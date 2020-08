Durante l’evento Unpacked del 5 agosto scorso Samsung non solo ha presentato la nuova gamma di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy Note 20, ma anche lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live. Mentre i volumi di vendita di Samsung Galaxy Note 20 sono leggermente inferiori rispetto a quelli di Samsung Galaxy Note 10, il colosso sud coreano si può ritenere più che soddisfatto dalle prestazioni raggiunte dallo smartwatch e dalle cuffie.

Bene le vendite di Galaxy Watch e Buds Live

Infatti, secondo le prime informazioni provenienti dalla Sud Corea, Samsung ha registrato 7.000 ordini di Samsung Galaxy Watch 3 nel primo giorno di vendite e più di 60.000 ordini a distanza di qualche settimana dal lancio del 6 agosto. Si tratta di più del triplo del volume generato da Samsung Galaxy Watch 2 nonostante il nuovo wearable abbia un prezzo superiore.

Venendo alle cuffie true wireless, la compagnia ha venduto più di 300.000 Samsung Galaxy Buds Live in poco più di due settimane dal loro lancio, segno che il mercato e gli utenti sono ben disposti ad abbracciare il nuovo headset di Samsung e non temono la loro forma così unica e singolare.

Molte novità nel mercato smartwatch

In queste ore Counterpoint Research ha pubblicato un’analisi relativa al mercato degli smartwatch. Rispetto ai volumi registrati durante il 2019, in questa prima metà dell’anno è stato registrato un aumento delle vendite di smartwatch pari al 20%.

Se Apple si conferma ancora una volta come la capolista della classifica con il 51,4% di market share suddiviso fra Apple Watch Series 5 e Apple Watch Series 3, ci sono interessanti cambiamenti ad opera di Huawei. Il colosso cinese è infatti riuscito a scalzare Samsung dalla seconda posizione grazie alle ottime vendite raggiunte con Huawei Watch GT2, cosa che le ha permesso di registrare un salto in avanti del 57%.

Xiaomi e Amazfit sono altre due compagnie che hanno visto crescere in maniera importante il proprio market share YoY, rispettivamente del 47% e del 51%. Come riporta Counterpoint Research, Cina e India rappresentano ancora i mercati più importanti per le due aziende, anche se stanno iniziando a godere di buona popolarità anche nei mercati internazionali.

