La linea di cuffie true wireless di Apple al momento è composta da AirPods e AirPods Pro, ma il colosso di Cupertino intende espandersi anche nella categoria di cuffie over-ear nel prossimo futuro.

Il catalogo di prodotti Apple include già la popolare linea di cuffie Beats, ma le AirPods Studio dovrebbero portare le cuffie over-ear a un altro livello.

Le cuffie Apple AirPods Studio saranno premium

Osservando la foto trapelata presente nell’immagine di copertina, si nota che le cuffie AirPods Studio saranno dotate di padiglioni molto grandi completi di un morbido cuscino in tessuto. Questo particolare modello rappresenta la variante “Sport” che prevede anche un’archetto particolarmente consistente che utilizza un rivestimento simile a quello dello speaker HomePod per offrire il massimo comfort in ogni momento.

I padiglioni sono collegati all’archetto tramite un sottile terminale in metallo che conferisce alle cuffie AirPods Studio un aspetto vagamente retrò, tuttavia sembra che Apple stia lavorando su un modello premium realizzato con materiali di qualità superiore come la pelle.

Le cuffie AirPods Studio dovrebbero offrire la cancellazione attiva del rumore come le cuffie over-ear premium di Bose e Sony e potrebbero essere disponibili in più di un colore.

Per quanto riguarda il prezzo, i rapporti precedenti suggeriscono che Apple prevede di lanciarle a 349 dollari negli Stati Uniti, mentre non abbiamo informazioni su disponibilità e prezzi negli altri paesi.

