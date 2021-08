Il nuovo sistema operativo Windows 11 fa sfoggio di nuovi effetti di trasparenza dell’interfaccia utente (UI): si tratta di uno dei molti dettagli che ha catturato la nostra attenzione in fase di valutazione dell’anteprima di Windows 11 – se siete curiosi trovate qui il nostro video al riguardo.

I nuovi effetti di trasparenza su Windows 11 però non sono graditi a tutti gli utenti: il team di ingegneri software alla Microsoft ha pensato bene di dare una svecchiata anche alle animazioni dell’intero sistema, rendendole più belle e fluide, avvicinandosi così alla controparte Apple – che spesso, in materia di design, fa scuola. Non tutti però hanno ricevuto in modo positivo questi cambiamenti, anche se è innegabile asserire che il nuovo linguaggio stilistico di cui fa sfoggio Windows 11 sia un piacere per gli occhi.

Specialmente quando si utilizzano sfondi colorati, gli effetti di trasparenza rendono l’intera UI più piacevole; se però la resa finale non è di vostro gradimento, esiste la possibilità concreta di disattivare la trasparenza su Windows 11.

Come disattivare la trasparenza su Windows 11 dalle impostazioni di personalizzazione

Per disattivare la trasparenza dalle impostazioni dedicate alla personalizzazione basterà seguire questi semplici passaggi:

clicchiamo con il tasto destro su una parte vuota del desktop e clicchiamo su Personalizza ;

; nel pannello dedicato alla personalizzazione appena aperto cerchiamo il tab Colori ;

; tra le opzioni disponibili ci sarà un toggle dedicato agli effetti di trasparenza: basterà settarlo su Off per disattivarlo.

Gli effetti saranno attivi non appena il toggle verrà posizionato su Off, per cui potrete constatare immediatamente il diverso look che l’interfaccia mostrerà senza gli effetti di trasparenza attivi.

Come disattivare la trasparenza su Windows 11 dalle impostazioni di accessibilità

Esiste un altro metodo per disattivare gli effetti di trasparenza su Windows 11 attraverso il menu di Accessibilità:

apriamo il pannello Impostazioni premendo la combinazione di tasti Win+I e digitando “Impostazioni” nel riquadro della ricerca globale;

premendo la combinazione di tasti Win+I e digitando “Impostazioni” nel riquadro della ricerca globale; clicchiamo sul tab Accessibilità ;

; scorriamo fino a trovare il tab Effetti visivi ;

; localizziamo l’opzione relativa agli effetti di Trasparenza;

settiamo il toggle Trasparenza su Off per disattivare gli effetti.

Ora sapete esattamente come disattivare gli effetti di trasparenza: per ripristinarli basterà seguire gli stessi passaggi e posizionare il toggle su On.

Disattivare la trasparenza su Windows 11 migliora le prestazioni?

Cercando online troverete fonti contrastanti sull’argomento: alcuni riportano un aumento delle performance disabilitando gli effetti di trasparenza, altri sostengono che cambi soltanto la visualizzazione dell’interfaccia e che non abbia alcun impatto sulle performance del sistema operativo.

Non possiamo predire in anticipo se ci sarà un miglioramento delle prestazioni: coloro in possesso di hardware più datato potrebbero notare un leggero miglioramento, ma Windows 11 richiede hardware recente – e sicuro, scoprite perché nel nostro approfondimento – per poter funzionare, pertanto non dovrebbe esserci alcun problema nel tenere attivi gli effetti di trasparenza. Se poi volete eliminare anche le animazioni, che a qualcuno potrebbero sembrare lente dato che aggiungono un leggero ritardo alle azioni per il puro piacere degli occhi, allora date un’occhiata alla nostra guida su come togliere le animazioni in Windows 11.