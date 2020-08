Dopo l’update iOS 13.6 del mese scorso che ha aggiunto la funzionalità Apple Car Key agli iPhone di tutto il mondo, Apple lancia l’aggiornamento 13.6.1 per iOS e iPadOS che corregge alcuni bug, ma non contiene patch di sicurezza.

Novità nella versione 13.6.1 di iOS e iPadOS

L’aggiornamento 13.6.1 per iOS e iPadOS introduce le seguenti correzioni di bug:

Risolto il bug per il quale i file di dati di sistema non necessari potevano non essere eliminati automaticamente quando lo spazio di archiviazione disponibile era in esaurimento

Risolto un bug di gestione termica che causava la visualizzazione di una tinta verde su alcuni display di iPhone 11

Risolto il bug per cui le notifiche di esposizione potevano essere disabilitate per alcuni utenti

Come aggiornare iOS e iPadOS alla versione 13.6.1

L’update alla versione iOS 13.6.1 è disponibile per tutti i dispositivi Apple compatibili con iOS 13 e iPadOS 13. Per aggiornare il vostro iPhone o iPad è sufficiente andare in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Non è chiaro se questo sarà l’ultimo aggiornamento prima del rilascio di iOS 14 previsto per il prossimo in autunno in concomitanza con il lancio di iPhone 12.

