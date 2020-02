Una nuova funzione è stata avvistata nella terza versione beta di iOS 13.4 con la dicitura OS Recovery e dovrebbe consentire di ripristinare i dispositivi Apple in modo semplice tramite Internet via OTA.

Avviare il ripristino di un sistema MacOS non presenta difficoltà, tuttavia i dispositivi iPhone e iPad devono essere connessi a un sistema macOS o a un PC Windows e richiedono iTunes.

La situazione si complica in caso di malfunzionamenti di prodotti come Apple Watch e HomePod per i quali è necessario rivolgersi a un Apple Store oppure a un centro di assistenza autorizzato, poiché non hanno alcun tipo di connettore esterno, ma con l’introduzione di questa nuova funzionalità il ripristino di iOS dovrebbe diventare molto più pratico.

OS Recovery ripristina iOS via Internet senza iTunes

La reinstallazione di un dispositivo iOS con OS Recovery dovrebbe funzionare via OTA (over-the-air), allo stesso modo di macOS Internet Recovery, quindi gli utenti non avranno più bisogno di un computer per ripristinare il sistema operativo sui dispositivi mobili Apple.

La funzione OS Recovery non è ancora utilizzabile in quanto è ancora in fase di sviluppo, ma la presenza di prove riscontrate da 9to5Mac in merito a questa opzione rappresenta un segno che Apple intende permettere agli utenti finali di effettuare il ripristino completo dei loro sistemi operativi iOS direttamente via Internet.

Al momento non sappiamo se OS Recovery sarà presto disponibile né se Apple lo stia testando per iOS 14, tuttavia non è da escludere che la funzione potrebbe non vedere mai la luce.