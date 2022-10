L’aggiornamento a iOS 16 ha portato diverse novità importanti su iPhone, tra cui un nuovo sistema che punta a proteggere l’integrità del telefono in una determinata situazione. Il sistema – tra virgolette – a cui ci stiamo riferendo si manifesta tramite la notifica Ricarica in attesa (o Ricarica in pausa, oppure Ricarica sospesa).

Ma cosa significa di preciso? Perché stiamo ricevendo questo avviso? E come possiamo risolverlo? In questo articolo proveremo a rispondere alle domande più frequenti che i possessori di iPhone si domandano ogni volta che compare loro lo “strano” avviso.

Che cosa significa l’avviso Ricarica in attesa su iPhone?

La notifica Ricarica in attesa (o Ricarica in pausa) segnala all’utente che il sistema ha messo in pausa la ricarica dell’iPhone perché la batteria stava iniziando a surriscaldarsi. Mettendo in pausa la ricarica, Apple preserva la batteria dei suoi iPhone, evitando così che si danneggi prima che raggiunga temperature troppo elevate per un periodo di tempo prolungato.

Come dicevamo in apertura della nostra guida, è a tutti gli effetti un sistema di protezione del telefono. È risaputo, infatti, che una cura ottimale della batteria aumenta la longevità di qualsiasi smartphone, iPhone compresi. Inoltre, mantenere una batteria efficiente fa anche risparmiare su un eventuale cambio della stessa dopo un paio di anni.

Perché ho ricevuto l’avviso Ricarica in pausa su iPhone?

Dato che si tratta a tutti gli effetti di un avviso di surriscaldamento del tuo iPhone, è importante prima di tutto capire quali possano essere le cause che portano il telefono a raggiungere temperature anomale (leggi troppo alte).

Tra i motivi principali che possono causare un surriscaldamento eccessivo dell’iPhone abbiamo:

utilizzo di app pesanti

esecuzione di task importanti

appoggiare il telefono su superfici calde (ad esempio il cruscotto dell’auto) o vicino a fonti di calore (come il forno)

caricabatteria o unità di batteria difettosi

batteria deteriorata

visione in streaming di video ad alta qualità (accade di rado)

Leggi anche: Come usare Live Text nei video su iPhone e iPad

Cosa posso fare quando ricevo l’avviso di Ricarica in pausa o in attesa sul mio iPhone?

Se sul tuo iPhone ricevi l’avviso Ricarica in attesa (o Ricarica sospesa), scollega il telefono dal caricabatterie e attendi che si raffreddi. Quando è tornato freddo, prova di nuovo a rimetterlo in carica e accertati che non torni di nuovo la notifica di Ricarica in pausa.

Nel caso dovesse di nuovo comparire il messaggio di prima, verifica che la batteria non sia deteriorata. Per controllare il suo stato apri l’app Impostazioni, vai su Batteria e fai tap su Stato batteria.

Se riscontri dei problemi, la soluzione più immediata è portare il telefono in un Apple Store o in un negozio autorizzato per cambiare la batteria.

Qualora dalle informazioni raccolte dalla schermata Stato batteria risulta che sia tutto in regola, allora potresti prendere in considerazione un cambio del caricabatterie. Non sai quale scegliere? Dai allora un’occhiata al nostro approfondimento in cui vi suggeriamo i migliori caricabatterie per iPhone.

Esistono poi anche altre soluzioni, meno drastiche rispetto sia al cambio della batteria che alla sostituzione del caricabatterie, e soprattutto gratis. La prima di queste è la chiusura di eventuali app pesanti mentre il telefono è in carica, così come la sospensione temporanea – giusto il tempo di portare a termine la carica – di alcuni task particolarmente impegnativi.

Volendo, puoi anche mettere il telefono in modalità aereo, per assicurarti così che i task prima in esecuzione vengano interrotti.

Oppure, in alternativa, puoi anche decidere di spegnere il tuo iPhone, in modo da toglierti qualsiasi ulteriore dubbio.

Attendi quindi che il telefono si raffreddi prima di rimetterlo in carica. Se una volta che lo metti di nuovo in carica non riporta più l’avviso Ricarica in attesa o Ricarica in pausa, significa che hai risolto il problema. In caso contrario, valuta di chiedere assistenza al supporto Apple, tenendo in conto la possibile sostituzione della batteria.

Prima di andare, vogliamo condividere con te le nostre guide su iPhone più popolari: