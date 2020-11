Ecco il nuovo MacBook Pro con chip M1 e schermo da 13,3 pollici

In occasione dell’evento “One More Thing”, che ai più avrà provocato un po’ di commozione, Apple ha lanciato il nuovo MacBook Pro dotato del nuovo processore Apple M1. Si tratta di una delle componenti fondamentali del nuovo ecosistema, pensato soprattutto per i creativi e i tecnici professionisti.

Ancora una volta Apple sembra aver fatto un ottimo lavoro, lanciando un portatile estremamente performante rispetto alla generazione precedente. Si parla di una velocità 2,8 volte superiore, e di una grafica che offre prestazioni cinque volte migliori dei modelli attualmente in commercio.

A differenza del nuovo MacBook Air, privo di un sistema di raffreddamento attivo, il nuovo MacBook Pro dispone di un sistema di ventilazione per mantenere sotto controllo la temperatura interna e garantire le migliori prestazioni in ogni momento.

Ritroviamo la touch bar, insieme a un paio di porte Thunderbolt 4, posizionate sul lato sinistro del notebook. Non manca il TouchID per garantire la massima sicurezza nelle transazioni e nell’accesso ai propri dati personali. Cresce l’autonomia che raggiunge le 17 ore di navigazione web e le 20 ore di riproduzione video, risultati davvero ottimi, molto meglio di quanto avviene con i modelli attualmente in commercio.

Ovviamente al momento del lancio sarà presente macOS 11 BigSur, pronto a sfruttare le potenzialità del nuovo chip. E proprio grazie al nuovo processore il MacBook Pro con M1 potrà eseguire una enorme quantità di applicazioni pensate per iOS e iPad, fornendo numerose alternative alle app tradizionali, che potrebbero richiedere qualche tempo per essere adattate alla nuova tecnologia.

Il nuovo MacBook Pro sarà disponibile in Italia a partire dal 17 novembre a prezzi che partono da 1.479 euro, per superare i 2.600 euro nella configurazione top.