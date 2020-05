Sono ormai diversi mesi che nel mondo Apple non si parla d’altro di iPhone 12 e del paio di cuffie over-ear di fascia alta. In queste ore, grazie ai colleghi di 9to5mac e BGR, abbiamo modo di scoprire alcuni importanti novità circa le specifiche e le impostazioni di Apple AirPods Studio e sulla prossima gamma di smartphone di fascia alta.

Specifiche e dettagli su Apple AirPods Studio

Le cuffie over-ear più apprezzate sul mercato, indipendentemente dall’azienda produttrice, hanno una funzione estremamente apprezzata dagli utenti: la capacità di stoppare automaticamente la riproduzione audio non appena rimosse dalle orecchie. Secondo gli ultimi leak, pare che Apple AirPods Studio implementeranno una funzione del tutto simile, ma con un fine leggermente differente.

Infatti, invece di limitarsi al riconoscimento delle orecchie, pare che le cuffie di Apple sarebbero capaci di riconoscere se esse siano indossate sulla testa o sul collo. In base a queste informazioni, Apple AirPods Studio sarebbero in grado di stoppare o riprendere la riproduzione audio autonomamente. L’azienda di Cupertino pare abbia inserito anche un ulteriore sensore in grado di riconoscere l’orecchio destro dall’orecchio sinistro, switchando automaticamente il canale audio destro e sinistro in base a come l’utente indosserà le cuffie. Questo significa che, nel caso in cui il leak dovesse essere vero, Apple AirPods Pro potranno essere indossate senza preoccuparsi di farlo nel verso giusto.

Proprio come Apple AirPods Pro anche Apple AirPods Studio dovrebbe essere munite della tecnologia di rimozione attiva del rumore (ANC) e Transparency Mode, pensata per permettere all’utente di non essere completamente tagliato fuori dall’ambiente circostante a causa di un elevato abbattimento dei rumori ambientali. Il pairing delle cuffie con dispositivi iOS o Mac dovrebbe poi attivare le impostazioni di equalizzazione dove l’utente potrà scegliere diversi profili audio in base ai propri gusti.

Le ultime informazioni sembrano puntare sulla presenza di almeno due modelli di Apple AirPods Studio, uno con materiali in pelle e un altro con materiali sintetici più adatti alla vita sportiva, con un prezzo teorico pari a 349 dollari, circa 322 euro. L’ultima beta di iOS 14 fa chiaro riferimento all’utilizzo del nome “AirPods Studio”, pertanto è molto probabile che sarà effettivamente questo il nome del prossimo prodotto Apple.

Specifiche e prezzi su iPhone 12

Passando invece alla prossimo attesissimo prodotto di Apple, iPhone 12, un nuovo importante leak ci permette di conoscere quelli che potrebbero essere i prezzi, tagli di memoria e specifiche della prossima gamma di smartphone di fascia alta. Quest’anno l’azienda di Cupertino dovrebbe lanciare ben 4 versioni di iPhone 12, tutti caratterizzati dalla presenza della connettività 5G e da display OLED con notch frontale.

iPhone 12 e iPhone 12 Max

Il modello entry level dovrebbe presentare un display OLED da 5,4 pollici a risoluzione Super Retina Display, 4 GB di RAM, 128/256 GB di storage, processore Apple A14 e doppia fotocamera. Il suo prezzo di listino dovrebbe essere pari a 649 o 749 dollari, circa 600 o 700 euro al cambio, in base al taglio di memoria scelto.

iPhone 12 Max dovrebbe presentare specifiche tecniche simili, con display OLED da 6,1 pollici con tagli di memoria da 128 e 256 GB al prezzo di 749 o 849 dollari, ovvero 700 o 800 euro al cambio.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro è atteso con un pannello da 6,1 pollici realizzato da Samsung a risoluzione Super Retina XDR con ProMotion. La RAM sarebbe da 6 GB con tagli di storage da 128 fino a 512 GB, tre fotocamere posteriori con sensore LiDAR e prezzi da 999 dollari, 1099 dollari e 1299 dollari, ovvero 920 euro, 1016 euro e 1200 euro.

Il modello iPhone 12 Pro Max dovrebbe invece montare un pannello OLED da 6,7 pollici realizzato da Samsung, 6 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, fotocamera tripla con sensore LiDAR e connettività 5G. I prezzi dovrebbero essere pari a 1099 dollari, 1199 dollari e 1399 dollari, circa1016 euro, 1107 euro e 1292 euro in base al modello scelto.