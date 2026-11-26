Torniamo a parlare di monitor Xiaomi, questa volta con una proposta che punta a mettere insieme esigenze professionali e intrattenimento. Il produttore cinese ha infatti presentato a livello globale il nuovo Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz, un modello da 27 pollici che aggiorna la soluzione A27Ui lanciata nel 2025, introducendo diverse novità sul fronte della qualità dell’immagine e, soprattutto, della fluidità.

La caratteristica che attira maggiormente l’attenzione è senza dubbio la possibilità di utilizzare due differenti modalità di funzionamento; risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz oppure Full HD a 240 Hz; una configurazione che rende il monitor interessante sia per chi lavora con contenuti multimediali e necessita di una buona fedeltà cromatica, sia per chi non vuole rinunciare a un’esperienza più fluida durante il gaming.

Non mancano poi alcune caratteristiche particolarmente interessanti per chi utilizza dispositivi Apple, grazie a una modalità dedicata alla corrispondenza dei colori dei MacBook, oltre a una connettività USB-C che permette anche di alimentare un notebook con una potenza fino a 90 watt. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa offre il nuovo monitor Xiaomi.

Xiaomi 4K Monitor A27Ui 120Hz: pannello IPS, 4K e doppia modalità a 240 Hz

Il neoarrivato Xiaomi 4K Monitor A27Ui mantiene il formato da 27 pollici e il design sottile con cornici ridotte su tre lati, ma introduce un pannello IPS aggiornato con risoluzione 3840 x 2160 pixel e contrasto nativo di 1500:1; gli angoli di visione arrivano a 178°, mentre la luminosità tipica raggiunge i 400 nit, contro i 360 nit del precedente A27Ui.

Il miglioramento però non riguarda soltanto la luminosità ma anche la resa cromatica. Xiaomi dichiara una copertura del 100% dello spazio colore sRGB e del 98% DCI-P3, con supporto alla visualizzazione di 1,07 miliardi di colori e profondità colore a 10 bit tramite tecnologia 8-bit + FRC; ogni unità viene inoltre calibrata individualmente in fabbrica, con una precisione cromatica media Delta E inferiore a 1 sia in modalità sRGB sia DCI-P3.

Si tratta di caratteristiche che rendono il monitor interessante per chi lavora con fotografie, video e contenuti grafici, soprattutto considerando la possibilità di passare rapidamente da una modalità colore all’altra attraverso il menu OSD. Una delle novità più particolari è rappresentata poi dalla M Mode, pensata per chi utilizza un MacBook o altri dispositivi Apple.

Questa modalità punta ad allineare la resa cromatica del monitor a quella degli schermi Apple, sfruttando la copertura del 98% Display P3. Xiaomi promette così una maggiore coerenza nella visualizzazione dei colori quando si passa dal display del notebook a quello esterno, senza dover intervenire continuamente sulla calibrazione. Non manca nemmeno un trattamento antiriflesso, con una riflettività dichiarata del 2,6%, pensato per ridurre le interferenze della luce ambientale.

Il pannello supporta inoltre lo standard DisplayHDR 400 e integra una soluzione hardware per la riduzione della luce blu certificata TÜV Rheinland, oltre alla regolazione DC per limitare lo sfarfallio. La caratteristica più interessante per chi utilizza il monitor anche per giocare rimane comunque la doppia modalità di aggiornamento. Xiaomi permette infatti di sfruttare la risoluzione 4K a 120 Hz per lavorare, navigare e giocare con un buon livello di dettaglio, oppure passare alla modalità eSports per raggiungere 240 Hz in Full HD.

Ribadiamo che i 240 Hz non sono disponibili alla risoluzione nativa; attivando questa modalità, il monitor passa automaticamente a 1920 x 1080 pixel; una distinzione da tenere presente soprattutto per chi sta valutando il prodotto come soluzione gaming, perché la frequenza massima richiede un compromesso sulla definizione dell’immagine.

Connettività completa e USB-C con alimentazione fino a 90 W

Un altro aspetto su cui Xiaomi ha lavorato è la connettività, con una dotazione piuttosto completa per un monitor destinato sia alla produttività sia all’intrattenimento. A bordo troviamo due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e una USB-C che supporta il trasferimento video e dati, oltre all’alimentazione dei dispositivi collegati; quest’ultima può raggiungere una potenza massima di 90 W, consentendo di alimentare un notebook compatibile attraverso un unico cavo.

Xiaomi precisa però che la potenza massima viene raggiunta quando il monitor è in standby o con lo schermo spento, un dettaglio da considerare per chi intende utilizzarlo come soluzione di alimentazione durante il normale funzionamento. In dotazione troviamo anche due porte USB-A 2.0, un ingresso audio e il connettore DC IN per l’alimentazione del monitor.

Non meno importante la presenza di un supporto ergonomico che permette di regolare l’altezza, l’inclinazione, la rotazione laterale e il pivot, così da utilizzare il pannello anche in verticale; non manca infine la compatibilità con gli attacchi VESA 75 × 75 mm per il montaggio a parete o su supporti dedicati.

Caratteristiche tecniche Xiaomi 4K Monitor A27Ui

Modello: P27UEC-RAGL

Dimensione: 27 pollici

Tipologia pannello: IPS

Risoluzione: 3840 x 2160 pixel (4K UHD)

Formato: 16:9

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz in 4K e 240 Hz in Full HD

Tempo di risposta: 6 ms

Luminosità: 400 nit (tipica)

Contrasto nativo: 1500:1

Angolo di visione: 178°

Colori: 1,07 miliardi

Profondità colore: 10 bit (8 bit + FRC)

Copertura colore: 100% sRGB, 98% DCI-P3 e 98% Display P3

Precisione cromatica: Delta E inferiore a 1 (media)

HDR: DisplayHDR 400

Trattamento: antiriflesso con riflettività del 2,6%

Protezione occhi: certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e tecnologia DC Dimming

Connettività: 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C fino a 90 W 2x USB-A 2.0, jack audio

Supporto: regolazione in altezza, inclinazione, rotazione e pivot

Compatibilità VESA: 75 × 75 mm

Dimensioni con supporto: 612,9 × 185,2 × 510,6 mm

Peso: 5,3 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo: 120 W

Disponibilità e prezzo del nuovo monitor Xiaomi

Per quanto riguarda il prezzo, Xiaomi ha già inserito il nuovo 4K Monitor A27Ui 120Hz sul proprio sito globale, ma non ha ancora comunicato una data precisa per l’effettiva commercializzazione nei diversi mercati; non è disponibile nemmeno un prezzo ufficiale per l’Europa e, di conseguenza, non possiamo ancora confermare quanto costerà in Italia.

Per avere un riferimento possiamo guardare al precedente A27Ui, arrivato sul mercato europeo con un prezzo di circa 269 euro; si tratta però di una cifra relativa al modello da 60 Hz, che non può essere automaticamente considerata il prezzo di partenza della nuova versione. Il nuovo modello sembra comunque un aggiornamento interessante, soprattutto perché interviene su alcuni dei limiti più evidenti del predecessore, in primis sul refresh rate con doppia modalità a 240 Hz.