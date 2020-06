Annunciata alla Worldwide Developers Conference poche ore fa, CarKey è una delle nuove funzioni di iOS 14 che permette di aprire, chiudere e avviare la propria auto tramite un iPhone.

La prima auto a supportare questa funzione sarà la BMW serie 5, in arrivo il prossimo mese, e Apple ha annunciato che sta lavorando a uno standard di settore che farà uso del suo chip U1 a banda larga invece di affidarsi unicamente alla comunicazione in prossimità (Near Field Communication – NFC).

Una volta accoppiato un iPhone o un Apple Watch con una macchina compatibile con CarKey sarà sufficiente tenere il dispositivo Apple vicino al sensore NFC per sbloccarne le portiere, a cui abbinare opzionalmente un’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID (quest’ultimo passaggio sarà disattivabile qualora si desiderasse usare CarKey in modalità Express).

CarKey: tante opzioni di condivisione

Sarà possibile inoltre condividere le chiavi virtuali della propria auto in ogni momento, con la possibilità di impostare tre livelli di accesso all’account che ne farà uso: uno per l’apertura solo del bagagliaio, uno per la sola apertura del veicolo senza guida e uno che prevede sia l’apertura che la guida.

Per passare la chiave a qualcuno basterà inviarla tramite iMessage e potrà essere sia permanente, ideale per i membri del nucleo familiare, che temporanea, con una scadenza da impostare prima dell’invio.

Nonostante questo tipo di tecnologia sarà inizialmente disponibile solo su BMW Serie 5, è molto probabile che nei prossimi anni la vedremo sempre più implementata nei nuovi modelli di auto che verranno lanciati sul mercato, magari adattata a modelli anche più economici.