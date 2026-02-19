Il mercato dei monitor da gaming è in continua evoluzione, oggi è la volta di AOC che rilancia la sfida ai competitor con una proposta che guarda ai gamer e agli appassionati più esigenti. Parliamo nel dettaglio di AOC Q27G4ZD, un monitor da 27 pollici che combina risoluzione QHD, pannello QD-OLED e frequenza di aggiornamento fino a 280 hertz, mettendo sul piatto una scheda tecnica pensata per chi pretende fluidità assoluta e qualità visiva di alto livello.

Ma vediamolo meglio nel dettaglio, anticipando che anche il prezzo risulta interessante, almeno considerando i costi dei monitor da gaming OLED della stessa tipologia.

AOC Q27G4ZD: veloce nel gaming, ma anche affidabile

AOC Q27G4ZD 2

Con il nuovo monitor Q27G4ZD, AOC porta nel segmento “accessibile” una tecnologia che fino a poco tempo fa era riservata a soluzioni ben più costose. Il cuore del prodotto è infatti un ottimo pannello QD-OLED da 2.560 × 1.440 pixel, capace di offrire neri profondi, contrasto elevatissimo e una resa cromatica particolarmente ampia grazie all’integrazione della componente Quantum Dot. Il risultato è un’immagine brillante, con colori intensi e dettagli ben definiti anche nelle scene più scure.

Il refresh-rate impostabile fino a 280 hertz rappresenta di sicuro uno dei punti chiave di AOC Q27G4ZD; una frequenza così elevata consente di ottenere un’esperienza in gioco estremamente fluida nei titoli competitivi, dove ogni millisecondo può fare la differenza. A questo si aggiunge poi un tempo di risposta pari a 0,03 ms (GtG), praticamente istantaneo, che riduce al minimo fenomeni come ghosting e motion blur.

AOC Q27G4ZD 5

Non manca il supporto alle tecnologie di sincronizzazione adattiva, con compatibilità Adaptive Sync e G-Sync, pensate per eliminare tearing e stuttering durante le sessioni di gioco. Sul fronte HDR invece troviamo la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400, che valorizza ulteriormente il contrasto tipico dei pannelli OLED e migliora la resa dei contenuti compatibili.

AOC non trascura neppure l’aspetto ergonomico e funzionale. Il design riprende lo stile gaming della serie, con cornici sottili su tre lati e una base regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e pivot. La dotazione di porte comprende HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4, oltre a un hub USB integrato che rende più semplice collegare periferiche direttamente al monitor.

AOC Q27G4ZD 3

Tirando le somme, per adesso almeno sulla carta, Q27G4ZD si propone come una soluzione completa per chi gioca su PC di fascia alta o su console di ultima generazione, ma strizza l’occhio anche a chi utilizza il monitor per contenuti multimediali grazie alla qualità del pannello e alla resa cromatica avanzata.

Caratteristiche tecniche AOC Q27G4ZD

  • Display da 27 pollici QD-OLED
  • Risoluzione QHD 2.560 × 1.440 pixel
  • Refresh rate fino a 280 hertz
  • Tempo di risposta 0,03 ms GtG
  • Certificazione VESA DisplayHDR True Black 400
  • Supporto Adaptive Sync e compatibilità G-Sync
  • Profondità colore 10 bit 1,07 miliardi di colori
  • Connettività:
    • 2 × HDMI 2.1
    • 1 × DisplayPort 1.4
    • Hub USB integrato
  • Altoparlanti integrati
  • Supporto regolabile in altezza, tilt, swivel e pivot
  • Design con cornici sottili su tre lati
  • Garanzia con copertura contro il burn-in

Disponibilità e prezzo del monitor AOC Q27G4ZD

AOC Q27G4ZD 1

Il nuovo AOC Q27G4ZD è già disponibile in preordine presso diversi rivenditori, inclusa Amazon Italia. Il prezzo di listino ufficiale per il nostro Paese dovrebbe essere di circa 550-560 euro, abbastanza “equilibrato” per un display con queste prestazioni e soprattutto dotato di un pannello di tipo QD-OLED.

Acquista AOC Q27G4ZD su Amazon in preordine a 549,36 euro

