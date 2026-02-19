Il mercato dei monitor da gaming è in continua evoluzione, oggi è la volta di AOC che rilancia la sfida ai competitor con una proposta che guarda ai gamer e agli appassionati più esigenti. Parliamo nel dettaglio di AOC Q27G4ZD, un monitor da 27 pollici che combina risoluzione QHD, pannello QD-OLED e frequenza di aggiornamento fino a 280 hertz, mettendo sul piatto una scheda tecnica pensata per chi pretende fluidità assoluta e qualità visiva di alto livello.

Ma vediamolo meglio nel dettaglio, anticipando che anche il prezzo risulta interessante, almeno considerando i costi dei monitor da gaming OLED della stessa tipologia.

AOC Q27G4ZD: veloce nel gaming, ma anche affidabile

Con il nuovo monitor Q27G4ZD, AOC porta nel segmento “accessibile” una tecnologia che fino a poco tempo fa era riservata a soluzioni ben più costose. Il cuore del prodotto è infatti un ottimo pannello QD-OLED da 2.560 × 1.440 pixel, capace di offrire neri profondi, contrasto elevatissimo e una resa cromatica particolarmente ampia grazie all’integrazione della componente Quantum Dot. Il risultato è un’immagine brillante, con colori intensi e dettagli ben definiti anche nelle scene più scure.

Il refresh-rate impostabile fino a 280 hertz rappresenta di sicuro uno dei punti chiave di AOC Q27G4ZD; una frequenza così elevata consente di ottenere un’esperienza in gioco estremamente fluida nei titoli competitivi, dove ogni millisecondo può fare la differenza. A questo si aggiunge poi un tempo di risposta pari a 0,03 ms (GtG), praticamente istantaneo, che riduce al minimo fenomeni come ghosting e motion blur.

Non manca il supporto alle tecnologie di sincronizzazione adattiva, con compatibilità Adaptive Sync e G-Sync, pensate per eliminare tearing e stuttering durante le sessioni di gioco. Sul fronte HDR invece troviamo la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, che valorizza ulteriormente il contrasto tipico dei pannelli OLED e migliora la resa dei contenuti compatibili.

AOC non trascura neppure l’aspetto ergonomico e funzionale. Il design riprende lo stile gaming della serie, con cornici sottili su tre lati e una base regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e pivot. La dotazione di porte comprende HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, oltre a un hub USB integrato che rende più semplice collegare periferiche direttamente al monitor.

Tirando le somme, per adesso almeno sulla carta, Q27G4ZD si propone come una soluzione completa per chi gioca su PC di fascia alta o su console di ultima generazione, ma strizza l’occhio anche a chi utilizza il monitor per contenuti multimediali grazie alla qualità del pannello e alla resa cromatica avanzata.

Caratteristiche tecniche AOC Q27G4ZD

Display da 27 pollici QD-OLED

Risoluzione QHD 2.560 × 1.440 pixel

Refresh rate fino a 280 hertz

Tempo di risposta 0,03 ms GtG

Certificazione VESA DisplayHDR True Black 400

Supporto Adaptive Sync e compatibilità G-Sync

Profondità colore 10 bit 1,07 miliardi di colori

Connettività: 2 × HDMI 2.1 1 × DisplayPort 1.4 Hub USB integrato

Altoparlanti integrati

Supporto regolabile in altezza, tilt, swivel e pivot

Design con cornici sottili su tre lati

Garanzia con copertura contro il burn-in

Disponibilità e prezzo del monitor AOC Q27G4ZD

Il nuovo AOC Q27G4ZD è già disponibile in preordine presso diversi rivenditori, inclusa Amazon Italia. Il prezzo di listino ufficiale per il nostro Paese dovrebbe essere di circa 550-560 euro, abbastanza “equilibrato” per un display con queste prestazioni e soprattutto dotato di un pannello di tipo QD-OLED.