Un nuovo concept realizzato da Let’sGoDigital sta mandando il web in visibilio, grazie ad una realizzazione davvero impeccabile delle indiscrezioni che riguardano il futuro design di iPhone 12 Pro.

Nella descrizione del video si può leggere:“L’iPhone 11 Pro ha portato un nuovo design per la fotocamera, ma le indiscrezioni riguardanti iPhone 12 Pro vogliono il ritorno del frame laterale piatto! Con queste [informazioni] ho creato la serie iPhone 12 Pro! dotata di frame piatti e migliorando il design che abbiamo visto nella serie iPhone 11 Pro! Si, l’iPhone 12 Pro Max ha un sensore extra TOF.”

Sia la presenza del sensore Time of Flight (TOF) che dei bordi piatti in acciaio, reminiscenti del vecchio iPhone 5s, sono state entrambe indiscrezioni rivelate da uno degli analisti più esperti sui prodotti Apple, ovvero Ming-Chi Kuo. Il sensore Time of Flight utilizza sensori LED o laser per calcolare la distanza degli oggetti dallo smartphone, creando una mappa accurata dell’ambiente circostante, e trova moltissimi usi nel campo della realtà aumentata.

Altri elementi che possiamo notare sono le cornici estremamente ridotte, in particolare nella zona in basso, forse fin troppo. Anche il notch, o tacca che a dir si voglia, ha ricevuto una cura dimagrante ed è diventato più piccolo, ma è sempre presente. Alcuni rumors vedono la tacca sparire completamente dagli iPhone di prossima generazione, con un design più simmetrico che integrerà i sensori direttamente nella cornice superiore.

Infine, un’altra chicca che è arrivata proprio negli ultimi giorni, ovvero la notizia che la colorazione Midnight Green verrà rimpiazzata da una Navy Blue nella lineup “Pro” di iPhone 12. Potrebbero esserci fino a quattro iPhone quest’anno, due appartenenti al segmento Pro, dotati di sensore TOF e modem 5G con pieno supporto alla tecnologia mmWave.

Ovviamente, questo è un concept e non possiamo dire se saranno davvero così i prossimi iPhone 12, dato che mancano ancora mesi dalla presentazione ufficiale, che solitamente si tiene a Settembre. Nel frattempo, possiamo goderci il concept realizzato da Let’sGoDigital.