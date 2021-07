Microsoft ha rilasciato una prima beta di Windows 11 in via ufficiale, si tratta della build 22000.51 riservata agli sviluppatori e a tutti gli utenti che hanno aderito al programma Insider per avere accesso alle prove in anteprima. Se siete dei super fan di Windows si sarà venuta sicuramente voglia di provare il nuovo sistema operativo Windows 11 nonostante non sia ancora la versione finale, ecco una semplice guida su come installare Windows 11 e dove scaricarlo.

Qualche premessa prima di partire con la guida. La ISO emersa online non è stata rilasciata da Microsoft e per quanto possa essere comunque sicura, è sempre consigliato installare Windows 11 attraverso la procedura di Microsoft Insider. Se installate Windows 11 attraverso l’aggiornamento per Insider nessun dato verrà perso. L’operazione di installazione della ISO di Windows 11 cancellerà tutti i file e richiede un minimo di praticità.

Installazione Windows 11 Insider preview

Per poter scaricare ed installare Windows 11 attraverso l’aggiornamento ufficiale rilasciato direttamente da Microsoft è necessario iscriversi al programma Insider disponibile cliccando qui. Una volta effettuata la registrazione, sarà semplicissimo richiamare l’aggiornamento a Windows 11 sul proprio pc con Windows 10:

Aprire le Impostazioni di Windows 10

Cliccare su Aggiornamento e sicurezza

Cliccare sulla voce Programma Windows Insider

Cliccare su “inizia” e selezionare l’account Insider

Selezionare il canale “DEV” per ricevere gli ultimi aggiornamenti

Tornare su Windows Update e scaricare tutti gli aggiornamenti

Una volta scaricati tutti gli update sarà disponibile quello finale per Windows 11

Download ed installazione ISO Windows 11 22000.51

Per prima cosa ci servirà scaricare la ISO di Windows 11, potete scaricarla cliccando qui. Inoltre ci servirà una chiavetta USB da almeno 8 GB, se non ne avete una potete recuperane una al volo su Amazon con spedizione in un giorno. L’ultima cosa da scaricare è il programma per creare il supporto d’installazione, si chiama Rufus e potete scaricarlo da qui. Ora abbiamo tutto il necessario per installareWindows 11, ecco come fare:

Avviamo il programma Rufus

Selezioniamo la nostra chiavetta USB da 8 GB

Selezioniamo la ISO di Windows 11

Verifichiamo tutto e clicchiamo su Pronto

In questo modo abbiamo creato una chiavetta USB di avvio di Windows 11, ora basta collegare la chiavetta al pc o notebook dove vogliamo installare Windows 11 e avviare il pc. Se il pc riconosce la chiave di avvio ci ritroveremo direttamente nella schermata di set up inziale di Windows 11, se la chiavetta non viene riconosciuta servirà entrare in BIOS e dare priorità di avvio alla nostra chiavetta con Windows 11.

Una volta avviato il pc con la chiavetta di Windows 11 basterà seguire le istruzioni a schermo e selezionare il disco dove installare Windows 11. Fate attenzione a questo passaggio perché tutti i dati presenti su quel disco verranno cancellati. Selezionato il disco desiderato il supporto di installazione di Windows 11 si avvierà e nel giro di 10 minuti finirà il processo di installazione.

Il pc ora si riavvierà automaticamente, non c’è da toccare nulla, si riavvierà sempre da solo fin quando non ci troveremo dentro la nuova configurazione iniziale di Windows 11. Una volta conclusa la configurazione guidata ci ritroveremo nel nuovo desktop di Windows 11.

Windows 11, tutti i requisiti minimi

Se state riscontrando delle difficoltà di qualsiasi tipo durante l’installazione di Windows 11, è bene controllare a questa pagina quali sono i requisiti minimi di Windows 11. Generalmente le maggiori difficoltà sono facilmente risolvibili con una semplice modifica nel BIOS. Per installare Windows 11 ci sarà bisogno di attivare in BIOS la funzione TPM e Secure Boot. Controlla le impostazioni BIOS della tua scheda madre per scoprire dove puoi trovare queste voci.

Windows 11, tutte le novità in video

Di seguito trovate la mia video anteprima su Windows 11 con il processo di setup e tutte le novità.

