivazione dei temi ad alto contrasto. Al termine, la modifica interesserà ogni componente del sistema operativo.

Nota: la modalità scura e i temi a contrasto sono due concetti diversi. Come accennato qui sopra, i temi a contrasto consentono di aumentare il contrasto dei colori di un testo o di un’interfaccia, agevolando così la lettura dello schermo del PC da parte degli utenti ipovedenti.

Se dopo aver attivato i temi ad alto contrasto vuoi tornare alla semplice modalità scura, torna al menu Accessibilità tramite l’app Impostazioni (vedi istruzioni qui sopra), seleziona la scheda Temi a contrasto, dopodiché pigia sul menu a tendina incluso nella sezione Temi a contrasto e seleziona la voce Nessuno.

E con questo è davvero tutto. Ci auguriamo di averti dato una mano ad abilitare il tema scuro su Windows 11 e a conoscere le altre opzioni correlate alla modalità scura del sistema operativo di Microsoft.

