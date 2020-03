Quali sono i 10 migliori film sullo spazio? Lo spazio: da sempre la frontiera più affascinante, da sempre uno degli scenari più mozzafiato dove ambientare una pellicola. Numerosi sono stati (e saranno) i film sullo spazio che ci hanno fatto (e quindi ci faranno) sognare, in attesa di poter entrare nel vivo con il vero programma Artemis della NASA (nuovo allunaggio previsto per il 2024) e i successivi risvolti sull’esplorazione di Marte.

Torniamo a noi però, perché abbiamo voluto creare questo top 10 per mostrarvi quelli che per noi sono i 10 film più belli sullo spazio degli ultimi anni. Al suo interno non troverete grandi classici, come ad esempio 2011: Odissea nello spazio, perché abbiamo preferito rimanere sulle pellicole più recenti.

Migliori 10 film sullo spazio | La classifica

Ad Astra – 2019

Partiamo subito con Ad Astra, una pellicola del 2019 che ha diviso il pubblico (non è per tutti) e che risulta piuttosto apprezzata dalla critica (detiene un punteggio di 80 su metacritic). In un futuro non troppo lontano la Terra (e non solo) viene colpita da misteriosi picchi di energia: toccherà al maggiore Roy McBride (Brad Pitt), figlio d’arte, indagare sulla loro provenienza partendo per un viaggio nel sistema solare, durante il quale cercherà di comprendere la sorte del padre, scomparso 20 anni prima durante una missione.

Cast: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland, regia di James Gray. Durata: 124 minuti.

Life: non oltrepassare il limite – 2017

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un gruppo di scienziati riesce a recuperare una sonda proveniente da Marte e alla deriva nello spazio: ciò che scoprono potrebbe portare a una vera rivoluzione per la vita e l’umanità, ma spesso sarebbe meglio evitare di spingersi oltre un certo… limite. Life – Non oltrepassare il limite è un film non troppo “raffinato”, ma che riesce a conquistare il pubblico intrattenendolo dall’inizio alla fine. Proprio per questo abbiamo deciso di inserirlo tra i film consigliati sullo spazio.

Cast: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, regia di Daniel Espinosa. Durata: 103 minuti.

First Man: Il primo uomo – 2018

Fra i migliori film sullo spazio non poteva mancare la storia del primo uomo sbarcato sulla Luna: esattamente, stiamo parlando proprio di Neil Armstrong (interpretato da Ryan Gosling) e di First Man: Il primo uomo. Il film è l’adattamento cinematografico della biografia ufficiale “First Man: The Life of Neil A. Armstrong” scritta da James Hansen e pubblicata nel 2005.

La pellicola racconta la storia del primo uomo a mettere piede sulla Luna, delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita e degli anni precedenti alla missione Apollo 11: da ingegnere a collaudatore, da collaudatore ad astronauta, da astronauta a eroe.

Cast: Ryan Gosling, Claire Fox, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stroll, Patrick Fugit, regia di Damien Chazelle. Durata: 141 minuti.

Passengers – 2016

Passengers non è un tradizionale film di fantascienza ambientato nello spazio. Durante un viaggio verso una nuova casa, due passeggeri ibernati vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano. L’astronave è però in grave pericolo e la vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da loro.

Cast: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Inder Kumar, regia di Morten Tyldum. Durata: 111 minuti.

Guardiani della Galassia – 2014

Un’insolita squadra di eroi (basati sugli omonimi personaggi della Marvel Comics), capitanata dall’avventuriero Peter Quill (Chris Pratt), si ritrova a dover salvare il destino dell’intera galassia. Con tanta azione, humour e una piacevole colonna sonora , i Guardiani della Galassia si sono subito conquistati un posto nel cuore degli appassionati dei film Marvel (e non solo).

Cast: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel (voce), Bradley Cooper, Lee Pace, regia di James Gunn. Durata: 121 minuti.

Avatar – 2009

In attesa di mettere gli occhi sui (numerosi) sequel, non possiamo non citare Avatar tra i migliori film sullo spazio (anche se in realtà è ambientato sul pianeta Pandora). Si tratta del primo film girato con in mente il 3D: combina una serie di incredibili effetti speciali (premio Oscar nel 2010) con una trama forse un po’ scontata, che però non gli toglie il diritto di rimanere uno dei film più validi del suo genere.

Jake Sully è un ex Marine costretto a vivere sulla sedia a rotelle che viene reclutato per viaggiare anni luce sino all’avamposto umano su Pandora, dove alcune società stanno estraendo un raro minerale che è la chiave per risolvere la crisi energetica sulla Terra. Poiché l’atmosfera di Pandora è tossica è stato creato il Programma Avatar, in cui i “piloti” umani collegano le loro coscienze a un avatar, un corpo organico controllato a distanza che può sopravvivere nell’atmosfera letale.

Cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, regia di James Cameron. Durata: 162 minuti.

Star Wars: Episodio VII, Il risveglio della forza – 2015

Star Wars: Episodi VII – Il risveglio della forza esce nei cinema a fine 2015 e costituisce il primo capitolo della nuova saga dopo anni e anni di “vuoto”: apprezzato da tanti, ma non da tutti gli appassionati più fedeli al brand, riesce a meritarsi a nostro parere il suo posto in questa lista. L’attesissimo episodio della saga di Star Wars diretto da J.J. Abrams è ambientato trent’anni dopo “Il ritorno dello Jedi” e segue le avventure di un nuovo trio di protagonisti. Tornano a far parte dell’universo ideato da George Lucas anche alcuni personaggi storici come Luke Skywalker, Han Solo, la Principessa Leia, Chewbecca e i due droidi R2-D2 e C-3PO.

Cast: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Kenny Baker, regia di J.J. Abrams. Durata: 136 minuti.

Sopravvissuto: The Martian – 2015

In seguito a un incidente durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (il Sopravvissuto) viene considerato morto e abbandonato sul pianeta. In attesa di un’eventuale missione di salvataggio, resa ancora più difficile dai problemi di comunicazione, l’uomo dovrà sopravvivere per settimane potendo contare solo su sé stesso e sulle attrezzature lasciate dalla missione. Ce la farà?

Cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie Davis, Kate Mara, Jeff Daniels, regia di Ridley Scott. Durata: 130 minuti.

Gravity – 2013

I protagonisti di Gravity sono la dottoressa Ryan Stone (Sandra Bullock), brillante ingegnere biomedico alla sua prima missione spaziale, e il veterano Matt Kowalsky (George Clooney). Durante quella che doveva essere una passeggiata di routine, succede l’imprevisto: la navicella viene distrutta e Stone e Kowalsky sono abbandonati a loro stessi, legati l’uno all’altra mentre precipitano nel “nulla”. Il silenzio assordante ricorda loro che hanno perso ogni legame con la Terra… e ogni speranza di salvezza.

Cast: Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Phaldut Sharma, regia di Alfonso Cuarón. Durata: 92 minuti.

Interstellar – 2014

Tra i migliori film sullo spazio non potevamo non inserire Interstellar, una delle pellicole più ambiziose degli ultimi anni. Il film mischia originalità, ottimo cast e regia (Christopher Nolan), vivacità e mistero per tenere incollato lo spettatore per 169 minuti.

In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l’agricoltura. Un gruppo di scienziati appartenenti un tempo alla NASA, sfruttando un “wormhole” per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, organizza una serie di missioni spaziali alla ricerca di un pianeta abitabile. A tal scopo convince Cooper, un ex pilota di talento, a lasciare i propri figli per imbarcarsi in una missione che ha lo scopo di salvare l’umanità.

Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow, regia di Christopher Nolan. Durata: 169 minuti.

Questi erano dunque secondo noi i 10 migliori film sullo spazio degli ultimi anni. Siete d’accordo con noi? Avete qualche pellicola da suggerire? Fateci sapere i vostri preferiti nei commenti!